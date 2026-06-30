Por conta do jogo do Brasil e Japão nesta segunda-feira, a Câmara Municipal de Apucarana encerrou suas atividades mais cedo e transferiu para hoje não só a sessão ordinária como também duas extraordinárias, às 16 horas e 16h30. As extraordinárias vão apreciar o Projeto de Lei 61/2026, que trata das diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício de 2027. Já a sessão ordinária, prevista para a noite, pode ser a última do semestre antes do recesso parlamentar de julho. Para os vereadores apucaranenses, o segundo semestre promete ser movimentado por conta das eleições de outubro, já que vários deles pretendem disputar o pleito. Entre eles, Moisés Tavares (Avante), Lucas Leugi (PSD) e Dr. Odarlone que vão concorrer a deputado estadual, enquanto Guilherme Livoti (Novo) pretende disputar a Câmara Federal. Os demais vão se empenhar em apoiar seus candidatos, tanto à Assembleia Legislativa como para deputado federal, diante dos compromissos que já assumiram.

Apoia Moro no governo?

A exoneração do secretário municipal de Meio Ambiente da Prefeitura de Apucarana, Diego Silva, na última sexta-feira para assumir a chefia de gabinete da Secretaria de Estado do Trabalho pegou muita gente de surpresa, até porque há poucos dias ele gravou um vídeo do lado do candidato de oposição ao Palácio Iguaçu, senador Sérgio Moro (PL) manifestando apoio. Fogo amigo no governo.

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Fora das telas e do ar

A partir desta terça-feira, como reza o calendário eleitoral das eleições de 2026, os apresentadores de televisão e locutores de emissoras de rádio que pretendem se candidatar devem deixar a TV e o rádio, sob pena de inelegibilidade. Em Apucarana, no entanto, não se deve registrar movimento algum nas emissoras, até porque não tem ninguém do ramo candidato.

‘Não era investimento’

Um dos argumentos do corpo jurídico que defende o empresário que teria dado um golpe que pode chegar a R$ 40 milhões em Apucarana e região é que o pessoal que acreditou no empresário e colocou dinheiro no próprio CPF dele “não era investimento”. Seria contrato de risco (sic). Muito desse pessoal lesado frequentava a mesma igreja evangélica do empresário.

Greca e Baleia na região

O candidato do MDB ao governo do Paraná, ex-prefeito de Curitiba, Rafael Greca, e o presidente nacional do partido, deputado federal Baleia Rossi, vão estar em Londrina neste dia 17 de julho para um encontro com emedebistas da região. Baleia Rossi aposta no sucesso da candidatura de Greca e prometeu dar apoio do partido, descartando qualquer união com o PSD local.

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Secretários mandam mais

Em Arapongas, segundo se comenta nos corredores da Prefeitura Municipal, as ordens estão invertidas. Os secretários, pelo menos alguns deles, estariam mandando mais que o prefeito Rafael Cita (PSD), ao contrário do que ocorria nas duas gestões do exprefeito Sérgio Onofre (PSD). Segundo alguns assessores, “esse pessoal se aproveita da boa vontade do Cita”...

PARADA NA PRÉ-CAMPANHA

Todos os candidatos ao governo do Paraná suspenderam ontem a pré-campanha para assistir à vitória suada do Brasil contra o Japão por 2 a 1. Também não havia ninguém disposto a ouvir falar de política em dia de jogo mata-mata. Enquanto durar a participação do Brasil — oxalá chegue até a final para conquistar o sonhado hexa — o paranaense e o brasileiro, de modo geral, vão estar muito mais focados em futebol do que em política e nos políticos. Já o próximo jogo do Brasil, com adversário ainda a ser definido, vai ser neste domingo, às 17 horas. Até lá, os candidatos têm um bom tempo para retomar a pré-campanha, com interesse ou não do eleitor.

Vapt Vupt

* Durante a inauguração do Meu Campinho, sábado, no distrito de São José, o prefeito de Jandaia do Sul, Ditão Pupio, anunciou que outras duas unidades do programa serão implantadas no município: bairros Nova Jandaia e Araucárias.

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* O presidente da Câmara Municipal de Curitiba, vereador Tico Kuzma (PSD), foi alvo de uma operação do Gaeco, ontem, sob acusação de “rachadinha” de salários com assessores e até venda de cargos na Prefeitura Municipal da capital.

* Dois ex-governadores do Paraná disputam este ano a Câmara Federal. Um deles é Beto Richa (PSDB), que tenta renovar o mandato e o outro é Roberto Requião (PDT), que pela primeira vez tenta um mandato de deputado federal. Já foi senador.

* O vice-prefeito de Curitiba, Paulo Martins, que trocou o PL pelo Novo, está de sobreaviso: se a candidatura do ex-procurador Deltan Dallagnol (Novo) for impugnada por inelegibilidade, a vaga de candidato ao Senado pode ser dele.