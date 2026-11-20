



Um acordo que estaria sendo costurado de Curitiba para Apucarana pode causar uma reviravolta na eleição da presidência da Câmara Municipal. Com a participação de assessores e políticos ligados ao governador eleito Sergio Moro, pode surgir um acordo para eleger o presidente do Legislativo local com votos tanto de vereadores da situação como da oposição, ou pelo menos a maioria deles. O entendimento que estaria possibilitando um acordo dessa natureza, a princípio, não envolveria o prefeito Rodolfo Mota. Caso ele decida apostar em um candidato a presidente para chamar de seu, o resultado de votação poderia apresentar um empate. Como determina o regimento interno da Câmara Municipal de Apucarana, em caso de empate na votação de presidente, vence o candidato mais velho. Nessa hipótese, em vez do vereador Danylo Acioli, que busca a reeleição, haveria uma troca de nome. A ideia, segundo se comenta, seria lançar a vereadora Eliane Rocha para disputar com o vereador Tiago Cordeiro, o indicado de Rodolfo. O resultado seria 5 a 5, caso se confirme que o vereador Moisés Tavares votaria em si próprio e não em Tiago. Como Eliane é mais velha que Tiago, ela ficaria com a presidência. São conjecturas neste quadro político que pode estar perto de um desfecho antes inimaginável. Aguardar para conferir.

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Candidato é o Deco

Embora o vereador Tiago Cordeiro garanta ser o candidato a presidente do prefeito Rodolfo Mota, o que se comenta nos bastidores da política apucaranense é que o desejo do alcaide é eleger o vereador José Airton de Araújo, o Deco, atual diretor da Aserfa (Autarquia de Serviços Funerários). Além de eleger alguém de sua confiança, Rodolfo já teria um outro nome para assumir a Aserfa.

Tríplice coroa?

Pessoas ligadas ao prefeito de Apucarana, Rodolfo Mota, dizem que o objetivo dele é fazer a tríplice coroa nas três eleições que estão previstas para este ano: presidência da Câmara Municipal, presidência da Amuvi (Associação dos Municípios do Vale do Ivaí) e presidência do Cisvir (Consórcio Municipal de Saúde do Vale do Ivaí). Quem quer tudo pode ter nada...

Redondo era aberto

Entra prefeito, sai prefeito e nenhum deles tem coragem de abrir uma rua na Praça do Redondo em Apucarana, onde o trânsito fica estrangulado e impede o crescimento da Barra Funda. Nos anos 50, a Praça do Redondo era cortada ao meio por uma rua e naquele tempo a cidade tinha algumas centenas de veículos. Hoje passam de 100 mil.

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Beto Preto ministro?

O PSD nacional, presidido por Gilberto Kassab, está negociando fazer parte do governo 4 do presidente Lula. Mas exige participar da composição do novo ministério. O partido pleiteia o Ministério da Saúde e o nome mais cotado dentro do PSD para este cargo é o do deputado federal Beto Preto, que foi secretário de Saúde do Paraná nos últimos oito anos.

Flávia na expectativa

Atual vice-presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, a deputada estadual Flávia Francischini está fora da chapa montada pelo Delegado Jacovós na eleição da mesa executiva da Alep. Apesar de ser do PL, Flávia foi excluída e pode compor com o PSD, PT e PDT para montar uma outra chapa para enfrentar Jacovós, com o deputado Gugu Bueno (PSD) na presidência.

MBD pode fechar questão

A depender do andar da carruagem na eleição para a presidência da Câmara Municipal de Apucarana, o MDB, tanto local como estadual, pode fechar questão em torno da candidatura à reeleição do vereador Danylo Acioli. Isso acontecendo, o outro vereador do partido, Sidnei da Levelimp, fica numa sinuca de bico. Ou vota em Danylo ou cai na infidelidade partidária com o risco de perder o mandato. No mínimo, Sidnei teria que discutir na Justiça sua situação junto ao MDB, exigindo gastos com advogado e outras sanções partidárias. Sidnei já foi avisado sobre essa situação tanto pelo diretório municipal de Apucarana quanto pelo diretório estadual do partido. Como diz o deputado estadual Anibeli Neto, líder do MDB, “avisado ele está”.





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Vapt Vupt

● A marginal da Avenida Zilda Seixas Amaral, no parque industrial da zona norte de Apucarana, está virando uma buraqueira. Daqui a pouco não vai ter mais asfalto, tal o tamanho de algumas crateras. Cabe à Prefeitura Municipal tomar as providências e resolver a situação urgentemente.

● Projeto apresentado e aprovado pelo deputado federal Sérgio Souza (MDB) proíbe o uso de nomes de espécies animais e vegetais em doenças transmissíveis, o que, segundo ele, evita associações equivocadas a pessoas, regiões e animais. Para o parlamentar, essa associação é degradante.

● A Agência Nacional de Energia Elétrica registrou nada menos do que 6.186 reclamações contra a Copel entre outubro de 2025 e setembro de 2026, alta de 86% em relação aos 12 meses anteriores. Aliás, a incompetência da diretoria da Copel ajudou a derrotar Sandro Alex.

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● Desde que a reeleição foi implantada, apenas dois prefeitos de Apucarana não conseguiram se reeleger: Carlos Scarpelini, em 2000, quando foi derrotado pelo padre Valter Pegorer, e João Carlos de Oliveira, em 2012, quando perdeu a eleição para Beto Preto, que se reelegeu em 2016.











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