Divulgada ontem, a pesquisa de intenção de voto para o governo do Paraná, feita pela Quaest, com a oitiva de mais de mil eleitores presencialmente em todo o Estado, pode ser lida de duas maneiras. A primeira, pela frieza dos números estimulados pela apresentação dos candidatos: o senador Sérgio Moro (PL) continua bem à frente, seguido pelo deputado estadual Requião Filho (PDT), Rafael Greca (MDB) e Sandro Alex (PSD). Neste cenário ou em outro cenário sem Rafael Greca, o candidato de Ratinho patina nas pesquisas. Mas se a leitura for feita em outros indicadores, Sandro Alex pode se beneficiar do interesse de 63% dos entrevistados em que o candidato de Ratinho merece ganhar a eleição. É neste percentual e no percentual de sua aprovação como governador, na casa dos 80%, que Ratinho Junior aposta na vitória de Sandro Alex, acreditando que ele, no dia 4 de outubro, faça votos suficientes para levá-lo ao segundo turno, onde a eleição zera e a máquina pode ter muita influência, inclusive com o engajamento dos prefeitos. A conferir.

Lucas e Odarlone homologados

Os vereadores apucaranenses Lucas Leugi (PSD) e Dr. Odarlone Orente (PT) tiveram suas candidaturas a deputado estadual homologadas pelos seus respectivos partidos e oficialmente são candidatos a uma vaga na Assembleia Legislativa. No caso de Lucas, sua intenção é concentrar sua campanha em Apucarana, onde como vereador tem desempenhado papel de oposição.

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Muitos apucaranenses na convenção

A convenção do PSD, no sábado, no Espaço Torres (Paraná Clube), como era de se esperar, reuniu milhares de pessoas de todo o Paraná. De Apucarana, dois grupos distintos se fizeram presentes. Pelo lado do deputado federal e candidato à reeleição Beto Preto (PSD), vários aliados; e, pelo lado do prefeito Rodolfo Mota, um grupo de secretários da Prefeitura o acompanhou.

Renata ficou de fora

A apucaranense Renata Borges, que havia sido tida como candidata ao Senado pelo PSOL, acabou não levando a vaga, como chegou a ser anunciada pelo próprio partido. A Federação PSOL/Rede, além de apoiar a candidatura de Requião Filho ao governo do Estado, apoiou também as candidaturas da deputada federal Gleisi Hoffmann (PT) e do Dr. Rosinha (PT) como candidatos ao Senado da República.

Encontro em Curitiba

Por falar em Beto Preto e Rodolfo Mota, os dois voltaram a se encontrar ontem em Curitiba em uma audiência pública sobre a nova concessão da malha sul da ANTT, com foco principal na retirada dos trens de carga da área urbana. O encontro foi no Instituto de Engenharia do Paraná. Mas a proposta de Beto não foi a mesma de Rodolfo. Esperar o resultado.

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Podem mudar de voto

Outro detalhe que chamou atenção na pesquisa divulgada ontem pela Quaest foi o grande percentual de eleitores que declaram que ainda podem mudar de voto, apesar de declinar no momento o nome que teria seu voto em 4 de outubro. Mais de 64% dos eleitores entrevistados admitem que seu voto não é definitivo e, ao longo da campanha, pode mudar.

LIDERANÇA DE CURI

Na pesquisa da Quaest, sem o nome de Alvaro Dias na disputa, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Alexandre Curi (Republicanos), aparece como líder de intenção de voto. No entanto, em outros cenários, com Alvaro Dias candidato e mesmo sem ele, há um empate técnico entre Curi, Deltan Dallagnol (Novo), Filipe Barros (PL) e Gleisi Hoffmann (PT). As duas vagas para o Senado da República vão ser disputadas voto a voto no Paraná. Dos três atuais senadores do Paraná, dois terminam o mandato em janeiro de 2026 e o terceiro, Sérgio Moro, se não se eleger governador do Estado, terá ainda mais quatro anos de mandato no Senado pela frente.



Vapt Vupt

* A Quaest ouviu 1.104 eleitores entre os dias 21 e 25 de julho. A pesquisa foi encomendada pelo Banco Genial Investimentos. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. Foi registrada sob o nº PR-04818/2026 no TSE.

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* Apesar de liderar a pesquisa de intenção de voto para o Senado, o ex-governador e ex-senador Alvaro Dias (MDB) ainda não decidiu se sai ou não candidato. Ele estaria apostando numa aliança do MDB com o PSD de Ratinho Junior, para contar com o apoio do governador do Estado.

* Na convenção do PSD, sábado, em Curitiba, era tida como certa a aliança do MDB com a candidatura de Sandro Alex (PSD). Mas, enquanto isso, o ex-prefeito de Curitiba, Rafael Greca, pré-candidato ao governo pelo MDB, dizia no oeste do Estado que não abre mão de sua candidatura.

* O quadro definitivo da política paranaense para as eleições de 4 de outubro só vai ser conhecido verdadeiramente após o derradeiro prazo das convenções partidárias, no dia 5 de agosto. Até lá, muita especulação ainda vai rolar, principalmente envolvendo o futuro do MDB.