Depois do Instituto Paraná Pesquisas divulgar seus números de disputa pelo governo do do Paraná na quinta-feira, quem trouxe nesta sexta-feira novo levantamento sobre a eleição paranaense foi o Instituto IRG. São números totalmente diferentes entre os dois institutos de pesquisa. Enquanto o Paraná Pesquisas crava o senador Sérgio Moro (PL) com 45% das intenções de voto, o IRG lhe dá apenas 38%. A diferença ainda é maior em relação ao candidato do PSD, deputado federal Sandro Alex. No Paraná Pesquisas, Sandro apareceu com 17,5%, enquanto no IRG a intenção de voto dele salta para 27%, uma diferença entre um instituto e outro de 28 pontos percentuais. Quanto ao candidato do PDT, Requião Filho, os números também são dispares: o Paraná Pesquisas lhe dá 24% e o IRG, 21,8%. As duas pesquisas foram feitas no mesmo período. O Paraná Pesquisas ouviu 1.280 eleitores de forma presencial, enquanto o IRG entrevistou 1.200 eleitores por telefone. São metodologias diferentes, portanto, sem contar outro diferencial: enquanto o Paraná Pesquisas apontou só o nome do candidato ao governo como vai estar na urna eletrônica, o IRG pesquisou o nome do candidato a governador junto com seu vice. Talvez esteja em todos esses fatores, como metodologia, entrevistas presenciais e por telefone, candidato e seu vice e candidato sozinho, etc, o que provoca toda essa diferença. Qual instituto está certo? Difícil dizer pelo histórico de cada um. A realidade mesmo só na apuração depois das 17 horas do dia 4 de outubro.

Os vices de cada um

O candidato a vice-governador mais conhecido no Paraná é o ex-prefeito de Curitiba, Rafael Greca, que se aliou ao candidato a governador Sandro Alex. Já o vice de Sérgio Moro, o empresário Edson Vasconcelos, é um ilustre desconhecido do eleitorado paranaense, embora tenha sido presidente da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, a Fiep. Por sua vez, o vice de Requião Filho, Michele Caputo, é ex-deputado estadual.

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Comitê de Anibelli

Ao inaugurar nesta sexta-feira em Apucarana seu comité político, o deputado estadual Anibelli Neto (MDB) destacou seu trabalho em prol da cidade e demonstrou satisfação pelos apoios que tem em Apucarana, incluindo o ex-prefeito Junior da Femac, o vereador Sidnei de Oliveira (Levelimp), os ex-prefeitos Voldimir Maistrovicz e Luiz Biacchi. A inauguração, comandada por Junior da Femac, reuniu uma centena de pessoas. Muita gente.

Eleição na Câmara de Apucarana

Passada a eleição do dia 4 de outubro, as atenções do mundo político em Apucarana vão estar voltadas para a eleição da nova mesa executiva da Câmara Municipal, que ainda não tem data marcada. O prazo máximo para que ocorra é antes do recesso de dezembro, mas é muito provável que seja antecipada. Há muitos vereadores que pretendem a presidência, alguns deles confiando que serão indicados pelo prefeito Rodolfo Mota.

Vai faltar espaço

A continuar no ritmo em que está, vai faltar espaço nas praças e ruas de Apucarana para a colocação dos chamados wind banners. Hoje parece ter mais wind banner do que eleitor na cidade. Tem propaganda de todo tipo de candidato a deputado federal e deputado estadual, a grande maioria de outras cidades e outras regiões do Estado. Hoje os políticos transformaram o wind banner na principal peça de propaganda.

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Caminhada do PT

O PT promove neste sábado à tarde em Apucarana uma caminhada com lideranças e eleitores com participação da candidata ao Senado do partido, deputada Gleisi Hoffmann e os candidatos locais, o vereador Odarlone Orente, o que disputa uma vaga na Assembleia Legislativa, e o deputado Arilson Chiorato, que almeja a Câmara Federal. A caminhada vai partir da Avenida Aviação.

SENADO EMBOLADO NO IRG

O instituto IRG também pesquisou a quantas anda a eleição para as duas vagas de senador da República no Paraná. Na pesquisa espontânea, mais de 60% não sabem em quem votar; já pergunta onde os nomes dos candidatos são apresentados, a liderança é de Deltan Dallagnol, com 23%, vindo a seguir Gleisi (PT), com 20,2%, Alexandre Curi (Republicanos), com 19,8%, Filipe Barros (PL), 12,3%, e Cristina Graeml (PSD), com 5,0%. Como são dois votos para o Senado, o eleitor pode fazer dupla escolha. Mas os números do IRG, tais quais os do Paraná Pesquisas, mostram uma disputa acirrada principalmente entre quatro postulantes ao Senado: Deltan Dallagnol, Gleisi Hoffmann, Alexandre Curi e Filipe Barros. Pelas pesquisas, Cristina Graeml estaria fora do páreo.

Vapt Vupt

* Perguntar não ofende: você votaria em candidato a deputado estadual que trai seu grupo político por um mero emprego na Prefeitura? Você votaria em candidato que faz acordo às escondidas com seu adversário antes mesmo do fim da disputa eleitoral? Você votaria em quem não tem compromisso com seus eleitores?

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* Levantamento no TSE mostra que as candidaturas ao Governo do Paraná somam quase 300 ações eleitorais, quase todas concentradas em duas chapas que passam a campanha processando uma à outra. Moro é réu em 29 e autor em 12, Sandro Alex é réu em 32, seu vice Greca em 23 ações, enquanto Requião Filho só em quatro.

* Os dois candidatos presidenciais que polarizam a escolha do novo comandante do país, Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula (PT), vão estar no Paraná com poucos dias de diferença. Flávio Bolsonaro desembarca no Estado neste sábado, enquanto Lula virá no dia 12 para um comício na Boca Maldita, em Curitiba.

* Pesquisa do IRG divulgada nesta coluna foi registrada na Justiça Eleitoral sob nº PR-02179/2026, com nível de confiança de 95% e margem de erro de 2,83 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram ouvidas 1.200 pessoas entre 31 de agosto e 3 de setembro. A pesquisa foi contratada pelo Grupo RIC.