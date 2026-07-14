Se em Londrina, dias atrás, a reunião com lideranças do partido, incluindo o candidato ao governo do Estado, senador Sérgio Moro, foi um fiasco em termos de presença de público, o evento do PL em Apucarana, no último sábado, foi o contrário. O salão de festas da Acea ficou lotado com mais de 600 pessoas presentes, incluindo prefeitos, ex-prefeitos, vereadores e outras lideranças locais e regionais. Além de Moro, o encontro registrou a presença dos dois candidatos ao Senado, Filipe Barros (PL) e Deltan Dallagnol (Novo), sem contar vários pré-candidatos a deputados estaduais e federais. Moro, em seu discurso, lembrou que nas eleições em que esteve em Apucarana, em 2022 e 2024, sempre deu sorte. Em 2022 se elegeu Senador e, em 2024, o candidato dele — não citou o nome de Rodolfo Mota - à prefeitura saiu vitorioso. Rodolfo e Moro hoje estão em trincheiras opostas. Rodolfo apoia a candidatura do deputado federal Sandro Alex (PSD) ao governo do Estado.

Jacovós elogia Júnior

Se teve um político que não é ligado ao PL e nem é tão próximo assim de uma das principais lideranças do partido na região, deputado estadual delegado Jacovós e que teve sua presença muito festejada no evento do PL no sábado em Apucarana, este político é o ex-prefeito da cidade, Junior da Femac. O deputado delegado Jacovós agradeceu muito a presença de Junior e o elogiou.

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Tiago ajudou a organizar

O vereador Tiago Cordeiro (PDT), agora muito ligado ao deputado estadual delegado Jacovós, ajudou a organizar o evento de sábado do PL em Apucarana. Por influência dele, até alguns comissionados da Prefeitura Municipal se fizeram presentes. Outro vereador presente foi Guilherme Livotti (Novo), ligado ao ex-procurador da República, Deltan Dallagnol.

Ex-primeira dama presente

A esposa do ex-prefeito Junior da Femac, a empresária Carmen Izquierdo Martins, também foi uma das presenças marcantes do evento de Moro, sábado, em Apucarana. A justificativa dela é o bom relacionamento que mantém com o candidato a vice de Sérgio Moro, o presidente licenciado da Fiep, Edson Vasconcelos. Carmen faz parte da diretoria da Federação das Indústrias do Paraná.

Edson na infraestrutura

Na visita que fez a esta Tribuna no sábado, o candidato ao governo do PL, senador Sérgio Moro, adiantou que, se eleito, o seu vice, empresário Edson Vasconcelos, vai comandar a Secretaria de Infraestrutura. Ele justificou a escolha dizendo que o titular desta secretaria tem que ser engenheiro, caso de Edson Vasconcelos, cutucando o exsecretário Sandro Alex, que é advogado...

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Ratinho chegou a tempo

O governador Ratinho Junior desembarcou dos EUA e, em seguida, voou para Campo Mourão acompanhado de seu candidato à sucessão, deputado federal Sandro Alex (PSD), e do candidato ao Senado, deputado estadual Alexandre Curi (Republicanos) para participar da 31ª Festa do Carneiro no Buraco, tendo que dividir o espaço com Sérgio Moro (PL), sua esposa deputada Rosangela Moro (PL) e até com os deputados federais Zeca Dirceu, do PT, e Beto Richa, do PSDB.

TRAIÇÃO SEM NENHUM PUDOR

O ex-secretário do Meio Ambiente da Prefeitura de Apucarana, Diego Garcia, deixou o cargo dias atrás para assumir a chefia de gabinete da Secretaria do Trabalho do governo do Paraná. No entanto, sem ficar com o rosto ruborizado, Diego mais uma vez acompanhou um evento do candidato adversário do governador Ratinho Junior, declarando seu apoio a Sérgio Moro. Pelo visto, o governo do Estado pode estar infiltrado de gente que ocupa cargo de confiança e trabalha pelo candidato adversário do governador. Assim fica mesmo difícil alavancar a candidatura de Sandro Alex (PSD).

Vapt Vupt

* Além dos ex-prefeitos Junior da Femac e Luiz Antônio Biacchi, um outro ex-prefeito de Apucarana também compareceu ao evento de Moro e passou despercebido no meio do povo. Foi o João Carlos de Oliveira. Nem ao palco foi chamado.

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* O presidente da Câmara Municipal de Apucarana, vereador Danylo Acioli, mesmo sendo do MDB, também apoia a candidatura de Sérgio Moro do PL. Mas não se fez presente no evento de sábado por estar em viagem ao Estado do Mato Grosso.

* Cinco dos 11 vereadores de Apucarana estão com Moro (Danylo Acioli, Tiago Cordeiro, Luciano Facchiano, Guilherme Livoti e Eliana Rocha), um com Requião Filho (Dr. Odarlone Orente) e outros cinco ainda não declararam apoio a ninguém.

* A pedido do prefeito de Apucarana, Rodolfo Mota, o deputado federal e candidato ao Senado, Filipe Barros (PL), cancelou parte de sua agenda na cidade para estar com o alcaide em um encontro reservado. Recentemente os dois também andaram conversando em Curitiba.