Faltando ainda 45 dias para a eleição do novo presidente da Câmara Municipal de Apucarana, o prefeito Rodolfo Mota (União Brasil) ainda não tornou público o nome de sua preferência para disputar o cargo. Mesmo contando com a maioria dos vereadores em sua base, o alcaide, vereador que foi, sabe que antecipar nome pode ferir suscetibilidades no grupo e provocar um racha, favorecendo a oposição. Há três nomes no radar do prefeito apucaranense: Tiago Cordeiro (PDT), Moisés Tavares (Avante) e José Airton de Araújo, o Deco (Agir). Um dos três deve ser ungido candidato por Rodolfo. Há, no entanto, um deles que dificilmente vai aceitar ser preterido pelo alcaide. Trata-se do vereador Tiago Cordeiro, que sempre fez questão de dizer que não abre mão de disputar a presidência. Se julga no direito de ter o apoio incondicional de Rodolfo pela defesa que faz dele no plenário da Câmara Municipal, como se fosse um autêntico líder do prefeito, posto que, na verdade, é do vereador Moisés Tavares. Para se tornar o candidato do prefeito, Tiago conta com o apoio do deputado estadual Delegado Jacovós, que na hora certa vai cobrar de Rodolfo a escolha de Tiago. E o prefeito talvez não tenha como dizer não ao parlamentar.

Fica no PT de Lula

O vereador Dr. Odarlone volta e meia tem seu nome mencionado como um político que gostaria de trocar o PT por um partido de centro. No entanto, ele nega peremptoriamente ter essa intenção, ainda mais agora que o presidente Lula emplacou um quarto mandato na Presidência da República. Dr. Odarlone é petista histórico e pode ser o candidato do partido a prefeito.

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Comissão de transição

A primeira reunião nesta quinta-feira entre as equipes do governador Ratinho Junior e do governador eleito Sérgio Moro serviu mais para se conhecerem e traçar um plano de atuação envolvendo as principais secretarias do Estado. Os trabalhos para um levantamento de diagnóstico do governo devem estar concluídos antes da posse de Moro, dia 6 de janeiro de 2027.

Arapongas é tri

Depois de Capital Moveleira, concedida por lei federal, e Capital Estadual do Ovo, Arapongas pode ser tri capital por proposição do deputado Cobra Repórter, que quer incluir a cidade como Capital Paranaense do Comércio de Veículos Seminovos. O parlamentar já apresentou projeto nesse sentido na Assembleia Legislativa, sob a justificativa de valorizar esse comércio.

Indicação de Filipe

O deputado federal e senador eleito Filipe Barros, do PL, teria tido participação na escolha da futura secretária de Estado da Educação, Aparecida de Fátima Gavioli Soares Pereira, conhecida como Fátima Gavioli. Conhecedor do trabalho dela como secretária de Educação de Goiás, Filipe não teria tido dúvidas em indicá-la ao governador eleito Sérgio Moro.

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Fora do governo

O principal responsável pela estratégia de marketing da campanha vitoriosa de Sérgio Moro ao governo do Paraná, o jornalista Marcelo Cattani não deve participar do futuro governo. Pelo menos não vai ocupar nenhum cargo de destaque, embora tenha muita ascendência sobre Moro pela competência com que conduziu a campanha. Vai ser um tipo de eminência parda do governo.



CARTÓRIO, UM GRANDE NEGÓCIO

As custas dos cartórios de Registro de Imóveis, Tabelionatos e de Títulos e Documentos, entre outros, se tornaram no país um grande e lucrativo negócio. No Paraná, os cartorários estão ainda mais felizes com a aprovação na Assembleia Legislativa do Estado do reajuste de seus serviços. Certidões de casamentos e óbitos, por exemplo, vão ter reajuste de até 75,5%, enquanto o valor da escritura pública cresce entre 48,6% e 186,5%. E, para registrar um imóvel, o custo vai subir entre 34% e 186,5%. Se providenciar o registro de um imóvel já era caro, imagine agora com esse novo reajuste. Os cartorários no Brasil faturaram ano passado mais de R$ 25 bilhões. Há muitas propostas no Senado para dar um fim a esse negócio altamente lucrativo e que gera poucos benefícios ao país.

Vapt Vupt

* Depois de Cruzmaltina e São Pedro do Ivaí, agora é Bom Sucesso que também cancela a festa de comemoração dos 72 anos do município, a serem comemorados neste dia 26. Um dos motivos é a redução de repasses da Secretaria de Turismo do Estado e a situação climática provocada pelo fenômeno El Niño. A ordem é muita cautela.

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* A propósito do El Niño, o fenômeno voltou a causar estragos na região. Pelo menos dois municípios foram duramente atingidos nesta quinta-feira: Ariranha do Ivaí e Rio Branco do Ivaí. Já na região central do Estado, quem mais sofreu foi a cidade de Pitanga, que ficou com suas ruas alagadas e casas destelhadas.

* Mesmo faltando dois anos para as eleições municipais de 2028, já tem pesquisas e mais pesquisas pipocando em Apucarana. Uma nova sondagem teria sido encomendada para saber a quantas anda o humor do apucaranense em relação a possíveis candidatos a prefeito em 2028, mesmo sem ainda saber quem seriam esses nomes...

* Na história política de Apucarana, apenas um presidente da Câmara Municipal conseguiu chegar à Prefeitura. Foi o ex-prefeito João Carlos de Oliveira, eleito em 2008 com o ostensivo apoio do então prefeito Valter Pegorer. Mas não conseguiu se reeleger em 2012. A presidência da Câmara nem sempre é trampolim para prefeito.