Está marcado para este dia 20 de junho, às 9 horas, na Sociedade Thalia, em Curitiba, o lançamento da candidatura do ex-prefeito Rafael Greca ao governo do Estado. Ainda falta definir o vice da chapa, bem como os candidatos do partido ao Senado. O ex-governador e ex-senador Álvaro Dias filiou-se ao MDB com perspectiva de disputar novamente o Senado da República. No entanto, apesar de liderar as pesquisas, não se vê entusiasmo da parte dele em sair mesmo candidato. Álvaro até vai participar do lançamento da candidatura do ex-prefeito de Curitiba ao governo do Estado, mas ele próprio vai estar apenas como membro do MDB. Alvaro, como se sabe, tem sido assediado pelo PL de Flávio Bolsonaro para coordenar sua campanha de presidente no Paraná e, assim, deixar o Senado livre para os candidatos do partido, Filipe Barros e Deltan Dallagnol (Novo). Se assim o fizer, Álvaro, em caso de vitória de Bolson

Região metropolitana

O governador Ratinho Junior (PSD), com seu candidato à sucessão, deputado federal Sandro Alex, tem intensificado suas andanças pelos municípios da região metropolitana de Curitiba. A recepção, segundo sua assessoria, tem sido a melhor possível. Nesta terça-feira, por exemplo, em Pinhais, o entusiasmo em torno da candidatura de Sandro Alex chegou a emocionar o governador.

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Falta inelegibilidade

O ex-prefeito de Apucarana, Junior da Femac (MDB), tem duas metas a perseguir, politicamente falando. A primeira, já praticamente superada, é a aprovação de suas contas do exercício de 2024, o último de sua gestão, pela Câmara Municipal. A segunda é reverter sua inelegibilidade no Tribunal Superior Eleitoral, o que a esta altura parece não ser nada fácil. A conferir.

Apoio a carro elétrico

O presidente da Amuvi - Associação dos Municípios do Vale do Ivaí e prefeito de Rio Branco do Ivaí, Pedro Taborda Desplanches, está com um projeto para dotar todos os municípios da região com um ponto de carregador elétrico movido a energia solar. A ideia já foi apresentada ao prefeito de Faxinal, Hermes Santa Rosa, através de uma parceria público-privada.

Mauá recebe recursos

O prefeito de Mauá da Serra, Giva Lopes, voltou de Curitiba, onde esteve no início da semana, sorrindo de orelha a orelha. É que ele conseguiu junto ao governador Ratinho Junior a liberação de um pacote de obras da ordem de R$ 18,2 milhões. Segundo Giva, o recurso vem em boa hora, uma vez que quase todo o orçamento é comprometido, dificultando investimentos.

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Driblando pedágio

A propósito de Mauá da Serra, o começo do funcionamento de uma nova praça de pedágio no município, pelo sistema free flow, onerou os moradores da Serra do Cadeado que precisam resolver coisas na cidade. Para contornar a situação, o prefeito Giva Lopes colocou em funcionamento uma linha de ônibus entre o distrito e a sede do município a custo zero para os moradores.

FORÇA DE PONTA GROSSA

Seja qual for o resultado da eleição para governador, o município de Ponta Grossa é o que vai sair mais fortalecido no interior. Isso, caso ganhe um dos dois considerados principais candidatos ao governo: Sandro Alex ou Sergio Moro. Enquanto Sandro é natural e morador de Ponta Grossa, Moro é aliado de primeira hora da prefeita Elizabeth Schmidt, que foi reeleita com seu apoio em 2024. A disputa na cidade, entre Sandro e Moro, promete ser uma das mais acirradas e interessantes. Em 2024, na eleição para prefeito, o irmão de Sandro, Marcelo Rangel, amargou um quarto lugar na eleição que reelegeu Elizabeth, uma antiga aliada dos irmãos.

Vapt-Vupt

* O segundo semestre promete ser movimentado na Câmara Municipal de Apucarana, por dois motivos: a instalação da CPI das licitações municipais e a eleição da nova mesa executiva, prevista oficialmente para dezembro, mas que pode ser antecipada.

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* Candidato do PL ao Senado, o deputado federal Filipe Barros tem feito uma defesa enfática da candidatura do senador Sergio Moro ao governo do Paraná. Para Filipe, “Moro representa não só mudança, mas um novo tempo na história do Estado”.

* Filho do ex-governador Roberto Requião, o deputado estadual Requião Filho (PDT), que disputa o governo do Paraná, tem como principal proposta de sua campanha a retomada da Copel para o Estado, como forma de melhorar o serviço da empresa.

* Apesar da Copa do Mundo que começa semana que vem, os principais candidatos ao governo do Paraná não pretendem parar suas andanças pelos municípios do interior, como forma de dar tempo de visitar todos eles até o último dia de campanha.