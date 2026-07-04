Pesquisa como se costuma dizer é o retrato do momento, ou seja, não significa necessariamente que vai se confirmar nas urnas, até porque daqui até as eleições ainda restam exatos 90 dias. Mas que a pesquisa divulgada ontem pelo Instituto Vox Brasil assustou integrantes da campanha do candidato do PSD ao governo do Estado, Sandro Alex, isso é inegável. Em todos os cenários pesquisados, inclusive com o apoio do governador Ratinho Junior, o percentual de Sandro é de pouco mais de 10%, enquanto sozinho teria apenas metade disso se a eleição fosse hoje. Tudo, evidente, de acordo com o Instituto Vox Brasil, que ouviu 2.000 eleitores. Pesquisa devidamente registrada na Justiça Eleitoral sob o nº PR-09668/2026. Em todos os cenários pesquisados - e foram vários-, o candidato do PL, senador Sérgio Moro, lidera com folga a disputa pelo governo do Estado. Uma outra sondagem de votos, desta feita do Instituto Paraná Pesquisas, deve ser divulgada na próxima terça-feira e a comparação entre as duas vai ser inevitável.

Com Greca melhora

Em um dos cenários pesquisados, onde o apoio de Ratinho Junior é citado, quem se saiu bem foi o ex-prefeito de Curitiba, Rafael Greca, candidato do MDB ao governo. Ele obteve mais que o dobro da intenção de voto de Sandro Alex, igualmente apoiado pelo governador. Enquanto Rafael Greca chegou a 23%, Sandro Alex ficou com apenas 10,2%. Já a saída de Greca do páreo favorece muito mais a Moro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Não muda o candidato

Em que pese essa pesquisa do Vox Brasil ter assustado as hostes do PSD, o governador Ratinho Junior, que está nos Estados Unidos, não pensa em trocar de candidato de jeito algum. Vai com Sandro Alex até o fim e acredita que pode virar a eleição quando a campanha começar de fato. O governador aposta muito em sua aprovação pelo povo paranaense, que chega a 84%.

Val vai às urnas

A socialite (sic) Val Marchiori, que passou a infância e a juventude em Apucarana, filiou-se ao Republicanos para ser candidata a deputada federal por São Paulo, onde reside há vários anos. Ela resolveu testar seu nome nas urnas após ter enfrentado um câncer. Val, de origem humilde em Apucarana, acabou por se sobressaindo na capital paulista, onde até virou apresentadora de TV.

Cenário sem Greca

A insistência do governador Ratinho Junior em alijar Rafael Greca (MDB) da disputa pelo Palácio Iguaçu, para torná-lo vice de Sandro Alex, não parece uma boa estratégia de acordo com o Vox Brasil. Com Greca na disputa, Sérgio Moro tem 43,4% das intenções de voto. Já sem Greca, Moro vai a 49,2%, enquanto Sandro Alex, mesmo com o apoio citado de Ratinho, fica com 10,2%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Requião pontua bem

Em todos os cenários pesquisados, o candidato ao governo pelo PDT, Requião Filho, oscila entre 20% e 22%, sempre despontando em segundo nas pesquisas, com exceção de quando o nome de Greca é citado com o apoio de Ratinho Junior; ai Requião Filho cai para terceiro; Greca em segundo. Este é o retrato do momento, segundo o Vox Brasil, mas pode mudar ou não daqui a noventa dias...

BALANÇO DE BETO

O deputado federal de Apucarana, Beto Preto (PSD), participou nesta sexta-feira de uma solenidade no Hospital Torao Tokuda, antigo Hospital do Coração, comemorando a realização de 10 mil cirurgias eletivas realizadas no local dentro do programa Opera Paraná, financiado pelo governo estadual. Beto aproveitou para fazer um balanço de sua atividade parlamentar e dos repasses recentes ao município de Apucarana, que incluem R$ 800 mil para o fundo de saúde, mais de R$ 2,3 milhões para a aquisição de maquinários e outros R$ 2,3 milhões para entidades assistenciais da cidade. O deputado ainda anunciou R$ 1,27 mi para o transporte escolar municipal.

Vapt Vupt

* Os prefeitos da Amuvi - Associação dos Municípios do Vale do Ivaí têm uma reunião agendada para a próxima sexta-feira em Rio Bom, quando deve acontecer a feira Riquezas do Vale, iniciativa da própria entidade para divulgar a agroindústria da região. A Amuvi é presidida por Pedro Taborda Desplanches (MDB).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

* Segundo a assessoria do deputado federal e candidato ao Senado pelo PL, Filipe Barros, o ex-vereador apucaranense Adan Lenharo continua tendo o prestígio do parlamentar e de forma alguma está alijado da coordenação da campanha dele, em que pese o ataque supostamente desferido por fogo amigo contra o Adan.

* Nem familiares próximos do empresário que supostamente teria dado um golpe em Apucarana e região escaparam de ser lesados por ele. O rombo levado por centenas de investidores pode passar R4 40 milhões. Tem gente que investiu e pretende processar também um parceiro dele na cidade que incentivou o povo.

* Quando os vereadores apucaranenses retornarem do recesso em agosto, as convenções partidárias praticamente estarão finalizadas, o que pode ter dois efeitos na Câmara: ou o esvaziamento das sessões ou debates acalorados entre aqueles que defendem um ou outro candidato para os mais diversos cargos em disputa na eleição.