O áudio vazado do senador e candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), vai causar algum estrago nas candidaturas do PL no Estado? É a pergunta que não quer calar. A princípio, tanto o senador Sérgio Moro, candidato ao governo, como Deltan Dallagnol e o deputado federal Filipe Barros, candidatos ao Senado, não demonstram nenhuma preocupação, entendendo que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. De qualquer forma, os adversários de Moro, Deltan e Filipe acreditam que a bomba que caiu no colo de Flávio Bolsonaro pode sim trazer algum prejuízo aos candidatos apoiados por ele no Paraná. Sempre é bom lembrar que a política é dinâmica e um fato supera outro e assim por diante, o que, de certa forma, tranquiliza lideranças do PL no Estado. Tudo pode acontecer, como nada de diferente pode ocorrer. O tempo é que dirá.

Ratinho incansável

Restando pouco mais de 7 meses para o fim de seu mandato, o governador Ratinho Junior tem administrado o Estado como se estivesse no início de sua gestão. Todo dia tem alguma ação do governo, seja liberando ordem de serviço para obras nos municípios, seja para anunciar novos investimentos. Haja fôlego. Em poucos dias, o Vale do Ivaí registra duas visitas dele.

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Aposta ganha

Adversários do prefeito de Godoy Moreira, Primis de Oliveira (PSD), apostavam que ele não conseguiria liberar obras milionárias para o município, como prometera. Eis que saiu a ordem de serviço para a ponte sobre o rio Corumbataí, na divisa com Barbosa Ferraz. A ponte vai se somar a elevação do leito asfáltico da PR-650, que alagava a cidade nas chuvas, finalizada recentemente.

Deco e Onofre

Sem se preocupar com qualquer pressão para apoiar este ou aquele candidato a deputado estadual, o diretor da Aserfa -Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana, vereador José Airton de Araújo, o popular Deco, já declarou apoio incondicional ao ex-prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre (PSD), que disputa uma vaga na Assembleia Legislativa.

Executivo na Codar

A propósito de Arapongas, o novo diretor-presidente da Codar - Companhia de Desenvolvimento, é Silvio Luiz Pinetti, conhecido executivo na cidade, onde por muitos anos atuou no Sima - Sindicato Moveleiro de Arapongas. A proposta de Pinetti na Codar é impor uma administração voltada a resultados, como deseja o prefeito Rafael Cita.

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Climatização comemorada

O anúncio nesta semana de climatização nas escolas da rede municipal e CMEIs de Apucarana, feito pelo prefeito Rodolfo Mota, provocou a comemoração do vereador Danylo Acioli (MDB), que vinha cobrando do alcaide o cumprimento da promessa de instalar ar-condicionado nas escolas. Danylo diz que havia feito a solicitação por requerimento em janeiro de 2025.

MAIS AGILIDADE

Construtoras e empreendedores imobiliários de Apucarana estão pedindo mais agilidade do departamento da Prefeitura que cuida da aprovação de projetos e consequente liberação de alvará. Construção civil é o setor que mais gera empregos e movimenta muito o comércio de material de construção e outros afins. A própria Prefeitura se beneficia com o setor, arrecadando ITBI e outras taxas.

Vapt Vupt

* Perguntar não ofende: o ex-vereador Rodrigo Liévore, o Recife, do Podemos, vai apoiar o deputado federal Felipe Francischini ou Marcos Brasil (PP), que até pouco tempo era secretário estadual da Indústria e Comércio?

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* Ainda em Apucarana, o vereador Moisés Tavares, do Avante, mantém firme seu propósito de disputar cadeira na Assembleia Legislativa, a convite do ex-deputado federal e ex-secretário de Inovação Alex Canziani.

* Depois do sucesso na ExpoLondrina, a Expoingá deve bater todos os recordes de negócios e público, sem contar a alta ocupação da rede hoteleira da cidade e o movimento em bares e restaurantes. E Apucarana?

* Diretores da FAP - Faculdade de Apucarana, ainda alimentam esperança de conseguir a liberação de um curso de medicina para a instituição, em que pese o anúncio do curso público na Unespar. É desejo antigo.