A cada dia que passa surge um novo candidato a deputado com wind banner em Apucarana, que o eleitor local desconhece por completo e nem sabe de onde é o cidadão. Tem político achando que a cidade é terra de ninguém. O pior é que essa gente sempre consegue “comprar” o apoio de algum apucaranense que promete mundos e fundos para os tais candidatos forasteiros. Depois do dia 4 de outubro a realidade vem à tona, as urnas revelam que o prometido não foi cumprido e, como em eleições passadas, o candidato investidor pede o dinheiro de volta. Obviamente, fica a ver navios. Isso já aconteceu em Apucarana e com certeza deve se repetir, afinal o eleitor apucaranense não é uma “maria vai com as outras” e deve saber o que é melhor para a sua cidade. Por outro lado, se tem candidato de fora disposto a gastar e tem político ou pessoa que se diz “liderança” querendo faturar algum na eleição, faz parte do jogo. Dinheiro na mão é vendaval...

Desgosto de Junior

O ex-prefeito de Apucarana, Junior da Femac, não esconde sua decepção com o ex-vereador Rodrigo Recife, lançado por ele candidato a prefeito em 2024. Junior fez de tudo para bancar a campanha e foi traído logo após o fim da eleição, com Recife se bandeando para o lado do prefeito eleito Rodolfo Mota a troco de um emprego na Prefeitura. E Junior, por conta da campanha de Recife, luta na Justiça contra sua inelegibilidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Não decolaram

Tentando se posicionar como candidatos a presidente da direita, os ex-governadores de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), e Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais, não conseguem decolar suas candidaturas e ambos estão longe de chegar aos dois dígitos em toda e qualquer pesquisa. Em contrapartida, o escritor Augusto Cury (Avante) vem surpreendendo na intenção de voto e já atinge 10%, 11%, a depender da pesquisa.

Estudo urbanístico

A propósito da Praça do Redondo, o prefeito de Apucarana, Rodolfo Mota, afirmou ontem que antes de qualquer intervenção a Prefeitura, através do Idepplan, vai realizar um estudo urbanístico e de mobilidade em vários pontos da cidade. Em relação a uma possível abertura da Praça do Redondo, Rodolfo admite ser possível, a depender desses estudos, porque, segundo ele, valorizar a região da Barra Funda é uma prioridade.

Ataques nos programas

O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, acionado pelo jurídico das campanhas dos candidatos ao governo do Paraná, tem tido muito trabalho para coibir ataques e baixarias no horário gratuito no rádio e na televisão. O candidato do PSD, Sandro Alex, por exemplo, já foi punido com multa e a exclusão de comerciais atacando adversários. Se no começo dos programas eleitorais está assim, imaginem nos últimos dias de campanha.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

‘Vaquinha’ fraca

À exceção de Deltan Dallagnol, que ainda tem sua candidatura ao Senado em análise no Tribunal Regional Eleitoral, para os demais candidatos no Paraná que fazem a chamada “vaquinha” nas plataformas digitais, a arrecadação tem sido minguada. Dallagnol já arrecadou R$ 167 mil. Os candidatos a deputado estadual e federal de Apucarana que pediram doações em redes sociais ainda não viram a cor de nenhum centavo.

MAIS UM GOLPE NA CIDADE?

Há comentários de que um novo golpe estaria sendo perpetrado em Apucarana, lesando centenas de investidores em uma empresa de moeda virtual e outras avenças, que prometia remunerar em até 3% do dinheiro investido ao mês, muito acima do que pagam os bancos e cooperativas de crédito com solidez financeira. Se os comentários se concretizarem, será o segundo golpe em poucos meses na cidade, já que um empresário que agia da mesma forma provocou um rombo de mais de R$ 40 milhões em Apucarana e região. Infelizmente tem gente que acredita no canto da sereia...

Vapt Vupt

* Para tentar melhorar seu desempenho nas pesquisas, o candidato a presidente Ronaldo Caiado (PSD) anunciou que, se eleito, vai convidar o governador Ratinho Junior para ser ministro da Infraestrutura. O problema de Caiado é chegar lá, porque não tem empolgado o eleitor.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

* O deputado federal Filipe Barros, candidato do PL ao Senado da República, vem se desdobrando para fazer campanha pelo fato de acumular a presidência do partido no Paraná. Filipe Barros é o candidato da família Bolsonaro no Estado. Em Apucarana, entre seus apoiadores, está o prefeito Rodolfo Mota, do União Brasil.

* Prefeitos do Vale do Ivaí têm conversado entre si sobre a melhor estratégia para angariar votos para o candidato ao governo do PSD, Sandro Alex, usando sempre o espelho de gestão do governador Ratinho Junior como motivação ao eleitor. Já para a candidatura ao Senado de Alexandre Curi, a recepção tem sido ótima.

* A estimativa de gastos do Tribunal Superior Eleitoral para os candidatos à Presidência da República, governadores, senadores, deputados federais e estaduais está muito além da realidade. Tem candidato que deve gastar, no mínimo, o dobro do limite do TSE, tal o “trem pagador” que tomou conta desta eleição...