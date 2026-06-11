Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Coluna da Tribuna

publicidade
COLUNA DA TRIBUNA

Pesquisas & pesquisas

Escrito por Da Redação
Publicado em 11.06.2026, 07:15:57 Editado em 11.06.2026, 07:15:52
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Pesquisas & pesquisas
Autor Foto: Agência Senado

A cada nova rodada de pesquisas para o governo do Estado e Senado Federal, a depender do instituto que as realize, há números díspares, confundindo a cabeça do eleitor. Ontem foi divulgada a pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas com alguns números bem diferentes dos do Instituto Veritá, que vieram a público anteontem, tanto para o governo como para o Senado. Enquanto a amostragem do Veritá aponta o candidato do PL, senador Sergio Moro, com 60,1% dos votos na disputa pelo Palácio Iguaçu, o Instituto Paraná Pesquisas crava 42,3%, portanto muito acima de qualquer margem de erro. O mesmo ocorre no Senado. No Veritá, o ex-senador Alvaro Dias aparece com apenas 6,1% das intenções de voto; já no Paraná Pesquisas, Alvaro tem 37,7% dos votos dos paranaenses. Afinal, qual a razão de tanta discrepância entre um instituto e outro? Metodologia, trabalho de campo? Na verdade, as pesquisas, ao invés de darem um norte sobre as eleições no Paraná, acabam confundindo o eleitorado. Durma-se com um barulho desses.

Golpe em Apucarana?

Estaria em curso um grande golpe em Apucarana e região, tipo pirâmide financeira. O rombo, segundo se comenta, pode passar de R$ 30 milhões. Teve gente que até vendeu a própria casa para aplicar o montante do dinheiro, seduzida pelos juros que chegavam a inimagináveis 10% ao mês. Tudo virtual. O pior é que ainda tem quem continue apostando na tal pirâmide financeira...

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Canto da sereia

Depois de ser considerado o fiel da balança na próxima eleição para escolha do novo presidente da Câmara Municipal de Apucarana, o vereador Sidnei da Levelimp (MDB) foi seduzido pelo canto da sereia e já postula a presidência do legislativo, supostamente com o apoio do prefeito Rodolfo Mota. O problema de Sidnei é que podem pipocar denúncias contra ele.

Casa da Mulher

Depois de uma audiência com o governador Ratinho Junior, acompanhado de seu antecessor, Sérgio Onofre, o prefeito de Arapongas, Rafael Cita (PSD), voltou feliz da vida de Curitiba. Além de um pacote de investimentos da ordem de R$ 25 milhões para obras de pavimentação, foi informado da abertura da licitação para construção da Casa da Mulher Paranaense na cidade.

Transporte em Jandaia

Jandaia do Sul vai ser o quarto município do Vale do Ivaí a ter tarifa zero no transporte coletivo. Ivaiporã é pioneira nessa área. O prefeito jandaiense, Ditão Pupio, anunciou ontem que os ônibus começam a circular nesta quinta-feira, a princípio apenas na área urbana. Com apoio do Estado, o município adquiriu dois ônibus zerinho.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Beto comemora

O deputado federal Beto Preto (PSD) comemorou a autorização de uma nova clínica de fisioterapia em Arapongas, anunciada pelo Governo do Paraná. Com investimento de R$ 2 milhões, a habilitação foi oficializada pelo secretário de Estado da Saúde, César Neves, sucessor de Beto no cargo, atendendo uma demanda apresentada pelo prefeito Rafael Cita e lideranças do município.

GUERRA DE ESCALAS

Enquanto o governo federal propõe escala de 5x2, ou seja, para cada cinco dias trabalhados, dois de folga e um deles preferencialmente aos domingos, um grupo de senadores está propondo o inverso: 7x0, sem folga, com pagamento por hora trabalhada. Na prática, cria um regime de “horário flexível” onde empregado e empregador podem negociar uma jornada em que não haja descanso semanal remunerado. Dois senadores do Paraná assinaram a proposta: Sérgio Moro e Oriovisto Guimarães.

Vapt Vupt

* O ex-candidato a prefeito de Apucarana, Rodrigo Liévori, popular Recife, que trocou o MDB pelo Podemos, vai disputar uma vaga na Assembleia Legislativa. Até a desincompatibilização, era secretário de Cultura da Prefeitura.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

* Por sua vez, o atual vice-prefeito da cidade, Marquinhos da Vila Reis, que também se filiou ao Podemos, deve disputar uma vaga à Câmara Federal, a pedido do deputado federal Felipe Franchischini, que vai à reeleição.

* O ex-candidato a prefeito de Faxinal, Adilson Silva Lino, que já administrou a cidade e perdeu a eleição em 2024, disse que sabia da derrota quando começou a observar que ao seu lado sempre estavam as mesmas pessoas.

* Para fugir do pedágio free flow instalado em Mauá da Serra, muitos motoristas que têm por destino a cidade de Faxinal estão usando uma estrada alternativa de terra por alguns quilômetros até chegar ao asfalto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
eLEIÇÕES 2024 golpes financeiros pesquisas eleitorais política no Paraná TRANSPORTE COLETIVO Vereadores e Câmaras Municipais
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Coluna da Tribuna

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV