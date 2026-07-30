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O exemplo de Kaloré a ser seguido

Escrito por Da Redação
Publicado em 30.07.2026, 06:49:25 Editado em 30.07.2026, 06:49:14
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O exemplo de Kaloré a ser seguido
Autor Foto: Adriany Freitas/TNonline

Com um orçamento anual de pouco mais de R$ 30 milhões, o experiente prefeito de Kaloré, Washington Luiz da Silva (PSD), montou uma excelente equipe de técnicos e conseguiu nada mais, nada menos do que R$ 80 milhões em recursos junto ao Governo do Estado para transformar a cidade em um verdadeiro canteiro de obras. Convênios assinados, projetos bem feitos e dinheiro liberado à medida do avanço das obras. Para conseguir este feito e tanto, Washington, que é empresário e prefeito pela terceira vez, não só levou projetos viáveis e bem elaborados, como também não deu trégua aos órgãos governamentais para viabilizar as obras pleiteadas. Poucos municípios conseguem em pouco tempo, em um ano e meio de gestão, obter quase o triplo de seu orçamento anual em recursos governamentais com contrapartida de apenas 5%, sem dizer que as empreiteiras têm de recolher o ISS (Imposto Sobre Serviços) nos cofres da Prefeitura que, no caso de Kaloré, equivale a 3%, significando que o desencaixe do município fica em apenas 2% do montante conseguido.

Ratinho Junior e Greca reunidos

Nesta terça-feira, o ex-prefeito de Curitiba e candidato do MDB ao governo do Estado, Rafael Greca aquiesceu a um convite do governador Ratinho Jr (PSD) e foi ao encontro dele para tratar da eleição de outubro. Ratinho tentou de todas as formas convencer Greca a aceitar ser o vice de Sandro Alex, mas não teve muito êxito na conversa. No entanto, não se pode dizer que a resposta de Greca foi definitiva. Tudo ainda pode mudar.

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Pressão interna no MDB do Paraná

As principais lideranças do MDB paranaense estão em constantes articulações para convencer o ex-prefeito de Curitiba, Rafael Greca, a aceitar a composição com o PSD e aceitar a vice de Sandro Alex. Esta semana pode ser decisiva para o desfecho da situação, de um jeito ou de outro. Por ora, Greca se mantém irredutível, mas suportar a pressão dentro do próprio partido pode demovê-lo a aceitar o acordo.

Implodir o Podemos?

Se continuar a desavença entre o deputado estadual Do Carmo, vice-presidente estadual do partido, e o deputado federal Felipe Francischini, o presidente de fato do Podemos no Paraná corre-se o risco de causar uma implosão na sigla, já que Do Carmo estaria convencendo outros parlamentares a se rebelarem contra o acordo firmado por Felipe com o candidato do PL ao governo, senador Sergio Moro. A decisão final pode vir do comando nacional.

Base pede extraordinária I

Os seis vereadores que integram a base do prefeito Rodolfo Mota na Câmara Municipal (Moisés Tavares, Sidnei da Levelimp, Luciano Facchiano, Gabriel Caldeira, Pablo da Segurança e Tiago Cordeiro) enviaram ao presidente Danylo Acioli um pedido de convocação de sessão extraordinária para votar o pedido do Executivo para contrair um empréstimo de R$ 30 milhões junto à Caixa Econômica Federal.

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Base pede extraordinária II

Regimentalmente, a maioria dos edis que compõem a Câmara Municipal pode exigir que o presidente convoque extraordinária para votar o projeto da Prefeitura. Mas como o relator Odarlone Orente ainda não emitiu parecer, a dúvida que fica no ar é se o projeto pode ir a plenário sem o parecer ou se a base, por ser maioria, pode nomear um relator tipo ad- hoc para fazer um parecer de urgência.

A VICE DE SANDRO ALEX

Até o dia 5 de agosto vai estar decidido o candidato a vice do deputado federal Sandro Alex (PSD). Se o governador Ratinho Junior conseguir a adesão do MDB, o candidato poderia ser o ex-prefeito de Curitiba, Rafael Greca. Caso este decline do convite, o emedebista preferido seria o exgovernador Alvaro Dias. Mas, se não houver acordo com o MDB, a vice vai ser entregue à jornalista e ex-candidata a prefeita de Curitiba, Cristina Graeml, para desgosto do prefeito da capital, Eduardo Pimentel (PSD).

Vapt Vupt

* Mesmo hoje estando magérrimo depois de uma bem-sucedida cirurgia bariátrica, o presidente da Câmara Municipal de Apucarana, vereador Danylo Acioli, está dando uma força danada no tradicional Arraiá dos Gordinho a ser realizado na cidade e que, no ano passado, teria reunido quase oito mil pessoas.

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* O prefeito de Apucarana, Rodolfo Mota da Silva, passou a semana em Curitiba, onde no sábado participou da convenção do PSD e na segunda esteve na audiência pública da Malha Sul ferroviária, que faz estudos para retirar os trilhos do perímetro urbano das grandes cidades brasileiras, podendo incluir várias cidades do Paraná.

* Na região, as cidades que mais sofrem com a passagem de nível da malha ferroviária são Jandaia do Sul, Arapongas e Apucarana. Jandaia tem sido muito afetada com inúmeros acidentes, alguns deles causando até morte, o que também já aconteceu em Apucarana. Mas o alto custo para fazer os desvios é o que pesa.

* Em conversa recente com deputados estaduais do PSD, o marqueteiro da campanha de Sandro Alex ao governo do Estado, o argentino Jorge Gerez, disse aos parlamentares ter a convicção de que a eleição será decidida no primeiro turno a favor de Sandro Alex. O marqueteiro não admite em hipótese alguma que seu candidato não vença.

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