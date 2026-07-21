Finda a Copa do Mundo que sagrou a Espanha como bicampeã, as atenções agora se voltam para o cenário político, principalmente com o início ontem do período de convenções partidárias. No Paraná, a maior indefinição está para onde vai a Federação União-PP, que tem no deputado federal Ricardo Barros seu principal líder no Estado. O parlamentar tem sido procurado insistentemente pelo governador Ratinho Junior para apoiar a candidatura de Sandro Alex (PSD), ao mesmo tempo em que conversa com lideranças do PL, em Brasília, para se coligar com o partido e apoiar a candidatura do senador Sergio Moro. Não falta gente do MDB que também converse com a família Barros para ter a Federação ao seu lado, oferecendo a vice do ex-prefeito de Curitiba, Rafael Greca. A divisão na Federação União Progressista é por conta de interesses do União Brasil, que prefere estar ao lado de Ratinho Junior, enquanto o pessoal do PP avalia qual o melhor caminho a seguir, desde que tenha espaço na chapa e no futuro governo que apoiar, caso seja vencedor. Aguardemos as cenas dos próximos capítulos.

Majoritária no último dia

Para eliminar qualquer divergência até lá, a Federação Progressista (União Brasil/PP) resolveu fazer sua convenção no último dia permitido pelo calendário eleitoral, ou seja, dia 5 de agosto. O local escolhido foi o Clube Urca, em Curitiba, e o horário a partir das 18h30. Os dirigentes da Federação esperam resolver as majoritárias até este dia.

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Greca não para nunca

Apesar de ainda enfrentar alguma limitação física, o ex-prefeito de Curitiba e candidato do MDB ao governo do Estado mostra fôlego em fazer campanha. Após passar por Apucarana na sexta-feira, Greca participou de uma reunião com lideranças emedebistas regionais no Sincoval, em Londrina, à noite, e já no sábado pela manhã andou pelo centro da cidade ouvindo o povo.

Pessuti desiste da disputa

O ex-deputado estadual e exgovernador Orlando Pessuti (MDB), apesar da insistência do partido em lançá-lo candidato a deputado estadual, declinou do convite para coordenar a campanha ao governo do ex-prefeito de Curitiba, Rafael Greca. Emedebista de raiz, Pessuti agora prefere atuar nos bastidores da política, onde sua experiência conta muito.

Costurando as alianças

O governador Ratinho Junior vai aproveitar a semana para costurar alianças para fortalecer seu candidato à sucessão, deputado federal Sandro Alex. O maior interesse de Ratinho é fechar com a Federação União Progressista por causa do maior tempo no horário eleitoral gratuito do TRE no rádio e TV. Mas mantém acesa a esperança de contar também com o MDB e outras siglas.

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Candidatos de Apucarana

Se a convenção do PSD neste sábado, dia 25, homologar a candidatura do vereador Lucas Leugi, Apucarana terá pelo menos quatro candidatos a deputado estadual: Rodrigo Liévori, o Recife (Podemos), vereador Moisés Tavares (Avante), vereador Dr. Odarlone (PT) e o próprio vereador Lucas Leugi (PSD). A conferir se pode aparecer mais algum até o fim das convenções.

CANDIDATO DE IVAIPORÃ

A Federação União Progressista homologou ontem 55 candidatos à Assembleia Legislativa e outros 31 à Câmara Federal. Entre os nomes do União Brasil que vão disputar uma vaga de deputado estadual está o ivaiporãense Alex Papin, de tradicional família política da cidade. Ele já disputou várias eleições em Ivaiporã, inclusive a de prefeito em 2020, quando foi derrotado pelo atual prefeito Carlos Gil. Alex vai fazer dobradinha com o deputado federal Geraldo Mendes, do União Brasil.

Vapt Vupt

* A apucaranense Renata Borges, representante da comunidade LGBTQIA+, deve ser homologada pelo PSOL como candidata ao Senado da República, na chamada Federação Rede/PSOL, neste dia 25 de julho, na Fetraconspar, em Curitiba.

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* Findo o recesso de julho, os vereadores apucaranenses vão se debruçar sobre o texto do novo regimento interno do legislativo, que deve promover mudanças no funcionamento da Câmara Municipal, inclusive na eleição da mesa diretora.

* O ex-governador e ex-senador Álvaro Dias, em que pese liderar as pesquisas para o Senado da República, não deve sair candidato, embora ainda não tenha dado a palavra final. Álvaro teme encerrar a carreira com uma derrota.

* O ex-secretário do Meio Ambiente da Prefeitura de Apucarana, Diego Silva, que chegou a ser anunciado como chefe de gabinete da Secretaria de Estado do Trabalho, não tomou nem posse. O decreto de nomeação foi cancelado por Ratinho.