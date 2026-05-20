Na sessão ordinária desta segunda-feira na Câmara Municipal de Apucarana, o vereador Guilherme Livoti (Novo) levantou uma situação que realmente incomoda, e muito, por ser o setor que mais gera empregos na cidade. Há mais de um ano, a Secretaria de Indústria e Comércio está sem um titular. O ex-prefeito de Cambira, Emerson Toledo, vem acumulando o cargo juntamente com a Secretaria de Infraestrutura. Por mais competente e dinâmico que o Toledo possa ser, ele não tem uma vivência na cidade que lhe permita ter um bom relacionamento com os empresários locais. Toledo não tem culpa de estar onde foi posto. No entanto, a Secretaria de Indústria e Comércio tem que ter um titular que tenha tudo a ver com o setor, como ocorria em administrações anteriores.

Gente da cidade

O prefeito de Apucarana, Rodolfo Mota, em sua gestão, entregou três secretarias importantes para pessoas de outras cidades. A Educação ficou com uma maringaense, o Meio Ambiente com um rolandense e a Indústria e Comércio com o ex-prefeito de Cambira. Nada contra essas pessoas e a competência de cada uma, mas será que na cidade não teria gente competente para ocupar essas funções?

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Mudança de partido

O vereador e presidente da Câmara Municipal de Apucarana, Danylo Acioli, está deixando o MDB, partido pelo qual foi eleito em 2024, para se filiar ao PL. Para trocar de sigla, Danylo diz ter recebido sinal verde do presidente do MDB no Paraná, deputado Sérgio Souza. O presidente estadual do PL, deputado Filipe Barros, foi quem convidou Danylo, com o compromisso do edil assumir o diretório local.

Odarlone e vacinação

Ainda na sessão do legislativo apucaranense, o vereador Odarlone Orente (PT) destacou reportagem desta Tribuna a respeito da baixa cobertura da vacinação infantil, com índices paulatinamente reduzidos a partir de um ano de vida da criança. Ele atribui a situação ao movimento antivacina que vem causando estragos na saúde pública, desde o covid.

Sessão quente

A orelha do prefeito de Apucarana, Rodolfo Mota, deve ter esquentado, e muito, durante a sessão da Câmara Municipal, tal o volume de críticas disparado contra sua gestão. O vereador e presidente da Casa, Danylo Acioli, denunciou que pessoas que criticam o prefeito em redes sociais “estariam recebendo respostas atravessadas, em postura pouco republicana”...

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Sidnei aliviou

Pelo menos o vereador Sidnei da Levelimp (MDB) deu alívio ao prefeito Rodolfo Mota, ao tecer grandes elogios pelo investimento de R$ 600 mil na banda municipal, da qual o edil faz parte. Segundo Sidnei, “fazia muito tempo que a banda não tinha instrumentos novos, até porque os integrantes usavam instrumentos musicais próprios para a banda se exibir”.

OPOSIÇÃO NA CÂMARA

Em que pese o prefeito de Apucarana, Rodolfo Mota, dizer que conta com seis vereadores e eventualmente sete dos onze edis, o que não se vê no legislativo é esse número sair em defesa da administração municipal. Se a oposição tem quatro, cinco ou, em algumas votações como já chegou a ter seis, falta à maioria ligada ao alcaide ser mais incisiva em sua defesa, porque os vereadores contrários têm dominado muito as discussões na Câmara Municipal.

Vapt Vupt

* O ex-vereador apucaranense Mauro Bertoli já elegeu seu filho Fernando para sucedê-lo na política. Fernando ingressou no PL e deve disputar uma vaga na Câmara Municipal em 2028 com todo o vigor de um jovem.

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* Por falar na família Bertoli, o empresário Luiz Bertoli, que se filiou ao Republicanos, ainda não descartou a ideia de concorrer a deputado estadual. Ele aguarda sinal verde de Beto Preto, seu mentor político.

* O governador Ratinho Junior (PSD) está empenhado em conseguir o apoio da Federação União e do Podemos para apoiar seu candidato Sandro Alex. O PSD já conta com o Republicanos de Alexandre Curi.

* O vice-prefeito de Apucarana, Marquinhos da Vila Reis (Podemos), deve sair candidato a deputado federal e vai enfrentar um adversário em seu próprio quintal, o ex-vereador Toninho da Vila Reis (PSDB).