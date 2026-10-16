Quem tem o hábito de viajar de carro até Curitiba e passa por nada menos do que seis praças de pedágio sente-se explorado, não pelo preço cobrado pelas concessionárias, mas pelo serviço por elas prestado. Os buracos tomaram conta da BR-376 e não há pneu e roda que resista às crateras abertas e à falta de manutenção adequada. É verdade que chove constantemente, no entanto, desde que assumiram, as novas concessionárias mal fazem tapa-buraco, que é paliativo, e na primeira chuva o conserto vai por água abaixo. Na época em que a concessionária era a Rodonorte, o trecho Apucarana-Curitiba, por exemplo, era impecável e o número de praças de pedágios, menor. Desde 2022, quando o governador Ratinho Junior encerrou o contrato com as concessionárias e decretou o fim do pedágio para facilitar sua reeleição, a manutenção das rodovias até então pedagiadas foi se desmantelando por falta de conservação adequada. As novas concessionárias assumiram e, por ora, só pensam em arrecadar o dinheiro dos usuários, até porque os contratos com elas firmados preveem uma carência de 6 longos anos para início das obras, inclusive o término da duplicação do trecho Apucarana-Curitiba. Até lá, o motorista que arque com as consequências da buraqueira, mesmo desembolsando um valor de pedágio desproporcional ao serviço prestado pelas concessionárias. Lamentável.

Virando a casaca

O atual governo do Estado ainda nem acabou, e o governador Ratinho Junior virou rei posto, rei morto. Mais de 200 prefeitos estiveram em Curitiba na terçafeira em um jantar por adesão promovido pelo governador eleito Sérgio Moro (PL) com a desculpa de apoiar o candidato a presidente Flávio Bolsonaro (PL). Os prefeitos, que até então idolatravam Ratinho Junior, tentaram a todo custo tirar uma foto ao lado de Moro. E como tentaram.

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Delegação de Apucarana

O prefeito Rodolfo Mota, que na eleição de 2024 teve o apoio do senador Sergio Moro e nas eleições deste ano apoiou o candidato de Ratinho Junior ao governo do Estado, Sandro Alex, também se fez presente no jantar no Madalosso, em Curitiba. E levou consigo uma delegação, incluindo assessores e vários vereadores. O apoio ao candidato a presidente Flávio Bolsonaro, o mote do ágape, foi uma tentativa de reaproximação com Moro.

A briga pelo PL no Paraná

Além da tentativa de se aproximar do governador eleito Sérgio Moro, muitos prefeitos começam a se articular para trocar o PSD ou outros partidos a que estão filiados pelo PL, com objetivo de comandar o partido de Moro em seus respectivos municípios. Vai ser uma briga, porque as lideranças contrárias aos prefeitos que apoiaram o governador eleito nesses municípios se sentem no direito de comandar o PL, como lhes foi prometido. A disputa promete.

Sem oposição no Estado

O governador eleito Sérgio Moro não vai ter problema para administrar o Paraná, porque a oposição, se é que haverá oposição, deve se esfacelar antes mesmo da posse em janeiro de 2027. Mesmo na Assembleia Legislativa a previsão é de que terá maioria com facilidade. Os atuais prefeitos, muitos dos quais ainda podem buscar a reeleição, vão se tornar ‘Moro desde criancinha’. Tudo para ter a bênção dele para se reelegerem em 2028.



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Flávia secretária?

O nome da deputada estadual reeleita Flávia Francischini (PL) vem sendo especulado em Curitiba como provável secretária do governo Sérgio Moro (PL). Ela ocuparia a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência e a Secretaria de Assistência Social, que seriam fundidas em uma só pasta. Há ainda a possibilidade de ser incluída a Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa. Por enquanto, são apenas especulações.

DITÃO QUER ACELERAR PROJETO DE PARQUE

O prefeito de Jandaia do Sul, Ditão Pupio (MDB), entregou ontem chaves da casa própria para 75 famílias residentes em área de risco que estão sendo realocadas pelo programa Vida Nova, do governo estadual. As mesmas casas foram lançadas em 2019, no penúltimo ano de seu segundo mandato como prefeito em uma grande solenidade com o governador Ratinho Junior (PSD). Jandaia do Sul, inclusive, foi anunciada como modelo do programa na ocasião. O prefeito Ditão não escondia ontem a satisfação de ver, enfim, o projeto concluído. A próxima etapa, diz ele, é acelerar a implantação de um novo parque na área que está sendo desocupada. O projeto é da Prefeitura e Sanepar.

Vapt Vupt

* O vereador apucaranense Sidnei da Levelimp (MDB) aproveitou a estada em Curitiba, onde foi ao evento pró Flávio Bolsonaro, para ir até o deputado estadual Anibelli Neto (MDB) pedir a permanência de sua esposa no gabinete do parlamentar. Anibelli não vai exonerá-la até o fim do ano.

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* Falando na Câmara Municipal de Apucarana, é de se indagar: os vereadores que foram ao jantar de adesão do governador eleito Sérgio Moro usaram diárias do Legislativo? Afinal, foi um evento político. Se usaram e arrumaram algum álibi falso em visita à Assembleia ou outros órgãos, pode dar ruim. Tem gente de olho.

* Ainda não foram nomeados e já estão pondo terror na Ciretran e na 16ª Regional de Saúde de Apucarana. O ex-vereador Gilberto Cordeiro e seu filho Ricardo Lima visitaram esses órgãos nesta semana e já avisaram que após assumirem vão exonerar todos os comissionados. Deixaram todos em polvorosa.

* O ex-vereador Adan Lenharo, de Apucarana, continua na esperança de assumir uma posição de destaque no diretório municipal do PL em Apucarana, pela forte ligação que tem há muitos anos com o presidente do partido no Paraná, deputado federal e senador eleito Filipe Barros.