A cada nova rodada de pesquisas para o governo do Estado e Senado Federal, a depender do instituto que as realize, há números díspares, confundindo a cabeça do eleitor. Ontem foi divulgada a pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas com alguns números bem diferentes dos do Instituto Veritá, que vieram a público anteontem, tanto para o governo como para o Senado. Enquanto a amostragem do Veritá aponta o candidato do PL, senador Sergio Moro, com 60,1% dos votos na disputa pelo Palácio Iguaçu, o Instituto Paraná Pesquisas crava 42,3%, portanto muito acima de qualquer margem de erro. O mesmo ocorre no Senado. No Veritá, o ex-senador Alvaro Dias aparece com apenas 6,1% das intenções de voto; já no Paraná Pesquisas, Alvaro tem 37,7% dos votos dos paranaenses. Afinal, qual a razão de tanta discrepância entre um instituto e outro? Metodologia, trabalho de campo? Na verdade, as pesquisas, ao invés de darem um norte sobre as eleições no Paraná, acabam confundindo o eleitorado. Durma-se com um barulho desses.

Golpe em Apucarana?

Estaria em curso um grande golpe em Apucarana e região, tipo pirâmide financeira. O rombo, segundo se comenta, pode passar de R$ 30 milhões. Teve gente que até vendeu a própria casa para aplicar o montante do dinheiro, seduzida pelos juros que chegavam a inimagináveis 10% ao mês. Tudo virtual. O pior é que ainda tem quem continue apostando na tal pirâmide financeira...

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Canto da sereia

Depois de ser considerado o fiel da balança na próxima eleição para escolha do novo presidente da Câmara Municipal de Apucarana, o vereador Sidnei da Levelimp (MDB) foi seduzido pelo canto da sereia e já postula a presidência do legislativo, supostamente com o apoio do prefeito Rodolfo Mota. O problema de Sidnei é que podem pipocar denúncias contra ele.

Casa da Mulher

Depois de uma audiência com o governador Ratinho Junior, acompanhado de seu antecessor, Sérgio Onofre, o prefeito de Arapongas, Rafael Cita (PSD), voltou feliz da vida de Curitiba. Além de um pacote de investimentos da ordem de R$ 25 milhões para obras de pavimentação, foi informado da abertura da licitação para construção da Casa da Mulher Paranaense na cidade.

Transporte em Jandaia

Jandaia do Sul vai ser o quarto município do Vale do Ivaí a ter tarifa zero no transporte coletivo. Ivaiporã é pioneira nessa área. O prefeito jandaiense, Ditão Pupio, anunciou ontem que os ônibus começam a circular nesta quinta-feira, a princípio apenas na área urbana. Com apoio do Estado, o município adquiriu dois ônibus zerinho.

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Beto comemora

O deputado federal Beto Preto (PSD) comemorou a autorização de uma nova clínica de fisioterapia em Arapongas, anunciada pelo Governo do Paraná. Com investimento de R$ 2 milhões, a habilitação foi oficializada pelo secretário de Estado da Saúde, César Neves, sucessor de Beto no cargo, atendendo uma demanda apresentada pelo prefeito Rafael Cita e lideranças do município.

GUERRA DE ESCALAS

Enquanto o governo federal propõe escala de 5x2, ou seja, para cada cinco dias trabalhados, dois de folga e um deles preferencialmente aos domingos, um grupo de senadores está propondo o inverso: 7x0, sem folga, com pagamento por hora trabalhada. Na prática, cria um regime de “horário flexível” onde empregado e empregador podem negociar uma jornada em que não haja descanso semanal remunerado. Dois senadores do Paraná assinaram a proposta: Sérgio Moro e Oriovisto Guimarães.

Vapt Vupt

* O ex-candidato a prefeito de Apucarana, Rodrigo Liévori, popular Recife, que trocou o MDB pelo Podemos, vai disputar uma vaga na Assembleia Legislativa. Até a desincompatibilização, era secretário de Cultura da Prefeitura.

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* Por sua vez, o atual vice-prefeito da cidade, Marquinhos da Vila Reis, que também se filiou ao Podemos, deve disputar uma vaga à Câmara Federal, a pedido do deputado federal Felipe Franchischini, que vai à reeleição.

* O ex-candidato a prefeito de Faxinal, Adilson Silva Lino, que já administrou a cidade e perdeu a eleição em 2024, disse que sabia da derrota quando começou a observar que ao seu lado sempre estavam as mesmas pessoas.

* Para fugir do pedágio free flow instalado em Mauá da Serra, muitos motoristas que têm por destino a cidade de Faxinal estão usando uma estrada alternativa de terra por alguns quilômetros até chegar ao asfalto.