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Moro quer vencer no 1º turno; Ratinho aposta em 2º turno

Escrito por Da Redação
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Moro quer vencer no 1º turno; Ratinho aposta em 2º turno
Autor Foto: Beto Barata/PL - Reprodução/Redes Sociais

Faltando exatos 47 dias para a eleição de 4 de outubro, a pesquisa divulgada ontem pelo Instituto Paraná Pesquisas trouxe preocupação para os aliados da candidatura ao governo do Estado do deputado federal Sandro Alex (PSD), apoiado pelo governador Ratinho Junior. Se a eleição fosse hoje, de acordo com a pesquisa, o candidato Sérgio Moro (PL) poderia vencer no 1º turno, considerando apenas os votos válidos. Pelo Instituto Paraná Pesquisas, Moro tem 46,1% das intenções de voto, enquanto Requião Filho (PDT) tem 23,4% e Sandro Alex, 16,6%. Já excluindo brancos, nulos e eleitores que não souberam ou não quiseram responder, Moro chega a pouco mais de 52% dos votos válidos. No entanto, na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados ao eleitor, quase 60% dizem não saber ainda em quem votar. É aí que reside a esperança do governador Ratinho Junior em, pelo menos, levar seu candidato ao segundo turno, quando a eleição é zerada e tudo pode acontecer. Para fazer Sandro Alex chegar ao segundo turno, a equipe dele aposta muito no horário eleitoral que começa neste dia 28. A coligação do PSD possui o maior tempo de rádio e TV no horário gratuito do TRE. Segundo especialistas, para se ter um quadro um pouco mais perto da realidade, deve-se esperar pelo menos 15 dias do programa eleitoral.

Campanha já nas ruas

Dentro do que estabelece o calendário eleitoral para as eleições deste ano, os candidatos começaram neste domingo a campanha nas ruas, com adesivaço de carros e distribuição de material. Em Apucarana, o movimento ainda foi um pouco tímido e o que se viu foi apenas o movimento do candidato a deputado estadual Lucas Leugi (PP) com carros adesivados. Ele dobra com Beto Preto.

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Fundo muito aguardado

Para alguns candidatos, na verdade a maioria, diga-se, a campanha só vai começar efetivamente após a liberação do Fundo Eleitoral, embora seja público e notório que o dinheiro para candidatos a deputados estaduais, por exemplo, vai ser muito curto. Grande parte do fundo vai aos candidatos a presidente, governador, ao senado e aos atuais deputados federais que disputam a reeleição.

Cumprindo tabela

Após o registro das candidaturas na Justiça Eleitoral, um dado interessante é o número de mulheres candidatas a deputada estadual e federal. A grande maioria dos partidos cumpriu o que determina a cota mínima de 30% de mulheres candidatas; na média, no Paraná, o número de mulheres que vão disputar a eleição é de pouco mais de 34% entre todos os candidatos. Partidos pouco valorizam as mulheres.

Errou ou acertou?

Entre os políticos, com a leitura ontem da pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas, a pergunta que ficou no ar: a saída do ex-prefeito de Curitiba, Rafael Greca (MDB), ajudou ou não o candidato do governador Ratinho Junior, Sandro Alex (PSD)? Pelo resultado da pesquisa, boa parte dos votos de Greca teria migrado para o candidato Sérgio Moro (PL). Mas tudo ainda é muito cedo.

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Financiamentos de Beto

O prefeito de Apucarana, Rodolfo Mota, reforça que não é só ele que busca financiamento para compra de máquinas e obras de infraestrutura. Segundo ele, o deputado federal Beto Preto (PSD), quando prefeito, teria contraído financiamento de R$ 22 milhões para compra de equipamentos e asfalto. Rodolfo agora pretende captar R$ 30 milhões para compra de máquinas e obras.

SENADO CONTINUA EMBOLADO

A disputa pelas duas vagas no Senado da República continua muito acirrada no Estado. Segundo o Instituto Paraná Pesquisas, Deltan Dallagnol (Novo) aparece com 34% dos votos, enquanto Alexandre Curi (Republicanos), com 29,6%, Gleisi Hoffmann (PT), com 28,1%, e Filipe Barros (PL), com 26%, estão tecnicamente empatados. Por sua vez, Cristina Graeml (PSD) aparece com 17,2% e Dr. Rosinha (PT) tem 13,3%. A pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas, tanto para o governo do Estado como para o Senado, ouviu presencialmente 1.520 eleitores, entre os dias 13 e 16 de agosto, tem margem de erro de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos e grau de confiança de 95%. A sondagem foi registrada na Justiça Eleitoral sob nº PR-09048/2026.

Vapt Vupt

* Mais um candidato federal pretende fazer votos em Apucarana. Tratase do empresário da região metropolitana de Curitiba, Newton Bonin (União), que vai ter o apoio do presidente da Câmara Municipal, vereador Danylo Acioli (MDB), que também apoia Sergio Onofre para estadual.

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* O estafe de campanha do ex-deputado federal e estadual, Delegado Fernando Francischini (PL), nega que ele está inelegível como chegou a ser divulgado por alguns blogs do Estado. Segundo eles, a informação não procede e busca apenas “confundir o eleitorado paranaense”...

* Findas as eleições e conhecidos os vencedores, as atenções no mundo político de Apucarana vão estar voltadas para a eleição do novo presidente da Câmara Municipal, onde tudo pode acontecer, com muitos pretendentes e o interesse maior do prefeito Rodolfo Mota na disputa.

* O ex-vereador e ex-presidente da Câmara Municipal de Apucarana, Franciley Preto Godoy, o conhecido Poim, que é uma das lideranças políticas do distrito de Pirapó, diz que apoia Beto Preto a federal e Lúcio Tasso a estadual. Lúcio é de Jandaia do Sul, amigo de Ratinho.

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