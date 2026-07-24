O prefeito de Apucarana, Rodolfo Mota, mandou um verdadeiro batalhão de secretários para acompanhar a sessão extraordinária da Câmara Municipal em que seria votado o pedido de empréstimo de R$ 30 milhões junto à Caixa Econômica Federal, sob a justificativa de realização de obras de infraestrutura. Além do vice-prefeito Marcos da Vila Reis e do procurador jurídico Rubens França, os titulares das secretarias da Família, Karine Mota; Serviços Públicos e Agricultura, Wendel Metta; Esportes, Bruno Marchi; Cultura, Rodrigo Almeida e Fazenda, professor Rogério Ribeiro acompanharam os trabalhos do legislativo, que se estenderam por duas horas e meia. Ainda assim, um dos principais projetos da pauta do Executivo, justamente a autorização para captação do empréstimo de R$ 30 milhões, acabou não sendo votado graças a uma intervenção da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Após novos pareceres, uma nova data deve ser marcada. Mas não há prazo para que isso ocorra, talvez fique para o retorno do recesso, quando da volta das sessões ordinárias a partir de agosto.

Faltou luz

Com doze projetos do Executivo em pauta, as sessões extraordinárias da Câmara de Apucarana foram mais longas que o esperado nesta quintafeira não apenas pelo teor dos projetos em trâmite. Uma queda de energia elétrica – algo comum naquela região da cidade - derrubou o painel e a transmissão ao vivo. Até o sistema ser restabelecido e a sessão retomada foram cerca de 10 minutos.

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Caldeira era o sobrinho

O projeto encaminhado pela Prefeitura para doação de um imóvel para a Metalurgia Caldeira Ltda., apesar de nomes e ramos idênticos, não pertence ao vereador Caldeira, mas sim a um sobrinho dele que já tem a empresa instalada no Núcleo João Paulo. O esclarecimento foi feito na sessão extraordinária de ontem e o PL foi aprovado sem voto de Caldeira, que se afastou dessa votação em específico.

Oposição com reservas

Na caminhada contra o feminicídio nesta quarta-feira em Apucarana, a vereadora Eliana Rocha (Solidariedade) fez uso da palavra se dirigindo ao prefeito Rodolfo Mota (União Brasil), para dizer que “sou oposição à sua administração, mas em todo evento que diz respeito à defesa da mulher, pode contar comigo”. Eliana é procuradora da mulher na Câmara Municipal.

Puxão de orelha

Mais uma vez, a assessoria técnica do Executivo Municipal deixou a desejar e foi corrigida em sessão. Projeto de lei para cessão de imóvel para uma empresa de móveis planejados continha no mérito descritivo informações de uma empresa de panificação, beneficiada por outro PL aprovado. O ‘copia e cola’ foi denunciado pelo vereador Guilherme Livoti (Novo). Constrangimento desnecessário.

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Vem nova pesquisa aí

Contratada pelo Banco Genial ao custo de R$ 215 mil, a Quaest entrou em campo para ouvir presencialmente mais de 1.100 eleitores paranaenses até este sábado, em sondagem a quantas anda a intenção de voto para o governo do Estado, Senado da República e Presidência da República. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob nº PR04818/2026 e vai ser divulgada no dia 27.

AVANTE VAI JUNTO

Depois de conquistar a adesão da Federação União Progressista, o arco de alianças em prol da candidatura do deputado federal Sandro Alex, do PSD do governador Ratinho Junior, vai aumentar ainda com a adesão do Avante, do ex-secretário de Estado Alex Canziani, que se integra ao grupo de Ratinho que já tem também o Republicanos. Com essas alianças conquistadas até aqui, o candidato de Ratinho Junior vai dispor do maior tempo de rádio e televisão no horário gratuito do TRE, suficiente para que todas as obras dos oito anos do atual governo sejam exibidas.

Vapt Vupt

* A deputada estadual e vice-presidente da Assembleia Legislativa, Flávia Francischini (PL), em sua passagem por Apucarana nesta quarta-feira, aproveitou para participar da caminhada contra o feminicídio. Flávia, além de defender a causa da mulher, lidera a causa autista.

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* Na adesão da Federação União Progressista ao candidato a governador de Ratinho Junior à sua sucessão, o deputado federal Sandro Alex, entrou no pacote também o apoio à candidatura do deputado estadual Alexandre Curi (Republicanos) ao Senado da República. Curi agradeceu muito.

* Por falar em Republicanos, o presidente do partido no Paraná, deputado federal Pedro Lupion, está organizando um encontro de lideranças neste dia 2 de agosto, um domingo, na fazenda de sua família em Santo Antônio da Platina. Ele espera fazer um grande evento.

* O PSB do Paraná, presidido pelo deputado federal Luciano Ducci, está mais rachado que arroz de terceira. A convenção, apelidada de “miojo” por integrantes do partido, deve parar na Justiça e o apoio à candidatura do deputado Requião Filho ao governo pode fazer água.