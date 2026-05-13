Partidários do senador Sérgio Moro (PL), candidato ao governo do Estado, agem como se a eleição de 4 de outubro já estivesse decidida. Há ainda muita água para passar debaixo dessa ponte. Deputados da bancada do PL da Assembleia Legislativa já estão discutindo a presidência da Casa, o que, a esta altura do campeonato, não tem a menor lógica. É evidente que Moro lidera nas pesquisas de intenção de voto e pode até vencer no primeiro turno, mas contudo, porém, todavia é bom esperar a abertura das urnas, até porque a eleição poderá ser decidida em dois turnos e aí tudo pode acontecer.

Bancada independente

Os deputados do PL na Assembleia Legislativa, liderados pelo deputado Delegado Jacovós, encaminharam à mesa executiva da Casa um pedido de criação da bancada independente. Por ora, o presidente da Assembleia, deputado Alexandre Curi (Republicanos), simplesmente ignorou o pedido. O curioso é que muitos deputados que agora fazem oposição sempre foram aliados de Ratinho.

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Política com diálogo

Em política, a palavra diálogo vem em primeiro lugar. Tem político que, depois de eleito, se fecha em copas, como se não houvesse o amanhã. Se julga autossuficiente e que não precisa de ninguém. É aí que mora o perigo, independente do cargo que ocupa, porque o povo é sábio e sabe julgar o comportamento do político. Há muitos exemplos de políticos que acabaram se dando mal por só ouvir a si próprio...

Passou no teste

O secretário de Saúde de Apucarana, médico Guilherme de Paula, atendeu a convocação dos vereadores e foi até à Câmara Municipal para dar explicações sobre o canil municipal, alvo há poucos dias de uma operação do Ministério Público. Guilherme, em suas explicações, foi convincente e se saiu bem no teste para quem não é afeito a enfrentar esse tipo de situação.

Curso de medicina

Como não poderia deixar de ser, a conquista do curso de medicina repercutiu bastante na sessão desta segundafeira na Câmara Municipal de Apucarana. A atuação do deputado federal Beto Preto (PSD), o grande e único político que trabalhou incansavelmente pelo curso, foi elogiada até por vereadores que não fazem parte de seu grupo político. A César o que é de César.

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Pesquisa qualitativa

É comum, em véspera de escolha de candidato, o partido recorrer à pesquisa qualitativa, onde um grupo de pessoas de diversas classes sociais são reunidas presencialmente para dizer o que esperam de um governante. Mas em Apucarana, em 2008, na eleição de prefeito, um grande instituto contratado para tanto errou feio em suas conclusões...

OTIMISMO DE ROMANELI

O líder do PSD na Assembleia Legislativa, deputado Luiz Claudio Romaneli, estima que o partido fará 1 milhão e 800 mil votos na eleição proporcional para deputado estadual, o que resultaria na eleição entre 25 e 30 parlamentares, dezenove dos atuais. Em 2022, o maior puxador de votos do PSD foi o deputado Alexandre Curi, com 237 mil votos, mas agora está fora da disputa. Romaneli está apostando alto em suas contas, mas deve saber o que está dizendo

Vapt Vupt

* Ao que parece, o cerimonial da Prefeitura de Apucarana anda esquecendo de convidar o Legislativo como um todo para participar de solenidades, inaugurações e afins. Nesse caso, falta espírito republicano.

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* Atendendo ao questionamento do vereador Danylo Acioli, o secretário de Saúde de Apucarana, Guilherme de Paula, disse ontem que, neste período de frio, as filas vão acabar com a digitalização do processo de consultas.

* A pressa na Unespar de Apucarana é viabilizar o primeiro vestibular do curso de medicina ainda este ano, para que comece a funcionar no início de 2027, e, assim, impedir que um novo governante venha a cancelá-lo.

* O prefeito de Rio Branco do Ivaí, Pedro Taborda Desplanches, teve uma audiência nesta terça-feira em Curitiba com o governador Ratinho Junior para liberar recursos de R$ 5,7 milhões para duas importantes obras.