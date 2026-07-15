Findas as eleições de presidente, governador de Estado, senadores e deputados estaduais e federais, uma nova disputa vai ser posta na mesa em Apucarana. A renovação da presidência da Câmara Municipal e, por conseguinte, os demais cargos da mesa executiva — vice-presidente, primeiro e segundo secretários. Como está o atual regimento interno do legislativo, a eleição obrigatoriamente terá que ser feita em dezembro. Há, no entanto, um novo regimento interno que está sendo elaborado e ainda não foi posto em votação, que pode permitir a antecipação da escolha do presidente a partir do mês de outubro. A disputa entre os edis promete, pelo interesse do prefeito Rodolfo Mota em eleger um presidente que possa chamar de seu. Para ele, a reeleição de Danylo Acioli seria um revés sem tamanho. O problema de Rodolfo é que pode enfrentar dissidências em sua bancada a depender do nome que escolher para enfrentar o atual presidente. É nessa possível dissidência que o vereador Danylo Acioli aposta para se reeleger. Traição, se ocorrer, será à luz do dia porque o voto é aberto...

Lucas está otimista

O vereador de Apucarana, Lucas Leugi (PSD), colocou seu nome como pré-candidato a deputado estadual na convenção do partido a ser realizada neste dia 25 de julho. Nada ainda garante que seu nome será homologado como um dos candidatos à Assembleia Legislativa. Mesmo assim, Lucas está otimista e acredita na força de seu padrinho político, o deputado federal Beto Preto (PSD).

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Atrito de Bertoli e Moisés

O empresário Luis Bertoli até hoje não engole a posição adotada pelo vereador Moisés Tavares na legislatura passada, quando defendeu a cassação do então vereador Mauro Bertoli, irmão de Luis, por ter sido acusado de pedofilia. Mauro foi inocentado no Tribunal de Justiça por unanimidade. Agora Luis quer retaliar Moisés e promete agir com o mesmo veneno familiar...

Canziani vice de Greca

Caso a Federação União, que engloba União Brasil e PP, opte por apoiar a candidatura de Rafael Greca (MDB) ao governo do Paraná, a vice seria a deputada federal Luísa Canziani (União Brasil). Mas não parece nada fácil que essa coligação ocorra, diante da insistência do governador Ratinho Junior em tentar convencer as principais lideranças do partido a apoiar Sandro Alex.

Romaria de políticos

A 31ª Festa do Carneiro no Buraco, neste final de semana, registrou uma verdadeira romaria de políticos e candidatos em Campo Mourão. Praticamente todos os candidatos ao governo do Estado e ao Senado da República estiveram lá, além de inúmeros deputados estaduais e federais. Até o prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel (PSD), apareceu por lá. Não faltou ninguém.



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A dúvida do Podemos

O primeiro partido do Paraná a realizar sua convenção vai ser o Podemos. O encontro da agremiação está marcado para o primeiro dia da abertura do período de convenções, ou seja, neste dia 20 de julho. A dúvida no partido é com quem vai coligar na eleição para o governo do Estado. Uma corrente defende estar com Sérgio Moro (PL) e outra com Sandro Alex (PSD).

RATINHO COBRA MAIS EMPENHO

Decidido a eleger Sandro Alex como seu sucessor no Palácio Iguaçu, o governador Ratinho Junior não mede esforços para tanto. Além de cobrar mais empenho dos prefeitos à quem muito ajudou em seu governo, Ratinho também cobra fidelidade de sua equipe de trabalho e mais empenho dos próprios deputados estaduais de sua base na Assembleia Legislativa, como ocorreu nesta segunda-feira durante almoço que ofereceu aos parlamentares na rádio de sua família no bairro Santa Felicidade, em Curitiba. Todos prometeram muito empenho.

Vapt Vupt

* Seresteiro quando jovem, o ex-deputado e ex-governador Orlando Pessuti (MDB) soltou a voz durante a 31ª Festa do Carneiro no Buraco em Campo Mourão. Cantou algumas modas sertanejas junto com o amigo Rafael Greca.

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* Por falar em Greca, a convenção do MDB para homologar sua candidatura ao governo do Estado foi adiada do dia 27 de julho para 2 de agosto, na expectativa de dar mais tempo para a Federação União decidir apoiá-lo.

* O deputado federal Beto Preto (PSD), acompanhado do chefe da 16ª Regional de Saúde de Apucarana, o ex-vice-prefeito Paulo Vital, também foi saborear o Carneiro no Buraco em Campo Mourão neste final de semana.

* A maternidade infantil do Hospital da Providência de Apucarana está praticamente pronta e a data da inauguração deve ser marcada para breve, segundo a própria direção do hospital. Dizem que a obra ficou muito boa.