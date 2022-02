Da Redação

Oração da Covid-19: Livrai-nos, Senhor

Ó meu Deus, hoje vos clamo para rezar pelas mais de 630 mil pessoas, que perderam a vida em função da Covid-19. Acolhei-as, Senhor, e enviai vossos anjos para que recebam todas essas almas! Santos e Santas de Deus, vinde em auxílio dessas pessoas! Muitos ainda não estavam preparados, Senhor, para enfrentar esse momento de suas existências. Acolhei, Senhor, os familiares que ficaram, muitos choram todos os dias a falta de seus pais, irmãos, tios e parentes queridos.



Senhor, fazei com que aqueles que passaram pela COVID-19, não fiquem com sequelas e que, no futuro, não sofram suas agruras! Perdoai, Senhor, aqueles que zombam da medicação que poderia salvar mais vidas. Ninguém estava preparado para lidar com uma avalanche de mortes, de uma doença de que não tem para onde correr.

Olhai pelo povo deste país, para que encontre o caminho do desenvolvimento e do vosso amor, para que saibam reconhecer que vós sois Deus e o Deus de todos! Que ninguém se ache melhor que os outros, Senhor, para que se entendam e trabalhem pela construção de um país mais justo, sempre olhando para os vossos mandamentos e que o amor possa ser a principal lei que vai ordenar todas as ações dos cidadãos neste mundo!

Não tenho direito de pedir mais grandes coisas, Senhor, muito por mim já tendes feito, já me livrastes da morte várias vezes, mas ainda vos peço que preserveis a saúde daqueles que estão próximos de mim e de minha família! Livrai-nos desse vírus e dessa peste maligna! E que possamos viver ainda uma vida longa, para defender os vossos valores, Senhor, e ser luz para aqueles que ainda não vos reconheceram como o seu Deus. Em vossas mãos, Senhor, coloco minha vida e a daqueles que estão comigo. Só em Vós confiamos e sabemos que nos levareis a Vitória. Amém!