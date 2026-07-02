A terceirização de serviços adotada pela Prefeitura de Apucarana parece ter criado um novo problema para a administração do prefeito Rodolfo Mota. Foi denunciado na sessão desta terça que o auxílio-alimentação dos terceirizados não está sendo repassado pela empresa vencedora da licitação aos funcionários, apesar dos repasses rigorosamente em dia da Prefeitura. A situação foi levantada pelos vereadores Danylo Acioli (MDB) e Lucas Leugi (PSD), que foram procurados pelos trabalhadores desassistidos. Ocorre que a empresa envolvida teria um histórico de atrasos, constatado em contratos praticados em outros municípios. Ironicamente, foi justamente o auxílio-alimentação dos terceirizados que motivou recente mobilização de servidoras de carreira da Educação, que reivindicavam o mesmo benefício. É dor de cabeça à vista.

Base afinada

Afinada e coesa como não tinha se visto até então, a base do prefeito Rodolfo Mota na Câmara vem demonstrando força. Nas sessões de anteontem, os seis vereadores derrubaram um PL que previa isenção de IPTU para imóveis afetados por enchentes e ainda rejeitaram seis emendas à LDO que versavam sobre temas de forte apelo à população, incluindo a saúde animal.

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Recado do líder

Líder do prefeito, o vereador Moisés Tavares sabe bem o que é ser oposição, afinal por quatro anos atuou nessa fileira, como ele mesmo faz questão de lembrar. Bem por isso, deixou um recado bastante claro aos colegas descontentes com as matérias rejeitadas. “Propor projeto de lei levado por pautas populistas sem conversar com o Executivo é para deixar o projeto ficar no papel”, cutucou o vereador.

Filiação de Toledo

O ex-prefeito de Cambira e ex-titular de duas pastas do secretariado de Rodolfo Mota, Emerson Toledo, confirma sua filiação ao PL em grande evento que está sendo organizado para o próximo dia 11 em Apucarana. A saída dele foi autorizada há cerca de vinte dias pelo presidente do MDB estadual, Sérgio Souza. Como se sabe, Toledo saiu da Prefeitura para coordenar a campanha do PL na região.

Indireta de Danylo?

Chamou a atenção, na sessão de anteontem da Câmara de Apucarana, um petardo lançado pelo presidente da Casa, Danylo Acioli. Ao finalizar sua participação no grande expediente, ele soltou uma citação de Maquiavel lembrando que “para a pessoa querer ser obedecida, tem que saber mandar”. Segundo ele, já passou o tempo em que o povo aceitava calado, não gravava e não denunciava. A conferir.

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Extraordinárias à vista

A Câmara de Apucarana encerrou as sessões ordinárias e entrou oficialmente em recesso. No entanto, o trabalho segue intenso no Legislativo até porque 2026 é ano eleitoral e os vereadores, mesmo os que não são candidatos, têm lá suas obrigações com os candidatos que apoiam. Ademais, há sessões extraordinárias à vista já nos próximos dias, conforme adiantou a base do prefeito Rodolfo Mota.

DARCI PIANA EM ARAPONGAS

O governador em exercício, Darci Piana, tem agenda novamente em Arapongas nesta sexta-feira, para liberação de obras de infraestrutura. Entre as autorizações da pauta está a duplicação da PR-218, entre Arapongas e Sabáudia, uma obra que começou a ser discutida na gestão do ex-prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, que inclusive bancou o projeto executivo e fez uma intensa articulação a respeito. As duas cidades têm forte colaboração empresarial e a obra vai beneficiar diretamente os distritos industriais delas, que já estão praticamente colados um ao outro.

Vapt Vupt

* Ainda sobre o projeto de isenção do IPTU, o vereador Gabriel Caldeira, que não é muito dado a pronunciamentos, criticou a iniciativa. Segundo ele, o ‘exagero’ em cima do assunto está irritando moradores do Interlagos. “Está desvalorizando imóveis lá”, diz.

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* Pré-candidato de Ratinho Junior ao Governo do Paraná, Sandro Alex tem agenda intensa no Interior do Paraná nesta semana. Ele vai participar de eventos em oito cidades e também passará por Arapongas, na comitiva de Darci Piana.

* O TCE - Tribunal de Contas do Estado emitiu um alerta a 32 municípios paranaenses que ainda apresentam pendências no envio de informações e correm risco de ter problemas com repasses do Fundeb. Prefeitos precisam correr.

* Em Apucarana, segundo o vereador Guilherme Livoti (Novo), a Guarda Civil Municipal estaria impossibilitada de coibir o som alto – flagelo de muitos moradores. Isso porque a corporação não contaria com decibelímetro, aparelho usado na fiscalização.