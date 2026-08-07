Findas as convenções e definidos os candidatos e suas respectivas coligações partidárias, o resultado demonstra que o governador Ratinho Junior conseguiu aglutinar em torno de seu candidato à sucessão, o deputado federal Sandro Alex, os maiores partidos em um arco de alianças que lhe permite não só grandes apoios, como também o maior tempo de rádio e televisão no horário gratuito do TRE. Ratinho juntou os 80 por cento de aprovação de seu governo com argumento que o Paraná não pode parar, para convencer as lideranças partidárias a cerrarem fileiras com Sandro Alex, do PSD. Se isso vai ou não dar a vitória para o seu candidato, são outros quinhentos. Mas, verdade seja dita, aumentaram sim as chances da situação de, no mínimo, levar a eleição para o segundo turno, embora não se possa de forma alguma menosprezar a popularidade do candidato de oposição, o senador Sergio Moro, e a do próprio Requião Filho, que também construiu um forte arco de alianças e hoje, segundo as pesquisas, estaria em segundo lugar na corrida pelo Palácio Iguaçu. Como ainda faltam praticamente 60 dias para a eleição do dia 4 de outubro, muita água ainda pode rolar debaixo dessa ponte...

Vereadores na disputa

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Quatro dos 11 vereadores de Apucarana tiveram suas candidaturas a deputado homologadas pelos respectivos partidos. Um vai à federal, Guilherme Livoti (Novo), e outros três disputam uma cadeira na Assembleia: Lucas Leugi (PSD), Moisés Tavares (Avante) e Dr. Odarlone (PT). Há também dois ex-vereadores candidatos: Toninho de Vila Reis (federal pelo PSDB) e Rodrigo Recife, à estadual pelo Podemos. Haja votos para todos...

Apoio a Sérgio Onofre

O ex-prefeito de Arapongas Sérgio Onofre (PSD) é candidato a deputado estadual e está construindo uma base política em Apucarana, onde vai ter o apoio do vereador e presidente da Câmara Municipal, Danylo Acioli, e do ex-vereador Adan Lenharo (PL). Ambos também trabalham pela candidatura ao Senado do deputado federal Filipe Barros (PL) e, por conseguinte, do candidato ao governo do Estado, senador Sergio Moro (PL).

Beto Preto no Paraná

O deputado federal Beto Preto (PSD) tem andado o Paraná todo para conversar com as lideranças dos municípios, em especial prefeitos e vereadores. Como secretário de Estado de Saúde, Beto Preto espalhou obras em todo o Estado, além de ceder ônibus e ambulâncias. Já como deputado federal, fez com que suas emendas beneficiassem muito a área de saúde em dezenas de municípios, sendo homenageado em muitas cidades com o título de cidadania honorária.

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Expectativa do PT I

Baseadas na eleição de 2022, quando o então candidato a presidente Lula fez 36% dos votos no Paraná, as lideranças petistas no Estado apostam que podem conseguir uma das duas vagas ao Senado, com a deputada federal Gleisi Hoffmann, e pelo menos 7 cadeiras na Câmara Federal, além de eleger uma bancada de 10 deputados estaduais. De Apucarana, estão de olho nessas vagas Arilson Chiorato (federal) e Dr. Odarlone (estadual).



Expectativa do PT II

Além de fazer bancadas fortes na Câmara Federal e na Assembleia Legislativa, o PT tem a expectativa de levar o candidato ao governo que a sigla apoia ao segundo turno, o deputado estadual Requião Filho (PDT), que tem o apoio de todos os partidos de esquerda. Quem também tem expectativa de conseguir uma cadeira na Câmara Federal é o ex-governador Roberto Requião, candidato pelo PDT. Requião foi governador por três mandatos.



OS SUPLENTES DO SENADO

Os principais candidatos às duas vagas ao Senado pelo Paraná já definiram seus suplentes, alguns deles megaempresários. Não é o caso de Filipe Barros (PL), que optou por um de seus assessores, Paulo Base. Já Deltan Dallagnol (Novo) escolheu como primeiro suplente o ex-deputado federal e dono da Uninter, Wilson Picler. Por sua vez, Alexandre Curi (Republicanos) escolheu o megaempresário Carlos Eduardo Hammerschmidt, dono do grupo Potencial. A petista Gleisi Hoffmann também buscou um empresário de alto coturno, Assis Gurgacz Neto, do grupo Eucatur.

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Vapt Vupt

* Tem funcionário público que aproveita a eleição para lançar seu nome como forma de se afastar do emprego por até três meses, sem qualquer desconto no salário. A licença remunerada vale a partir do registro de candidatura até 10 dias após a realização da eleição. Neste caso, o afastamento dura pouco mais de dois meses. É a lei eleitoral.

* O vereador apucaranense Lucas Leugi (PSD), antes mesmo do início propriamente dito da campanha eleitoral, vem organizando seu time para ir às ruas para valer a partir do dia 16 de agosto. Lucas, em Apucarana, vai dobrar com o deputado federal Beto Preto, candidato à reeleição e tido como um dos mais votados nesta eleição.

* O colégio eleitoral de Apucarana, com quase 95 mil votos, tem atraído muitos candidatos de outras cidades em busca de apoio de lideranças políticas e comunitárias, na expectativa de conseguir votação na cidade. Tem candidato a deputado federal que estaria despejando dinheiro em cabos eleitorais que prometem fazer grande votação...

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* Em eleições passadas, teve apucaranense que se viu em maus lençóis após a apuração dos votos por não entregar o prometido para candidatos de outras cidades que aportaram muita grana por apoio. Teve até o caso de candidato que exigiu o dinheiro de volta depois de conferir a votação. Foi um verdadeiro vexame. Pode se repetir.