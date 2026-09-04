A divulgação ontem de uma nova rodada de pesquisas do Instituto Paraná Pesquisas trouxe uma certa preocupação ao QG do candidato ao governo do Estado, Sandro Alex, do PSD. Apoiado pelo governador Ratinho Junior, que o deseja como seu sucessor no Palácio Iguaçu, Sandro Alex, segundo a Paraná Pesquisas, não tem evoluído na intenção de voto como era de se esperar, praticamente se mantendo estável dentro da margem de erro. A preocupação aumenta pelo fato de o governador Ratinho Junior ser o governador mais bem avaliado do país e a transferência de voto, como era de se esperar, não estaria acontecendo no volume que a campanha previa. Para alavancar a candidatura de Sandro Alex e levá-lo ao segundo turno para enfrentar o líder das pesquisas, senador Sérgio Moro (PL), Ratinho Junior deve se licenciar do governo a partir da próxima semana para se dedicar integralmente à campanha. Moro, por sua vez, lidera todas as pesquisas de intenção de voto há praticamente um ano e, pela Paraná Pesquisas, se a eleição fosse hoje, teria chances de vencer o pleito no primeiro turno. Daí a preocupação de Ratinho Junior em tentar levar Sandro Alex para o segundo turno, onde a eleição zera tudo e a máquina pode fazer a diferença ao lado de prefeitos e deputados eleitos.

Números da Paraná

Devidamente registrada na Justiça Eleitoral, sob nº PR03399/2026, a pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas aferiu a intenção de voto do eleitor a praticamente um mês da eleição. Sérgio Moro, do PL, aparece com 45% das intenções de voto, vindo a seguir Requião Filho, do PDT, com 24% e, depois, Sandro Alex (PSD), com 17,5%. A margem de erro é de 2,8 pontos percentuais e foram ouvidos 1.280 eleitores em 56 municípios.

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Saída de Greca ajudou?

A pergunta que não quer calar no Palácio Iguaçu é se não era melhor ter deixado o ex-prefeito de Curitiba, Rafael Greca (MDB), como candidato ao governo, ao invés de torná-lo vice de Sandro Alex (PSD). Para alguns assessores próximos do governador Ratinho Junior, Greca candidato poderia forçar um segundo turno e, já como vice, pouco agregou na campanha, “até porque ninguém vota no vice e sim no governador”...

Senado imprevisível

Pelos números do Paraná Pesquisas, a disputa pelas duas vagas de senador está acirrada e envolve quatro candidatos. Numericamente, Deltan Dallagnol (Novo) lidera com 30,8%, seguido de perto pelo deputado estadual Alexandre Curi (Republicanos) com 28,4%; Gleisi Hoffmann (PT) tem 25,7% e Filipe Barros (PL) soma 22,9%. Distante deles está Cristina Graeml (PSD), com 14,4% e Dr. Rosinha (PT) com 13,0% dos votos.

Pouca visibilidade

À exceção dos wind banners do deputado federal e candidato à reeleição, Beto Preto (PSD), onde ele aparece junto ao candidato a governador de seu partido, nenhuma outra campanha de Sandro Alex é vista em Apucarana. Não se vê nenhum material de campanha sendo distribuído e nenhuma outra mobilização para tentar alavancar a candidatura dele. Uma falha de coordenação de campanha que precisa ser corrigida logo.

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Ainda é desconhecido

Em que pese o horário gratuito do rádio e televisão, o candidato do PSD ainda é tido como desconhecido pelo eleitor apucaranense. Sandro Alex só veio na cidade em eventos oficiais ao lado do governador Ratinho Junior, nunca apareceu para uma visita e andar pela cidade depois que se tornou candidato oficial do partido, ao contrário do senador Sérgio Moro (PL), que já passou por Apucarana em várias oportunidades.

EXEMPLO DE JAIME LERNER

Na eleição municipal de 1988 em Curitiba, o arquiteto Jaime Lerner só teve seu registro de candidato deferido faltando poucos dias para a eleição, porque uma questão documental atrasou e quase impediu o registro de sua candidatura pela Justiça Eleitoral. Só teve seu registro liberado 12 dias antes das eleições, programadas para 15 de novembro de 1988. A entrada dele na campanha assustou os adversários e alguns deles chegaram a desistir de continuar candidatos. Lerner venceu o pleito com 57% dos votos válidos. Foi a primeira eleição dele como prefeito de Curitiba em uma campanha relâmpago de apenas 12 dias. É esse exemplo que o governador Ratinho Junior espera conseguir com seu candidato ao governo, Sandro Alex (PSD). Ao invés de 12 dias, ele vai ter 25 dias para virar o jogo, depois de se licenciar do governo. Vai andar pelo Paraná, em especial nos 10 maiores colégios eleitorais, tendo a tiracolo Sandro Alex. Do alto de sua popularidade, Ratinho aposta que dá para mudar e eleger seu sucessor. Esperar para conferir.

Vapt Vupt

* Amigos e colegas de Câmara Municipal de Apucarana do vereador Tiago Cordeiro (PDT) estão preocupados com a saúde dele, já que volta e meia ele baixa em hospital com muitas dores que parecem crônicas, tal a frequência que ocorrem. Por isso mesmo, ele tem participado das sessões do legislativo de forma online.

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* O impeachment de ministros e mudanças na formatação do Supremo Tribunal Federal têm sido o mote de campanha dos candidatos ao Senado que são de direita, especialmente do PL. A saga deles é tirar o ministro Alexandre Moraes, tido como algoz do ex-presidente Jair Bolsonaro. Moraes está enrolado no Banco Master.

* Nos comerciais no horário gratuito do TRE nas emissoras de rádio e televisão, o candidato do PL do Paraná ao Senado, deputado federal Filipe Barros, tem aparecido sempre ao lado do candidato a presidente do partido, senador Flávio Bolsonaro, explicitando que Filipe é o candidato do ex-presidente Bolsonaro.

* O empresário apucaranense Luis Bertoli (Republicanos), que chegou a ter seu nome cogitado como candidato a deputado estadual e declinou, não está afastado da eleição. Ele está envolvido em duas campanhas: do deputado federal Beto Preto (PSD) e a de deputado estadual com o ex-prefeito de Pitanga, Dr. Maicol Callegari (Podemos).