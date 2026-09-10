Os candidatos de fora de Apucarana que estão despejando dinheiro com apoiadores na cidade, o fazem da forma correta? Os cabos eleitorais que passam o dia fazendo campanha, fixando os chamados wind banners e adesivando carros, estão todos legalizados, ou seja, contabilizados na campanha? Se o caixa dois estiver funcionando e o Ministério Público Eleitoral agir com o rigor da lei, a casa desses candidatos pode cair. Tomemos por exemplo esse tal de Neto, que apareceu em Apucarana com uma campanha muito forte como candidato a deputado federal do Novo. Era e continua sendo um ilustre desconhecido na cidade, onde nunca tinha pisado antes. A campanha dele está 100 por cento legalizada como estabelece a legislação eleitoral? Não basta despejar dinheiro entre apoiadores, como se comenta em Apucarana. É preciso contabilizar tudo na prestação de contas à Justiça Eleitoral. Há exemplos de candidaturas que foram impugnadas por uso de caixa dois. A lei é para todos. Nada impede que um candidato de outra região faça campanha em Apucarana, faz parte do jogo eleitoral. Da mesma forma, nada impede que candidatos locais também façam campanha em outras cidades. É assim que funciona a democracia. O que não pode é o abuso do poder econômico na eleição, ferindo as leis que regem o pleito.

Dinheiro dos estaduais

Até agora, os candidatos a deputado estadual no Paraná conseguiram captar em recursos para a campanha R$ 42,59 milhões, sendo 83% do fundo eleitoral e o restante de doações de pessoas físicas ou do próprio candidato. Entre os partidos, o PL foi quem mais captou dinheiro, com R$ 9,75 milhões para distribuir entre 55 candidatos a deputado estadual, vindo a seguir o PSD com R$ 6,38 milhões e o PP, com R$ 4,9 milhões.

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Mulheres aquinhoadas

A candidata a deputada estadual que mais recebeu grana do fundo eleitoral é Andressa Bianchessi, da Federação UniãoProgressistas, com R$ 982 mil, vindo a seguir a atual deputada estadual secretária Marcia, do PSD, com R$ 940 mil, delegada Tathiana Guzella, do PL, com R$ 905 mil e Jessicão, também do PL, com R$ 900 mil. Já a atual deputada estadual Flávia Francischini, do PL, foi aquinhoada com apenas R$ 210 mil.

A luta por doações

Candidatos a deputado federal e deputado estadual de Apucarana que não dispõem de recursos próprios para financiar a própria campanha, ou não estão sendo contemplados pelo Fundo Eleitoral, estão encontrando dificuldades em conseguir doações legais de pessoas físicas que não querem aparecer para agradar um e desagradar muitos outros, porque na prestação de contas do candidato aparecem os nomes dos doadores.

Do Carmo é quem lidera

Entre os candidatos homens à Assembleia Legislativa do Paraná, o mais bem aquinhoado com a captação de recursos até aqui é o atual deputado estadual Do Carmo, do Podemos, com R$ 1,25 milhão. Já entre os candidatos a deputado estadual do PL, quem mais arrecadou até agora foi Zé Luiz com R$ 850 mil. Por sua vez, o deputado estadual Delegado Jacovós, também do PL, até agora contabilizou apenas R$ 270 mil.

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TRE aprova Dallagnol

A primeira etapa de sua luta para ser candidato ao Senado da República já foi vencida pelo ex-procurador Deltan Dallagnol (Novo). Por 4 votos a 3, o TRE do Paraná aprovou o registro da candidatura dele. Como os opositores ainda podem interpor recurso no TSE e o caso pode chegar até o Supremo, tudo pode acontecer, tal qual em 2023, quando ganhou no TRE do Paraná e foi cassado pelo TSE, em Brasília.

ÚLTIMO EVENTO NA EXPOARA

A Expoarapongas, em comemoração aos 79 anos de emancipação política da cidade, será o último evento na Expoara. A festa vai acontecer entre os dias 9 e 11 de outubro com grandes shows de cantores sertanejos. Depois do evento, deve começar uma ampla reforma no local para instalação de um shopping nos moldes de um grande outlet. O grupo que vai realizar o investimento teria adquirido a Expoara. O enorme pavilhão deve abrigar lojas de grifes famosas, praça de alimentação e espaços de entretenimento. Segundo se comenta, vai ser praticamente nos moldes do Catarina Fashion Outlet, situado às margens da Rodovia Castello Branco, próximo à cidade de São Roque, no interior de São Paulo. Deve entrar em funcionamento até dezembro de 2027.

Vapt Vupt

* O ex-deputado federal e atual candidato a deputado estadual pelo Avante, Alex Canziani, mostrou em sua declaração de bens no TSE ser o candidato mais rico em Londrina, o que não é demérito algum. Pelo contrário. Alex é dono de cartório e sempre trabalhou, nunca viveu da política. Oxalá todos os políticos fossem assim.

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* Apoiadores do candidato a deputado federal Newton Bonin em Apucarana justificam o apoio a ele na cidade pelo fato de Bonin ter raízes locais, onde residiu por alguns anos. Atualmente, Bonin mora na região metropolitana de Curitiba, onde possui uma fábrica de cosméticos. Enriqueceu muito depois que se mudou de Apucarana.

* Prefeitos e ex-prefeitos da região ficaram surpresos com a visita do candidato do PSD, Sandro Alex, a Apucarana no feriado de 7 de setembro, quando visitou a Festoque na Acea. Segundo eles, se tivessem sido avisados, teriam acompanhado a visita do candidato para demonstrar o apoio regional. Faltou organização da campanha.

* O deputado federal Filipe Barros, candidato do PL ao Senado, começou a soltar sua campanha nas ruas com força total em todo o Paraná. Filipe aposta muito no voto ideológico por ser de direita e candidato da família Bolsonaro. Em 2022, como candidato a deputado federal, Filipe Barros quase chegou a 250 mil votos no Estado.