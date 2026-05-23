O presidente da Assembleia Legislativa e pré-candidato ao Senado, deputado Alexandre Curi (Republicanos), afirmou nesta sexta-feira, durante entrevista coletiva à imprensa no Vale do Ivaí, que pretende “resgatar a força do Paraná no Senado Federal”. Curi criticou a falta de proximidade dos atuais senadores com os municípios paranaenses e, segundo ele, “muitos moradores do Estado não conseguem lembrar quem são os três representantes do Paraná no Senado ou citar qualquer ação deles em cidades do interior”. O deputado Alexandre Curi disse que, se eleito, quer atuar junto com os prefeitos e ampliar a busca de recursos federais para o Paraná. Por fim, ressalta que quer ser um senador municipalista e presente no interior.

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Podemos está junto

É praticamente certo que o partido Podemos vai estar alinhado com o candidato a governador do PSD, Sandro Alex. Lideranças do Podemos, entre as quais o deputado federal Felipe Francischini e o deputado estadual Do Carmo, praticamente já selaram um acordo com o governador Ratinho Junior, que tenta formar uma grande aliança partidária de apoio a Sandro.



Moro em Londrina

Se o candidato a governador apoiado por Ratinho Junior fez um giro pelo Vale do Ivaí, o principal adversário, o senador Sérgio Moro (PL), tem uma agenda neste sábado e domingo na cidade de Londrina. Ele vai se reunir com lideranças políticas, empresariais e apoiadores, juntamente com o candidato ao Senado, deputado federal Filipe Barros, também do PL.



União, indefinição

Se o Podemos já definiu aliança com o PSD, o partido que detém o maior tempo de televisão no horário gratuito do TRE, o União (federado com o PP), ainda não definiu que caminho vai seguir. Tem corrente que defende ir junto com o PL de Sérgio Moro, como tem ala que prefere acompanhar o PSD de Ratinho. Até aliança com Greca não é descartada.

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A rotina de Rodolfo

O prefeito de Apucarana, Rodolfo Mota, disse nesta sexta-feira que, desde o início de seu mandato, vem mantendo a rotina de fazer um anúncio por semana, seja de liberação ou entrega de obras. Segundo ele, “já virou rotina neste quase um ano e meio de meu mandato”. Nesta sexta, junto com a deputada Luísa Canziani, entregou um ônibus para a Educação.



Crise Ampliada

Se a relação entre eles já não era boa, agora pode piorar ainda mais. Um eleitor chamado Wilson Bovo Ferreira protocolou nesta quinta-feira, na Câmara Municipal de Apucarana, um pedido de cassação do vereador Lucas Leugi sob a acusação de ter adulterado um vídeo do prefeito Rodolfo Mota por inteligência artificial. Lucas acusa o alcaide de estar por trás da denúncia. Rodolfo nega. A sessão ordinária desta segunda-feira da Câmara Municipal tem tudo para pegar fogo. O vereador Lucas Leugi cuspia fogo nesta sexta-feira com o protocolo do pedido de cassação de seu mandato. Haja barulho.

Vapt Vupt

*Greca contesta pesquisa: O pré-candidato ao governo do Paraná pelo MDB, ex-prefeito de Curitiba, Rafael Greca, usou as redes sociais para criticar e duvidar do resultado da pesquisa IRG, que o colocou atrás de outros três postulantes ao governo do Estado.

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*Indefinição: Quem está igual "biruta de aeroporto" é a ex-candidata a prefeita de Curitiba, a jornalista Cristina Graeml (PSD). Não sabe se vai ter vaga para disputar o Senado, se vai ser vice de Sandro Alex ou disputar a Câmara Federal.



*Ponte histórica: O deputado federal Beto Preto afirmou nesta sexta-feira que a construção da ponte entre Jardim Alegre e Grandes Rios “representa o pagamento de uma dívida histórica com o Vale do Ivaí”. Uma história que se arrastava há 50 anos.