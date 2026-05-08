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Rodolfo apoia. E a equipe?

Escrito por Da Redação
Publicado em 08.05.2026, 07:05:28 Editado em 08.05.2026, 11:18:59
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Rodolfo apoia. E a equipe?
Autor Rodolfo Mota, prefeito de Apucarana - Foto: Arquivo

Depois da videochamada que fez com o prefeito de Apucarana, Rodolfo Mota (União Brasil), nesta quarta-feira para falar sobre o curso de medicina na cidade, o governador Ratinho Junior (PSD) imagina ter garantido o apoio do alcaide ao seu candidato à sucessão, deputado federal Sandro Alex (PSD). Pelo histórico político de Rodolfo, tudo indicava que ele iria apoiar o senador Sergio Moro (PL), de quem recebeu apoio em sua eleição de prefeito em 2024. Mas tem um porém: a equipe de Rodolfo não vai acompanhá-lo neste apoio a Sandro Alex? Três secretários do prefeito estiveram em Londrina para prestigiar a homenagem recebida pelo deputado federal e candidato ao Senado, Filipe Barros (PL), parceiro de Moro. Rodolfo vai estar de um lado e sua equipe do outro? Ou vão caminhar juntos?

Criação da Unespar

Ao contrário do que publicou esta coluna em sua edição de ontem, a criação da Unespar não foi há 13 anos. Na verdade, a origem da Universidade ocorreu na gestão do então ex-governador Orlando Pessuti, que comandou o Estado por vários meses em 2010, quando, como vice, assumiu o cargo após a renúncia de Roberto Requião, que saiu para disputar o Senado da República.

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Médicos celebram

A instalação de um curso público de medicina em Apucarana, no campus da Unespar, também está sendo comemorada, e muito, pela classe médica da cidade. Um desses médicos, dr. Hélio Kissina, por exemplo, além de enaltecer o trabalho de Beto Preto, lembrou que em 2013 foi pleiteado um curso de medicina no Programa Mais Médicos, mas a burocracia acabou atrapalhando.

Beto cumprimentado

Tido como o grande idealizador da implantação do curso de medicina em Apucarana, o deputado federal Beto Preto, que é médico de formação, passou os últimos dias recebendo cumprimentos de todos os segmentos da sociedade apucaranense e até mesmo de municípios da região, principalmente por se tratar de um curso em universidade pública, como é o caso da Unespar.

Dia histórico

A assinatura, hoje, pelo governador Ratinho Junior, do decreto criando o curso de medicina no campus da Unespar em Apucarana vai se transformar num dia histórico, como dizem as principais lideranças políticas e empresariais da cidade. A solenidade deve lotar o Teatro Gralha Azul, no próprio campus da Unespar, a partir das 11h30. Vai ficar na história.

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Gravando vídeos

Vários prefeitos do Vale do Ivaí estão postando vídeos em suas redes sociais para explicitar o apoio deles à candidatura do deputado federal Sandro Alex ao governo do Estado e do deputado estadual Alexandre Curi ao Senado da República. Todos são unânimes em argumentar a importância da continuidade da exitosa gestão de Ratinho Junior, que mudou o perfil do Paraná.

FAKE NEWS

O prefeito de São João do Ivaí, Fábio Hidek (PSD), gravou um vídeo nesta quinta-feira diretamente de seu gabinete para desmentir uma fake news que está circulando pela cidade, de que ele teria sido cassado. No vídeo, o prefeito aproveitou para elencar uma série de obras em andamento no município, caso da nova maternidade e da sede do asilo que, segundo Fábio Hidek, "estariam dando dor de cotovelo nos adversários".

Vapt Vupt

* Uma alta fonte do Podemos anda dizendo que tem caroço no angu na saída do ex-vereador Rodrigo Lievori, o popular Recife, da Secretaria Municipal de Cultura de Apucarana. Não teria sido uma simples desincompatibilização.

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* O deputado estadual e candidato ao governo pelo PDT, Requião Filho, vai estar neste dia 15 em Apucarana para um encontro com lideranças que estariam apoiando sua candidatura, incluindo o deputado Arilson Chiorato.

* Já o presidente da Câmara Municipal de Apucarana, vereador Danylo Acioli (MDB), está sendo um dos principais articuladores das candidaturas de Sergio Moro ao governo e Filipe Barros ao Senado na região do Vale do Ivaí.

* Por falar em vereador, ontem o edil Lucas Leugi (PSD), de Apucarana, passou o dia no interior paulista, mais propriamente na cidade de Bragança Paulista. E fez questão de deixar claro que não se tratava de uma viagem a passeio.

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