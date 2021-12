Da Redação

A Vida do Empreendedor: Começos e Recomeços

O Empreendedor é um incorrigível buscador de oportunidades, não são quaisquer agruras da vida que lhes colocarão para baixo. Entretanto, o empresário empreendedor é movido por créditos, as altas taxas de juros e os avanços incessantes do processo inflacionário, penalizam antigos e novos investimentos e dificulta a geração, criação, recriação ou expansão de novos negócios.

Embora o empreendedor esteja vivendo momentos difíceis - não conseguindo mais ganhar dinheiro como antes - ele segue na tentativa incessante de recolher os créditos menos onerosos e transforma-los na ampliação, ou expansão de novas atividades produtivas, porque ele sabe, tem intuição e fé que sua criação vai lhe render bons frutos.

Na busca de oportunidades o empresário ouve os amigos, instituições de crédito, ouve quem lhes apresenta as oportunidades; e, verifica os concorrentes. Cabe ao empresário minuciosamente realizar as suas escolhas, recobrar suas forças e energias e recolocar-se no processo de aplicar-se em novos investimentos de geração produtiva.

O mercado está em constante ebulição e nesse processo o empresário consegue identificar novas oportunidades, partindo-se da experiência que já se possui, verificando-se as condições micros e macroeconômicas, que podem ser positivas ou não; e, partindo dos aportes econômicos e tecnológicos de que já dispõe. Mesmo na crise, ou fora dela o empresário empreendedor não se cansa de recomeçar, seja em oportunidades que batem à sua porta, ou seja em oportunidades minuciosamente garimpadas, identificadas e verificadas mediante estudos.

O que ocorre na maioria das vezes, é que cada empreendedor tem o seu jeito de fazer as coisas. Ele sabe que precisa realizar, que tem que encontrar soluções, mas tem a sua forma particular de conduzir as coisas. Assim como em qualquer pesquisa que se realiza, o empreendedor também parte de sua experiência, que pode ser notável e fazer a diferença ao longo de um processo de realização, no momento da articulação e do levantamento das bases do negócio, da gestão e condução do processo, porque cada negócio também têm as suas particularidades de gestão.

O estilo de condução de negócios, vai de encontro a formação e a experiência de cada um. Entretanto, a condução dos negócios precisa se dar de maneira natural, a fim de que a articulação e a expansão: planejamento, execução, replanejamento de novas ações e de novas decisões, não se torne um fardo e um peso para o empreendedor, mas que ele possa ao seu estilo, seguir tocando seu negócio naturalmente e com positivos resultados.

Existe algumas questões básicas mais importantes, que o empreendedor precisa sempre estar atento: diz respeito as suas relações com as finanças da empresa, diz respeito ao processo de condução do negócio em relação ao atendimento interno, diz respeito em relação a organização do processo de vendas, da gestão de entregas; e, do atendimento do pós-vendas. Este é um ciclo que o empreendedor não escapa da necessidade de tomar certos cuidados; e, certamente são estes os principais segmentos, que exigem da gestão e do empreendedor o maior cuidado e atenção possível.

Verificando-se essas questões, o empresário empreendedor, tem grandes chances de obter sucesso em seus negócios. Mas o processo de busca de novos investimentos e crescimento econômico segue incessantemente, por meio do desejo de crescimento, construção e articulação de novos negócios sempre.