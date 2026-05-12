O prefeito de Apucarana, Rodolfo Mota (União Brasil) negou categoricamente que haja qualquer divisão entre ele e sua equipe de administração quanto ao apoio irrestrito ao candidato de Ratinho Junior ao governo do Estado, o deputado federal Sandro Alex (PSD). Depois da ida, quarta-feira, de dois secretários e um superintendente à cerimônia de entrega do título de cidadão benemérito de Londrina ao deputado federal Filipe Barros (PL), agora neste fim de semana, nada menos do que dois assessores do primeiro e segundo escalão foram prestigiar um evento do candidato ao governo do Estado em Maringá, senador Sérgio Moro (PL). Se o comparecimento de secretários e superintendente no ato solene em Londrina era de amizade com Filipe Barros, já a ida a Maringá em evento de Moro, pelo visto, significa uma traição à posição política de Rodolfo. O prefeito precisa controlar sua equipe ou corre o risco de se dizer por aí que a administração municipal está com um pé em cada canoa...



A Festa de Filipe

Para comemorar seu aniversário em alto estilo, o deputado federal Filipe Barros, candidato do PL ao Senado, vai promover uma grande festa neste dia 29 de maio no Clube Curitibano, um dos mais badalados de Curitiba. Filipe espera reunir algumas centenas de pessoas para marcar seus 35 anos, justamente a idade mínima para disputar uma cadeira no Senado.

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Senado embolado

A propósito do Senado Federal, a disputa pelas duas vagas no Paraná está muito acirrada entre os principais postulantes: Álvaro Dias, Deltan Dallagnol, Filipe Barros, Alexandre Curi e Gleisi Hoffmann. Pelo menos é o que trouxe a pesquisa divulgada ontem pelo Instituto Paraná Pesquisas, devidamente registrada na Justiça Eleitoral. Difícil qualquer previsão.

Toledo é Moro?

O ex-prefeito de Cambira, Emerson Toledo, acumula duas secretarias importantes na Prefeitura de Apucarana, entre as quais a de Indústria e Comércio. Ele é um dos assessores do prefeito Rodolfo Mota que esteve em Maringá no evento do candidato ao governo Sérgio Moro, como também esteve em Londrina, na cerimônia de Filipe Barros. Afinal, Toledo apoia Moro?

Aprovação de Ratinho

A boa notícia que a Paraná Pesquisas trouxe para o governador Ratinho Junior foi que sua aprovação continua na casa dos 80 por cento, confirmando o que já vinha sendo aferido por outros institutos de pesquisa. Ratinho confia nesses números para eleger seu candidato à sucessão, deputado federal Sandro Alex (PSD), que ainda não alcançou os dois dígitos.

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Recursos em Apucarana

Durante a assinatura do decreto criando o curso de medicina na Unespar em Apucarana, o governador Ratinho Junior presenteou o prefeito Rodolfo Mota com um pacotão de investimentos na cidade, da ordem de R$ 92 milhões. Nunca a cidade foi tão prestigiada como está sendo agora no governo Ratinho Junior, para felicidade do prefeito Rodolfo Mota.

ESPECULAÇÃO NA ELEIÇÃO

Ainda faltando mais de dois meses para as convenções partidárias para homologação de candidaturas, o que mais se ouve são especulações de tudo quanto é natureza. Uma delas imagina que a ida de Alexandre Curi e Pedro Lupion, ambos do Republicanos, ao encontro com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, vislumbraria um grande acordo envolvendo MDB, Republicanos e Federação União (União Brasil e PP). Nesse caso, Curi deixaria de disputar o Senado para sair ao governo do Estado, tendo por vice o ex-prefeito de Curitiba, Rafael Greca. Tarcísio faria a ponte com Flávio Bolsonaro, que teria dois palanques no Paraná, com Curi e Moro, sem, no entanto, fazer campanha para nenhum deles como candidato ao governo do Estado.

Vapt Vupt

* Os vereadores Danylo Acioli e Guilherme Livoti, bem como o ex-vereador Adan Lenharo, que apoiam os candidatos Sergio Moro ao governo e Filipe Barros no Senado, têm sido assíduos frequentadores dos eventos deles em toda a região.

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* Acreditando ser uma eleição difícil no PSD para a Assembleia Legislativa, o deputado Wilmar Reichembach desistiu de disputar a reeleição. Atualmente, após a janela partidária, o PSD passou a ter 19 deputados estaduais.

* De autoria do vereador Tiago Cordeiro (PDT), a Câmara Municipal de Apucarana vai outorgar o título de cidadania honorária ao policial civil Kleber Ulisses de Lima e Silva, em solenidade neste dia 15 de maio, às 19 horas.

* A 52ª Expoingá (Exposição Feira Agropecuária e Industrial de Maringá), aberta no último dia 7, tem registrado a presença de inúmeros candidatos a deputado estadual, federal, Senado e ao governo do Estado. É a pré-campanha.

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