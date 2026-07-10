O prefeito de Apucarana, Rodolfo Mota (União Brasil), teria reunido seu secretariado para anunciar que tem dois candidatos da cidade para deputado estadual: o vereador Moisés Tavares (Avante), seu líder na Câmara Municipal, e o ex-vereador e ex-secretário municipal de Cultura, Rodrigo Lievore, o popular Recife, do Podemos. Mas, além deles, Rodolfo tem alguns compromissos com outros candidatos à Assembleia Legislativa, caso do deputado Do Carmo (Podemos) e do delegado Jacovós (PL), ambos à reeleição. A situação do deputado Do Carmo é um pouco diferente da do delegado Jacovós, porque a irmã dele, Ana Paula do Carmo Donato, é a atual secretária de Educação do município, o que significa dizer que as forças políticas desta secretaria vão trabalhar pela candidatura de Do Carmo. Tanto Moisés como Recife vão depender exclusivamente de Apucarana para angariar votos, já que ambos não têm bases políticas fora da cidade. De qualquer forma, para os partidos de ambos, Podemos e Avante, a votação que tiverem vai ajudar na legenda de cada partido. Faz parte do jogo político.

Compromisso de Beto

O deputado federal Beto Preto (PSD) teria um compromisso de dobrar com o candidato a deputado estadual Lúcio Mauro Tasso, amigo pessoal de longa data do governador Ratinho Junior. Lúcio é de Jandaia do Sul. A dobrada seria em todo o Vale do Ivaí, o que poderia incluir Apucarana. Se o compromisso existe, zera a chance de o vereador Lucas Leugi sair a deputado estadual.

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Apoio a Sérgio Onofre

Caso não tenha vaga para disputar a Assembleia Legislativa, o vereador apucaranense Lucas Leugi (PSD) já teria acertado seu apoio ao ex-prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre (PSD), que vem tentando construir uma base política em Apucarana, onde o vereador licenciado e diretor da Aserfa - Autarquia de Serviços Funerários, Deco Araújo, também teria um compromisso com ele.

O fim da polêmica

O vereador e presidente da Câmara Municipal de Apucarana, Danylo Acioli, entrou em contato ontem com esta coluna esclarecendo não existir qualquer polêmica na cidade em relação às candidaturas de Sérgio Moro ao governo e Filipe Barros ao Senado, ambos do PL. Segundo ele, em Apucarana há apenas um mandatário do partido, o deputado Delegado Jacovós. Fim de papo.

Odarlone acredita

O pré-candidato a deputado estadual pelo PT de Apucarana, vereador Dr. Odarlone, acredita ter boas chances de se eleger, argumentando que na região ele é o único candidato do partido, não só no Vale do Ivaí, como também no eixo Londrina-Sarandi. Odarlone já foi candidato do PT a prefeito de Londrina, onde diz manter uma boa base política. Está feito o registro.

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O retorno de Ratinho

A se confirmar que o retorno do governador Ratinho Junior, que se encontra de férias com a família nos EUA, teria sido adiado deste fim de semana para a próxima quarta-feira, dia 15, o candidato do PSD ao governo do Paraná, deputado federal Sandro Alex, vai ter que aguardar mais um pouco para contar com a importante presença de Ratinho em sua campanha. Ratinho é um puxador de votos.

VÍDEO DE RATINHO É DEFINITIVO

O governador Ratinho Junior, mesmo ausente do país, gravou um vídeo onde afirma, de vez por todas, que seu candidato ao governo do Estado é o deputado federal Sandro Alex (PSD) e não se fala mais nisso. Além de reafirmar seu apoio a Sandro, o governador cutuca o candidato da oposição, senador Sérgio Moro (PL), dizendo que ele nunca fez nada pelo Paraná. Ratinho também ressalta os êxitos de sua gestão de dois mandatos à frente do Palácio Iguaçu, dizendo que o Paraná caminha a passos largos para ser a terceira economia do Brasil, daí a importância de ter Sandro Alex como seu sucessor. O vídeo põe uma pá de cal em quem ainda defende a mudança de chapa, para Alexandre Curi sair candidato ao governo e Rafael Greca de vice.

Vapt Vupt

* A tradicional Festa do Carneiro no Buraco, de Campo Mourão, vai reunir muitos candidatos às eleições de 4 de outubro neste fim de semana. Todos os candidatos ao governo do Estado e ao Senado devem circular por lá nestes dias. A festa sempre reuniu muitos políticos em todos os anos.

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* As convenções partidárias começam a partir de 20 de julho e vão até 5 de agosto. A do PSD está marcada para este dia 25, enquanto a do PL pode ser feita no dia 1º de agosto e a do MDB no dia 2 de agosto. Todas as convenções serão realizadas na capital do Estado, em diferentes locais.

* Já o PDT, do candidato Requião Filho, escolheu o último dia do prazo para realizar sua convenção, ou seja, dia 5 de agosto. A data é estratégica para dar tempo de formar o arco de alianças com todos os partidos de esquerda, incluindo o PT, PSOL, PSB e outras siglas partidárias.

* Essas eleições podem deixar sequelas para a disputa da Prefeitura de Apucarana em 2028, segundo um experiente político da cidade. O atual prefeito, Rodolfo Mota, é candidatíssimo à reeleição e seu adversário vai depender muito de quem for o próximo governador do Estado.