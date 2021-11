Da Redação

Cristiano Ronaldo pode ficar fora da Copa de 2022; entenda

Nesta sexta-feira (22), a FIFA sorteou os duelos da repescagem europeia para a Copa do Mundo de 2022. Foram definidas as chaves que determinarão os donos das três últimas vagas do continente no Mundial do Catar.

Itália e Portugal caíram na mesma chave, a C, e disputarão uma única vaga no torneio, caso avancem à decisão. Este sorteio marca uma possível ausência de Cristiano Ronaldo em copas pela primeira vez na história do jogador português.

Os duelos de semifinais serão realizados no dia 24 de março de 2022. As finais serão no dia 29 do mesmo mês e terão como mandantes os vencedores de País de Gales x Áustria, Rússia x Polônia e Portugal x Turquia. Desta forma, Cristiano Ronaldo e companhia podem ter a chance de jogar as duas etapas rumo ao Catar em casa.

A eliminatória da Europa teve fase de grupos encerrada neste mês, com 10 equipes classificadas diretamente para a Copa do Mundo ao ficarem na primeira colocação de suas chaves. Portugal, Suécia, Itália, Ucrânia, País de Gales, Escócia, Turquia, Rússia, Polônia e Macedônia do Norte, segundos colocados dos 10 grupos, asseguraram lugar na repescagem continental junto a Áustria e República Tcheca - que ocuparam vagas destinadas aos dois times de melhor campanha na Liga das Nações que não conseguiram vaga na Copa ou nesta fase de recuperação.

Sérvia, Espanha, Suíça, França, Bélgica, Dinamarca, Holanda, Croácia, Inglaterra e Alemanha conseguiram vaga direta na Copa do Mundo e fazem parte de um grupo de 13 seleções já garantidas no Catar. Além do país-sede, estão classificados Brasil e Argentina, que ocuparão dois dos quatro postos diretos da América do Sul no Mundial.