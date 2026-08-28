Considerando todas as instituições de ensino superior de Apucarana, a cidade hoje oferece praticamente todas as graduações, especialmente em saúde, exatas, humanas e negócios. O município dispõe tanto de cursos públicos quanto privados, ofertados pela UTFPR -Universidade Tecnológica Federal do Paraná, e Unespar - Universidade Estadual do Paraná, bem como duas instituições privadas: FAP - Faculdade Apucarana e Facnopar -Faculdade Norte do Paraná. A cereja do bolo, sem dúvida, é o curso de Medicina da Unespar, entidade de ensino público que atraiu a atenção de milhares de estudantes de todo o país, apesar de disponibilizar apenas 40 vagas no primeiro vestibular. A cidade já começa a observar os primeiros efeitos desses cursos através do mercado imobiliário, que hoje se concentra em oferecer pequenos apartamentos, tipo estúdio, com média de 30 m², justamente para atender estudantes que vêm de outras cidades, refletindo também no comércio, bares e restaurantes. A economia local agradece.

Palestra de sucesso

Quase uma centena de pessoas compareceram na noite de quarta-feira ao Hotel Doral para assistir à palestra da deputada estadual Flávia Francischini (PL) sobre o autismo, a principal causa que ela defende na Assembleia Legislativa do Paraná. As pessoas envolvidas, com filhos e parentes autistas, saíram elogiando a palestra pelos esclarecimentos prestados, que trouxeram até mesmo um certo conforto para os familiares de autistas.

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Pesquisas sem registro

Algumas pesquisas andam circulando por Apucarana apenas de forma interna, já que não podem ser divulgadas por falta de registro junto à Justiça Eleitoral. São números surpreendentes e que deixam alguns candidatos eufóricos. Serve também para monitorar algumas campanhas, fazer os ajustes necessários e avaliar o quadro político como um todo. A expectativa é se esses números de hoje vão se confirmar nas urnas.

Câmara faz extraordinárias

Os vereadores de Apucarana vão se reunir nesta sexta-feira, em sessões extraordinárias, para apreciar 16 matérias. O Projeto de Lei da Prefeitura que autoriza o município a aderir ao parcelamento especial de dívidas previsto na Emenda Constitucional 136, que era destaque na pauta, acabou sendo retirado por decisão liminar. A ideia dos vereadores é limpar a pauta para terem mais tempo na sessão itinerante de segunda, no Colégio Três Reis.

Apoio em Faxinal

O candidato ao governo do Paraná Sandro Alex (PSD) e o deputado estadual Alexandre Curi (Republicanos), que concorre ao Senado, têm o apoio declarado e irrestrito do prefeito de Faxinal, Hermes Santa Rosa, que promove um grande encontro neste sábado em apoio às candidaturas. A reunião vai contar com a presença do deputado federal Sérgio Souza (MDB), que também tem o apoio do alcaide, e Julio Weller, candidatos a estadual.

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Candidato pão-duro

Um certo candidato a prefeito de Apucarana, derrotado por Rodolfo Mota em 2024, foi considerado pelo seu partido na época como mesquinho em todos os sentidos. Se negava a pôr a mão no bolso até para pagar um cafezinho. Tudo tinha que ser bancado pela campanha. Até mesmo material feito em uma empresa da qual era sócio foi pago com fundos de campanha. O pior é que depois da campanha traiu todos que o apoiaram...

COMEÇA O HORÁRIO NO TRE

A partir de hoje, os ouvintes de rádios e telespectadores de TVs abertas vão ter uma nova atração para acompanhar: o horário eleitoral gratuito estabelecido pela Justiça Eleitoral. Os primeiros programas, como sempre, vão ser de apresentação, onde o candidato aparece com a família, em clima de “propaganda de margarina”. Com o passar dos dias e a proximidade das eleições, a coisa esquenta e pode até sobrar baixaria, o que só afugenta o eleitor. Mas o que se espera e o que asseguram os marqueteiros dos candidatos ao governo do Estado, é que eles vão ser propositivos. Isto é bom porque o espaço gratuito destinado pelo TRE é justamente para isso. Oxalá fique apenas nisso. O eleitor agradece.

Vapt Vupt

* Perguntar não ofende: que valor tem um traidor? Quem trai uma vez, não trai duas, três ou até mais vezes? Quem se vende por um mero emprego merece respeito? São perguntas que ficam no ar para a reflexão dos eleitores, independentemente de onde sejam. Olho aberto.

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* A morte do apucaranense Celso Mercadante, que tinha o apelido de Morcego, no bom sentido, deixou a cidade consternada pelo que representou na comunidade. Foi dono de uma das primeiras gráficas e teve como sócio, no começo, o Francisco Dias Soares, o Chiquinho.

* Os principais candidatos ao governo do Paraná estão fugindo dos debates como o diabo foge da cruz. É o mesmo que acontece com o presidente Lula e seu adversário Flávio Bolsonaro, que não querem saber de se enfrentar na frente das câmeras. Muita covardia.

* O PL fez o maior aporte entre os candidatos que disputam o governo do Estado em todo país no paranaense Sérgio Moro. Ele recebeu quase o teto que o TSE estabeleceu como gasto possível na campanha, ou seja, quase R$ 11 milhões. Causou ciumeira no resto do país.