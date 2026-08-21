Todos os 54 deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Paraná estão disputando as eleições de 4 de outubro. Onze deles disputam a Câmara Federal, 41 buscam renovar o mandato de deputado estadual, um disputa o governo do Estado (Requião Filho, do PDT) e outro o Senado da República (Alexandre Curi, do Republicanos). Como dos 54 deputados estaduais, 41 concorrem à reeleição, a renovação na Assembleia paranaense não deve ser das maiores, podendo alcançar, quando muito, 30% dos parlamentares, o que preocupa os candidatos que não detêm mandato e buscam uma cadeira na Casa. Um dado interessante é que dos 54 deputados estaduais, 38 faziam parte da base do governador Ratinho Junior, do PSD. Mas, na janela partidária, muitos deles, em busca de um novo mandato, migraram de partidos e o PL foi o que mais conquistou cadeiras na Assembleia, estimulados pela candidatura do senador Sérgio Moro ao governo do Estado, além da expectativa de receber uma boa fatia do fundo eleitoral do partido. É justamente essa expectativa que pode frustrar muitos deputados do PL...

Onofre reúne lideranças

O ex-prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, do PSD, reúne lideranças nesta sexta-feira para lançamento de sua campanha a deputado estadual em dobrada com o deputado federal Pedro Lupion (Republicanos). Além de Lupion, Sérgio mantém dobradas com outros candidatos à Câmara Federal, com novos encontros previstos para as próximas semanas. O deputado federal Sandro Alex, candidato ao governo, confirmou presença.

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Apoio a Sérgio Souza

O deputado federal Sérgio Souza, do MDB, com fortes raízes no Vale do Ivaí, na busca de um novo mandato conta em Apucarana com o apoio do ex-prefeito Junior da Femac, do mesmo partido. Sérgio já chegou a fazer 5 mil votos na cidade, na eleição de 2018, quando teve o apoio do então prefeito Beto Preto, hoje deputado federal e também candidato à reeleição. Sérgio é muito forte na área do agronegócio.

Nova pesquisa no PR

O Instituto Quaest, contratado pela RPC, afiliada da Rede Globo no Paraná, está em campo para ouvir 804 eleitores para testar a quantas anda a intenção de voto para o governo e o Senado da República no Estado. A divulgação está prevista para esta segunda-feira, dia 24. Entre as perguntas, a pesquisa vincula os candidatos ao governo aos seus padrinhos políticos, no caso Ratinho Junior, Lula da Silva e Flávio Bolsonaro.



Eliana com Flávia

A vereadora apucaranense Eliana Rocha, do Solidariedade, confirmou seu apoio à reeleição da deputada estadual Flávia Francischini, do PL. Eliana tem sua principal base eleitoral no Núcleo João Paulo, onde reside. Além de Flávia, ela também vai trabalhar pela candidatura a deputado federal de Fernando Francischini, marido de Flávia. Os dois candidatos vão estar na cidade na próxima semana para reuniões.

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Faep em Apucarana

O presidente da Faep - Federação da Agricultura do Estado do Paraná, Ágide Eduardo Meneguette, está percorrendo a região nesta semana em uma série de encontros nas sedes dos Sindicatos Rurais. Nesta sexta-feira, ele tem agenda no Sindicato Rural de Apucarana. A Faep tem se mobilizado nestas eleições para apresentar aos candidatos ao governo do Estado as pautas do agronegócio. Para tanto, busca ouvir o segmento.



RACHADINHA DÁ CASSAÇÃO

A Câmara Municipal de Curitiba cassou ontem o mandato do vereador Lorens Nogueira (PP), acusado de praticar as chamadas rachadinhas com funcionários, quando o servidor é obrigado a devolver parte do salário que recebe. No caso dele, a funcionária conseguiu filmar escondido a entrega do dinheiro. Infelizmente, a prática da rachadinha em câmaras municipais é muito comum e nem sempre possível de provar. É igual cabeça de bacalhau, todo mundo sabe que existe mas ninguém nunca viu...

Vapt Vupt

* O prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel (PSD), assumiu a coordenação da campanha de Sandro Alex ao governo e de Alexandre Curi ao Senado na capital e região metropolitana. A adesão do ex-prefeito Rafael Greca às candidaturas de Sandro, como candidato a vice, e de Curi ao Senado, facilitou a vida de Pimentel, que temia ter Greca como adversário.

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* Começaram a aparecer em Apucarana os chamados wind banners de candidatos de outras regiões, apoiados por políticos locais. Já os candidatos de Apucarana ainda não utilizaram desse tipo de propaganda, por conta do alto custo e da mão de obra para pôr de manhã e tirar ao fim do expediente. Tem que ter bala na agulha...

* O candidato apoiado pelo governador Ratinho Junior à sua sucessão, deputado federal Sandro Alex (PSD), em entrevista a esta TRIBUNA e ao TNOnline, mostrou bom conhecimento do Estado e de obras importantes que estão sendo feitas e outras que ainda precisam ser viabilizadas, especialmente na área de infraestrutura.

* O deputado federal Beto Preto (PSD), que vai à reeleição, está confiante na dobrada que faz em Apucarana com o vereador Lucas Leugi (PSD), que tenta uma vaga na Assembleia Legislativa. Beto, que tem tudo para ser um dos parlamentares mais votados de seu partido, acredita que a candidatura de Lucas pode surpreender.