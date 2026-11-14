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Os 50 anos do Ginásio Lagoão

Escrito por Da Redação
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Os 50 anos do Ginásio Lagoão
Autor Foto: Reprodução

Nesta sexta-feira, 13 de novembro, fez 50 anos da inauguração do ginásio de esportes Lagoão, de Apucarana, construído pelo ex-prefeito Luiz Antônio Biacchi. Para a época em que foi erguido, era um ginásio moderno e um dos maiores e melhores da região. Quando da inauguração, cerca de 5 mil pessoas compareceram no local atraídas por show a custo zero para a Prefeitura, com bandas e artistas locais, entre os quais a Apollus Band, do saudoso Sérgio Signolfi, o Serjão. Foi o principal legado da gestão do Biacchi, que também construiu alguns conjuntos habitacionais na cidade. Hoje, com mais de 80 anos de idade, o ex-prefeito Luiz Antônio Biacchi está esquecido em um canto e poucas ou raras vezes é lembrado pelas atuais autoridades do município. Infelizmente, o velho ditado “rei posto, rei morto” prevalece muito em Apucarana, que pouco ou nada valoriza sua história.

Tiago é favorito

Hábil em conquistar apoios dentro e fora da Câmara Municipal de Apucarana, o vereador Tiago Cordeiro tem tudo para ser eleito o novo presidente do Legislativo. Além do apoio do prefeito Rodolfo Mota e da base do alcaide na Câmara, incluindo os vereadores Moisés Tavares, que pretendia o cargo, e Gabriel Caldeira, antes reticente, Tiago tem também o apoio do ex-presidente Mauro Bertoli e de seu irmão, o empresário Luiz Bertoli, que é muito pé quente em eleição da Câmara.

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Vai disputar

Mesmo tendo minoria entre os 11 vereadores da Câmara Municipal de Apucarana, o atual presidente da Casa, Danylo Acioli (MDB), vai disputar a reeleição a pedido de seu grupo político. Danylo tem ciência da força do prefeito Rodolfo Mota, que conseguiu construir uma base com a maioria dos edis, ou seja, seis dos onze vereadores. Danylo, no entanto, diz entender “ser salutar a disputa como todo processo democrático”. A eleição está marcada para o dia 14 de dezembro em sessão especial.

Planos de Ratinho

Se alguém pensa que o governador Ratinho Junior vai encerrar seu mandato e deixar a política de lado, está redondamente enganado. Mesmo retornando à iniciativa privada para cuidar dos negócios da família, Ratinho vai estar de olho no Senado, caso haja uma nova eleição, ou mesmo esperar 2030 para disputar novamente o governo do Estado. Como ainda é novo de idade, Ratinho tem muita lenha para queimar.

Vida curta?

O famoso advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, em entrevista, vaticinou que o governador eleito do Paraná, Sergio Moro, vai ter vida curta no comando do Estado. Kakay pode ser profundo conhecedor das entranhas do Supremo Tribunal Federal e de Brasília, mas do Paraná pouco ou nada conhece. Moro pode não ser político profissional, mas tem o apoio dos paranaenses para fazer uma excelente gestão.

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Explosão do dólar

Empresários brasileiros que negociam com a moeda americana para compra de insumos ou de máquinas estão preocupados com a taxa de câmbio, que já bateu R$ 5,69 na quinta-feira e, nesta sextafeira, ficou em R$ 5,65. O pior é o cenário que se desenha daqui para a frente, com projeções de fechar o ano em torno de R$ 6, no câmbio oficial. Para economistas, não há perspectiva de a curto prazo ter mudanças, não.

PT CONTRA DIRETORA DO PROCON

O deputado estadual e deputado federal eleito Arilson Chiorato, presidente do PT no Paraná, protocolou uma notícia de fato junto ao Ministério Público contra Silvana Verona, diretora do Procon de Apucarana. A representação pede a investigação de possíveis irregularidades administrativas, incluindo o uso público da estrutura e da comunicação do órgão para promoção político-partidária e ataques ao presidente Lula. Segundo Arilson, “o Procon é um órgão de defesa dos direitos do consumidor e deve atuar com impessoalidade, independente das convicções políticas de quem está à frente da instituição”. Por sua vez, Silvana Verona nega as acusações e diz que vai se defender junto ao MP.

Vapt Vupt

* Depois de alguns meses, finalmente aconteceu uma mobilização da sociedade civil de Apucarana a favor do curso de medicina na Unespar, que deve ter início em 2027. Um encontro de lideranças na sede da Acia, juntamente com o deputado federal Beto Preto, responsável pela conquista do curso, destacou a importância da implantação de graduação de medicina em ensino público para movimentar a economia local.

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* Mesmo antes da abertura do comércio à noite, a população de Apucarana movimentou a cidade na noite desta quinta-feira com o show da “Carreta da Alegria” ou “Carreta do Noel”, com participação dos personagens Mickey e Minnie. A carreta iluminada percorreu toda a extensão da Avenida Curitiba até o shopping, atraindo uma verdadeira multidão de pessoas. Foi o start do Natal em Apucarana.

* As reclamações contra a Copel aumentaram quase 50% este ano por ineficiência da atual diretoria da empresa, que, depois que teve parte de suas ações privatizadas, piorou e muito. Mesmo com essa situação, o vice-governador eleito Edson Vasconcelos defende a manutenção do atual presidente da Copel, o que tem provocado a ira de muitos apoiadores do governador eleito, Sergio Moro. O povo votou para ter mudanças.

* O norte do Paraná, segundo meteorologistas, deve escapar de um novo ciclone extratropical que deve se formar na região Sul do Brasil, entre os dias 16 e 17 de novembro, com potencial para provocar chuva de até 200 milímetros, rajadas acima de 100 km/h e temporais severos no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. No Paraná, a maior preocupação está no oeste e metade do sul do Estado.

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