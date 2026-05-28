O senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro (PL) participa nesta sexta-feira, em Curitiba, do lançamento oficial das pré-candidaturas do senador Sergio Moro (PL) ao Governo do Paraná, além do ex-deputado federal Deltan Dallagnol (Novo-PR) e do deputado federal Filipe Barros (PL-PR) ao Senado. A programação será realizada a partir das 18h30, no Jockey Club do Paraná e deve reunir várias lideranças do PL e de outros partidos de apoio. Falando em Sergio Moro, o senador postulante ao Palácio do Iguaçu divulgou ontem sua primeira grande proposta para o governo do Estado: a criação de uma Agência Anticorrupção. Segundo ele, o modelo proposto para o Paraná é inédito no país. No vídeo divulgado nas redes sociais, o ex-juiz cita a Lava-Jato, seu grande trunfo, e recentes escândalos nacionais, incluindo o do Banco Master, que vem gerando dissabores para o senador Flávio Bolsonaro.

Presidência da Câmara

Ainda sobre o legislativo municipal de Apucarana, o debate no segundo semestre, após as eleições de 4 de outubro, é a renovação da Mesa Executiva. Pela nova lei orgânica do município, o presidente pode se reeleger na mesma legislatura. É óbvio que o atual presidente, Danylo Acioli, vai disputar a reeleição, mas vai ter adversário apoiado pelo Executivo.

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O fiel da balança

A propósito da eleição do novo presidente da Câmara Municipal de Apucarana, o vereador Sidnei da Levelimp (MDB) quer ser o fiel da balança. Ele já prometeu voto tanto para o atual presidente Danylo Acioli como para o vereador Tiago Cordeiro (PDT). Hoje Danylo teria cinco votos, sem contar com Sidnei. Para ser reeleito precisa, no mínimo, de seis votos.

Vale-alimentação

O prefeito de Apucarana, Rodolfo Mota (União Brasil), recebeu nesta semana a diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais para discutir a possibilidade de implantar o vale-alimentação para o funcionalismo. O sindicato alega que esse benefício já foi adotado por algumas Prefeituras da região. O prefeito ficou de estudar o assunto.

Moro e a Triunfo

A esposa do senador e candidato ao governo do Paraná, Sérgio Moro (PL), deputada Rosangela Wolf Moro (PL), é prima do dono da Construtora Triunfo, que teve a falência decretada há poucos dias. Trata-se de Luiz Fernando Wolf de Carvalho, que chegou a ser preso na Operação Lava Jato em 2018, quando o então juiz Sérgio Moro se declarou impedido no processo.

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Preocupação do PT

O PT do Paraná tem uma estimativa de eleger até 10 deputados federais nesta eleição, no entanto a provável cassação do deputado estadual Renato Freitas pode melar a projeção do partido. Renato como candidato a deputado federal seria o puxador de votos do PT, com a estimativa de fazer mais de 350 mil votos. Sem ele na disputa, o PT vai ter sua bancada reduzida.

SESSÕES ITINERANTE

O presidente da Câmara Municipal de Apucarana, vereador Danylo Acioli (MDB), promete fazer em breve um balanço das sessões itinerantes que o legislativo vem realizando desde o ano passado. A ideia é apresentar as sugestões colhidas nestas reuniões e quais teriam sido colocadas em prática, embora a maioria dos pedidos da população dependa do poder Executivo.

Vapt Vupt

* O esforço do governador Ratinho Junior (PSD) para eleger o deputado federal Sandro Alex como seu sucessor é maior do que quando ele próprio disputou sua primeira eleição para o governo, em 2018. Ratinho tem sido incansável na pré-campanha. Haja fôlego e preparo físico.

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* Uma pequena comitiva de apucaranenses que apoiam as candidaturas de Sérgio Moro ao governo e a de Filipe Barros ao senado, vai estar nesta sextafeira em Curitiba na comemoração dos 35 anos de Filipe. O pré-candidato do PL à presidência, Flávio Bolsonaro, também vai estar presente.

* O ex-prefeito de Curitiba e candidato do MDB ao governo do Estado, Rafael Greca, está agendando uma visita a Apucarana para uma conversa com correligionários políticos, entre os quais o ex-prefeito Junior da Femac, principal liderança do MDB em Apucarana e entusiasta de Greca.

* Candidato do PT a deputado estadual, o vereador apucaranense Dr. Odarlone Orente espera ter uma grande votação na cidade, baseado em sua eleição de vereador em 2024 quando foi o mais votado. Odarlone dobra com o deputado estadual Arilson Chiorato, que agora vai à federal.