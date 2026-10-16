Quantos dos eleitos têm condições técnicas e morais de ser um parlamentar de um país com a dimensão do Brasil?

No domingo retrasado, 4 de outubro, nós brasileiros fomos às urnas escolher os nossos representantes estaduais e federais para os próximos quatro anos. Além das eleições de presidente e governador, votamos também em parlamentares. Sejam em deputados estaduais, federais e senadores. O Brasil elegeu 513 deputados federais, 1.059 deputados estaduais e 54 senadores. Os números, a princípio, impressionam Afinal, quando comparamos o Brasil ao resto do mundo desenvolvido, afinal, temos poucos ou muitos deputados?

Por ser onde temos mais eleitos que influenciam diretamente os rumos do país, vamos analisar com mais profundidade a Câmara dos Deputados Federais. São 513 eleitos, sendo que todos os estados terão no mínimo 8 e no máximo 70 deputados federais. No Paraná, são 30. Deputados estaduais e senadores não serão analisados nesta coluna. Senadores, pois muitos países não têm Senado, e os que têm seguem lógicas diferentes do Brasil. Na Itália existem Senadores Vitalícios e no Reino Unido os correspondentes são os lordes da nobreza. Quanto aos deputados estaduais, também é difícil comparar. Muitos países não possuem estados como o Brasil, a exemplo de Portugal e Suíça.

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Considerando que no último dado geral do IBGE o Brasil tem 213,4 milhões de habitantes e temos 513 deputados, logo cada Deputado representa cerca de 416 mil habitantes. A título de curiosidade, um parlamentar de Portugal ou da Suíça representa 45 mil pessoas. Um do Reino Unido 105 mil britânicos. Alemanha 134 mil. Itália 149 mil. No Japão 267 mil japoneses para cada deputado. Ou seja, o brasileiro é mal representado. Se falarmos de países nórdicos como Suécia, Finlândia, Noruega e Dinamarca cada deputado representa 30 mil habitantes.

Se aplicássemos a proporcionalidade destes países por aqui teríamos 789 Deputados na média do Japão. 1.800 deputados para seguir a média do Canadá ou da França. 2 mil deputados para seguir o Reino Unido. Suíça e Portugal 4.800 deputados. Entre os países nórdicos, de 6500 a 7500 eleitos. E por fim, para seguirmos a Islândia, país com maior IDH do mundo, precisaríamos de 35 mil deputados.

Olhemos também então, para o custo dos deputados. Sustenta-se que nossos deputados custam caro. Mas será que isto é verdade?

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Um parlamentar brasileiro custa 12 milhões de reais por ano. Um parlamentar dos Estados Unidos custa 22 milhões de reais por ano. Parlamentares da Alemanha e Itália custam mais ou menos o que custa um parlamentar brasileiro também.

Se olharmos para o valor por habitante, cada brasileiro gasta 30 reais para sustentar um parlamentar. Cada americano 28 reais. Cada britânico 45 reais. Cada português 95 reais. Suíça 82 reais. Canadá 57. Na Suécia um parlamentar custa 105 reais por habitante. Na Noruega 160. Na Dinamarca 187. Ou seja, além de termos poucos parlamentares, o custo de cada um é compatível com o restante do mundo desenvolvido.

Portanto, podemos tirar algumas conclusões. O Brasil tem poucos deputados. E eles custam, em média, o que custa qualquer outro parlamentar do mundo desenvolvido. Porém devemos olhar não a quantidade, mas a qualidade dos nossos representantes. Formação acadêmica, histórico profissional, reputação e vida pessoal. Quantos dos eleitos têm condições técnicas e morais de ser um parlamentar de um país com a dimensão do Brasil?

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Observação:

1. Os valores citados em Reais foram convertidos primeiro da moeda local para Dólar e depois para Real. Foi utilizada a cotação oficial comercial de 13/10/2026.

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