O governador eleito Sergio Moro (PL) reuniu quase 3 mil pessoas anteontem à noite no restaurante Madalosso, tradicional endereço dos grandes encontros políticos da capital paranaense. Entre os muitos presentes, além dos deputados estaduais e federais e dos senadores eleitos pela base de Moro – Deltan Dallagnol (Novo) e Filipe Barros (PL), o jantar reuniu 230 prefeitos, ou seja, mais da metade dos gestores paranaenses, incluindo o prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, do PSD do governador Ratinho Junior. A pauta principal do jantar, claro, foi a formação de uma rede de apoio à candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL) à presidência da República, mas a presença em peso dos prefeitos sinaliza que a transição já começa a ser desenhada, com Moro declarando estar aberto às gestões que aderirem ao seu plano de governo. Ou seja, passada a eleição, zeraram os lados. É a postura republicana que se espera do novo governador. Nem poderia ser diferente.

Sobre a transição

Tudo indica que após o segundo turno das eleições presidenciais – foco principal do PL e também do senador Sergio Moro, notório adversário do presidente Lula – o processo de transição de governo no Paraná vai acelerar. Anteontem, em entrevista coletiva, Moro detalhou que sua equipe já encaminhou ao governador Ratinho Junior minuta de decreto para viabilizar o processo. Moro está no aguardo de um retorno de Ratinho Junior para avançar nas conversas.

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Prefeitos em peso

Muitos prefeitos da região participaram do jantar do governador eleito Sergio Moro na capital. Nada de se admirar, afinal, em relação à disputa presidencial, como se viu nas urnas, os gestores locais já haviam aderido à campanha de Flávio Bolsonaro (PL). A bem da verdade, há prefeitos do Vale do Ivaí que apoiaram a candidatura de Sandro Alex (PSD) ao governo por respeito ao governador Ratinho Junior e não, necessariamente, por entusiasmo em relação ao candidato.

Problemas da chuva

Apesar da movimentação política em torno do segundo turno das eleições presidenciais, o que está tirando o sono mesmo dos prefeitos da região é o clima. Depois dos estragos dos temporais de setembro, as chuvas de outubro só atrapalham as administrações. Estradas rurais intransitáveis, buracos, alagamentos e a falta de tempo firme para tocar as obras de reparos e também os projetos licitados antes do El Niño são alguns dos problemas.



Opção pelo regional

O deputado federal Beto Preto destacou ontem, após divulgação do resultado do vestibular, a importância da implantação do curso de Medicina no campus da Unespar em Apucarana. Beto, além de articular a criação do curso, colaborou pessoalmente na formatação da graduação. A regionalização, uma proposta defendida com vigor pelo exsecretário de Estado da Saúde, vai fazer parte do curso. Os alunos vão atuar em vários hospitais da região.

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Missão FNP

Os prefeitos Rodolfo Mota (União), de Apucarana; Tiago Amaral (PSD), de Londrina; e Silvio Barros (PP), de Maringá, estão divulgando a Missão Nacional Norte do Paraná da FNP - Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos, que acontece nos três municípios entre 4 e 6 de novembro. A missão prevê visitas técnicas com gestores para avaliação de áreas de referência de cada cidade. Em Apucarana, o destaque é a educação em tempo integral, que completa 25 anos.

PARANÁ REALIZA PLEBISCITO INÉDITO

Os eleitores dos municípios de Chopinzinho e São João, no sudoeste do Estado, não vão votar apenas para presidente no próximo dia 25. Eles decidirão sobre a possibilidade de transferir a comunidade de Alto Mirim, atualmente na área de Chopinzinho para o município vizinho de São João. Segundo o TRE-PR – Tribunal Regional Eleitoral do Paraná esse é o primeiro plebiscito do gênero realizado no Brasil. Os dois municípios somam pouco mais de 26 mil eleitores. A comunidade em questão tem cerca de 180 habitantes em uma área de pouco mais de 560 alqueires e a discussão de mudá-la de cidade se arrasta há anos.

Vapt Vupt

* Causou surpresa entre moradores de Apucarana a notícia que no município vizinho de Califórnia está em vias de ser liberado o saque do FGTS por motivo de calamidade. A cidade foi atingida por um temporal em 21 de setembro, mesma data de Apucarana. A pergunta é por que lá saiu e aqui ainda não?

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* Com a transição em compasso de espera do segundo turno, pouco se sabe a respeito do perfil do secretariado de Sergio Moro. Alguns nomes, entretanto, apontam como cotados. Caso do empresário londrinense Fernando Moraes, ex-presidente da Associação Comercial e Industrial de Londrina.

* Recente decisão do TCE – Tribunal de Contas do Estado absolveu o prefeito de Rio Branco do Ivaí, Pedro Taborda (MDB) em processo relacionado a repasses do Fundo de Previdência Municipal referentes ao seu primeiro mandato, iniciado em 2001. Justiça foi feita anos depois, disse o prefeito.

* Moradores do distrito de Vila Reis, em Apucarana, estão na bronca por conta do acesso ao Colégio Godomá Bevilacqua. A escola é novíssima e foi entregue em setembro, mas o asfalto ainda não foi feito e tem carro atolando por lá. Ocorre que a chuvarada tem atrapalhado o cronograma de obras.