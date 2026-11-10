O Supremo Tribunal Federal (STF) retoma nesta quarta-feira um julgamento que pode mexer na composição de muitos secretariados pelo Brasil afora. Os ministros do STF vão decidir se a proibição do nepotismo também alcança os cargos políticos de primeiro escalão, como secretários municipais e estaduais. Se depender do relator, ministro Luiz Fux, o nepotismo também atinge os cargos de primeiro escalão, com raríssimas exceções. O julgamento foi interrompido com vistas do ministro Gilmar Mendes. Agora, na retomada do julgamento, o objetivo é distinguir cargos administrativos de cargos políticos, podendo pôr fim ao requisito de que parente é mais competente (sic) para ocupar cargo em comissão, já que, como se trata de cargo de confiança, o parente é o mais confiável. Pelo menos é o que argumentam os prefeitos e governadores. A decisão desta quarta-feira, se de fato ocorrer, tanto pode legitimar o parentesco no primeiro escalão, como também ser classificado como nepotismo e obrigar gestores a demitir parentes, mesmo ocupando cargo de primeiro escalão. Aguardar a decisão para conferir.

Corpo técnico

Com mais dois secretários anunciados ontem, o governador eleito Sérgio Moro (PL) mantém até aqui sua promessa de montar uma equipe técnica. Para a Infraestrutura, como já se sabia, foi confirmado o vice-governador eleito Edson Vasconcelos, engenheiro civil de formação; para a Secretaria de Segurança Pública, o delegado da Polícia Federal, Fabiano Bordignon, que já trabalhou com Moro no Ministério da Justiça.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Pode ter disputa

Apesar dos esforços do governador eleito Sérgio Moro em atrair deputados estaduais de vários partidos para formar maioria já na eleição de presidente da Assembleia Legislativa, com um candidato para chamar de seu, parlamentares do PSD, União Brasil, PP, Republicanos e outros partidos poderiam se unir em torno de um outro nome para dominar a Casa e estabelecer correlação de forças com o governo estadual.

Aviso aos navegantes

Segundo publicou ontem em seu blog, o jornalista Zé Beto revela que prefeitos de todo o Paraná vivem momentos de tensão. O governador Ratinho Junior teria mandado avisar que quem não iniciou as obras que seriam pagas pelo governo do Estado deve devolver o dinheiro que já entrou na conta. Isso valeria para projetos já licitados e homologados, mas sem ainda a primeira medição. Haja tensão entre os alcaides.

Julgamento de Dallagnol

Caso o ex-procurador da República e senador eleito pelo Paraná, Deltan Dallagnol, tenha confirmada sua inelegibilidade pelo Tribunal Superior Eleitoral, a decisão poderia ter desdobramentos no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que considerou Dallagnol elegível e garantiu sua candidatura. A dúvida, se Deltan Dallagnol for cassado, é se o terceiro colocado assume a vaga ou haverá nova eleição para o Senado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sem destino

O candidato a governador derrotado nestas eleições, Sandro Alex (PSD), vai ficar sem cargo político depois de ser deputado federal por quatro legislaturas. Com futuro político indefinido, o radar de Sandro Alex apontaria para a eleição municipal de 2028 em Ponta Grossa, onde, no entanto, não conseguiu ser o mais votado para o governo e perdeu para Sérgio Moro. Seu irmão, Marcelo Rangel, já foi prefeito e não se elegeu deputado.

VICE NA REGIÃO

O vice-governador eleito Edson Vasconcelos vai estar nesta terça-feira na região cumprindo agenda como presidente da Fiep - Federação das Indústrias do Estado do Paraná. Ele inicia por Londrina, onde participa do lançamento da Política Industrial Municipal da cidade, seguindo depois para Arapongas e Apucarana. Nos dois municípios, vai entregar novos laboratórios e investimentos da Fiep. Em Arapongas, será entregue a modernização do laboratório de Automação do Senai, num investimento de R$ 456,9 mil. Já em Apucarana, participa da inauguração do Laboratório de Confecção do Senai e da entrega da modernização do laboratório de Soldagem e do Espaço Saúde do Sesi, que resultaram num investimento da ordem de R$ 4,2 milhões.



Vapt Vupt

* Dos quatro secretários até aqui anunciados pelo governador eleito Sérgio Moro, três deles são nascidos no Paraná: Edson Vasconcelos, Infraestrutura, Cascavel; Aparecida Gavioli, Educação, nascida em Goioerê; e Fabiano Bordignon, Segurança Pública, natural de Palmas. Moro, por sua vez, é natural de Maringá.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

* Se houver nova eleição para o Senado para preencher a vaga no caso de uma suposta inelegibilidade de Deltan Dallagnol, o ex-governador e ex-senador Alvaro Dias, atualmente no MDB, pode rever a aposentadoria e sair candidato, podendo ter como adversário o atual governador Ratinho Junior ou o próprio Alexandre Curi.

* O novo radar meteorológico do Simepar em Jandaia do Sul deve entrar em funcionamento em 2027, dispondo de avançados equipamentos adquiridos na Alemanha a um custo de R$ 17 milhões. Atualmente, o Simepar dispõe de três radares em Teixeira Soares (CentroSul), Cascavel (Oeste) e Curitiba (Leste e Região Metropolitana).

* A Prefeitura de Londrina projeta encerrar o exercício de 2026 com um déficit de R$ 205 milhões, resultado de despesas herdadas e receitas abaixo do esperado. O prefeito Tiago Amaral (PSD) tem feito esforços para reduzir despesas e garante que salários e 13º do funcionalismo municipal estão 100% garantidos.