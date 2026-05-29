A PEC - Proposta de Emenda à Constituição, reduzindo a carga horária semanal de 44 horas para 40 horas, foi aprovada em dois turnos na Câmara Federal. Ainda falta passar pelo Senado. Após promulgada, a PEC entra em vigor dois meses depois com carga horária de 42 horas semanais. A carga horária definitiva de 40 horas entrará em vigor só um ano após esses sessenta dias. Em resumo, o trabalhador, para cada cinco dias de trabalho, terá dois dias de folga. A bancada do Paraná na Câmara Federal votou em peso pela aprovação do projeto. O único voto contrário foi da deputada Rosângela Moro, esposa de Sérgio Moro (PL), que na verdade foi eleita em 2022 por São Paulo. Já os deputados Dirceu Sperafico (PP), Padovani (PP), Pedro Lupion (Republicanos), Sergio Souza (MDB) e Tião Medeiros (PP) preferiram não registrar presença nas duas votações. Se a nova carga horária agrada aos trabalhadores, por outro lado a classe empresarial teme aumento de custos da mão de obra, e alguns falam até em dispensa de funcionários. O projeto ainda vai dar muito pano para manga. Isso vai, embora ainda falte passar pelo Senado. Político nenhum gosta de votar contra trabalhador, então são favas contadas.

Ratinho volta ao Vale

O governador Ratinho Junior (PSD) vai estar de volta ao Vale do Ivaí nesta sexta-feira para assinar ordens de serviço para a construção do Pronto Atendimento Municipal de São João do Ivaí, da nova maternidade e obras de pavimentação asfáltica na ordem de mais de R$ 21 milhões, para felicidade do prefeito Fábio Hidek (PSD). Em verdade, Ratinho Junior passa o fim de semana na fazenda da família, em Apucarana.

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Sandro Alex presente

Em suas andanças pelo interior do Estado para assinar ordens de serviço para liberação de obras, o governador Ratinho Junior sempre se faz acompanhar do seu candidato à sucessão, deputado federal Sandro Alex (PSD). É a oportunidade de Sandro conviver mais com os prefeitos, até porque era desconhecido de alguns deles. O carisma de Ratinho Junior e sua força junto aos prefeitos impulsionam Sandro Alex.

Reunião de Rodolfo

O prefeito de Apucarana fez uma reunião com mais de duas centenas de pessoas dias atrás no Clube dos Médicos e, segundo uma fonte que estava lá, o alcaide deixou transparecer que seus candidatos a deputado estadual e federal da cidade já estão definidos: o vereador Moisés Tavares (Avante) disputa a Assembleia Legislativa, e o exsecretário de Cultura, Rodrigo Lievore, o Recife (Podemos), a Câmara Federal.

CPI na Câmara

Após 14 anos, a Câmara Municipal de Apucarana pode ter uma CPI - Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar supostas fraudes em licitações que envolveriam principalmente um grupo de Maringá, vencedor de muitos pregões na Prefeitura Municipal, usando diversos CNPJs. O requerimento do vereador Lucas Leugi (PSD) tem as quatro assinaturas necessárias para a abertura da investigação.

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As pré-campanhas

Mesmo faltando um pouco mais de dois meses para as convenções partidárias que vão oficializar os candidatos a governador, vice-governador, Senado e deputados estaduais e federais, o que se observa é uma movimentação muito grande dos précandidatos, especialmente os que vão disputar os cargos majoritários, como governo do Estado e Senado. A précampanha deles mais parece campanha, tal o movimento político.

APTO A CONCORRER

O ex-prefeito de Ponta Grossa, Jocelito Canto, conseguiu uma certidão do Tribunal Regional Eleitoral constando que ele está elegível para qualquer cargo. Em 2022, Jocelito chegou a ser eleito para a Câmara Federal, mas foi declarado inelegível e não assumiu o mandato. Agora, fica a pergunta que não quer calar: o exprocurador Deltan Dallagnol (Novo) vai ou não tentar uma certidão igual à de Jocelito no TRE? Se ele tem certeza que não está inelegível, por que não tenta um documento que atesta sua elegibilidade?

Vapt Vupt

* Tal qual o ex-prefeito de Apucarana, Junior da Femac, o atual prefeito Rodolfo Mota tem uma pedra em seu sapato: o vereador de oposição Lucas Leugi (PSD). O edil, dia sim, dia também, posta vídeos contra a administração municipal.

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* O Tribunal de Contas do Paraná criou o programa Prolegis para melhorar a transparência nas Câmaras Municipais, bem como aprimorar a governança e o desempenho institucional. O TCE está programando treinamentos.

* O deputado federal Sérgio Souza (MDB), um dos principais líderes do agronegócio na Câmara Federal, defende que a aquicultura é produção, não pesca. Aquicultura é em propriedade privada, não extrativismo praticado em rios.

* Até agora, a Polícia Federal só periciou parte de um celular do banqueiro (sic) Daniel Vorcaro, do Master. Ao todo são oito aparelhos. Se parte de um só celular já revelou o que revelou, imagine o resto então. Brasília está estremecida.