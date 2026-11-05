Eleito para seu terceiro mandato como deputado estadual, o delegado Jacovós (PL) está trabalhando intensamente para ser eleito presidente da Assembleia Legislativa. Ele já contaria com a bênção do governador eleito Sérgio Moro (PL). Para conquistar a presidência da Alep, Jacovós precisa contar com os votos de deputados de vários outros partidos, já que a bancada do PL por si só não tem votos suficientes para vencer o pleito. Aí que entra em campo o governador eleito Sérgio Moro em suas conversas com vários outros partidos, incluindo o próprio PSD de Ratinho Junior, que pode ser o fiel da balança na eleição da nova mesa executiva da Assembleia Legislativa. O atual presidente da Alep, deputado Alexandre Curi, que disputou uma cadeira de senador da República, não deve se imiscuir na disputa, embora se saiba que tem grande liderança entre vários deputados, especialmente os que foram reeleitos. A intenção de Curi, segundo seus aliados, é ajudar o futuro governo no que lhe for solicitado, incluindo, se for o caso, a disputa pela sua sucessão na Assembleia Legislativa.

Toledo contesta

O ex-prefeito de Cambira, Emerson Toledo, contesta nota desta coluna em que citou sua esposa como uma das pretendentes a assumir a 16ª Regional de Saúde de Apucarana. Toledo diz que sua esposa é farmacêutica concursada da Prefeitura de Maringá e não tem interesse no cargo, o mesmo acontecendo com ele próprio, que jamais pleiteou qualquer posto no futuro governo Sérgio Moro, a quem apoiou e por quem trabalhou na região.

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Discurso pesado

Na sessão ordinária desta terça-feira na Câmara Municipal de Apucarana, o presidente da Casa, vereador Danylo Acioli, fez um contundente pronunciamento contra o prefeito Rodolfo Mota, tomando como mote uma fala do alcaide na Bolsa de Valores de São Paulo sobre o leilão do sistema hídrico do Norte do Paraná, semana passada. O tema “senta e chora”, usado por Rodolfo, foi muito explorado por Danilo.

Sidnei pede emprego

O vereador Sidnei da Levelimp, de Apucarana, procurou o deputado estadual Do Carmo (Podemos) para pedir emprego para sua esposa, hoje alocada no gabinete do deputado estadual Anibelli Neto. Acompanhado do vereador Pablo da Segurança, Sidnei disse ao deputado Do Carmo que trabalhou para ele na eleição, daí a justificativa para pedir o emprego para a mulher, confessando, portanto, ter traído o deputado Anibelli Neto.

Ratinho em Maringá

Aproveitando o vácuo da ausência do governador eleito Sérgio Moro, que se encontra em viagem ao exterior com a família, o governador Ratinho Junior esteve ontem em Maringá para acompanhar os estragos do temporal que assolou a cidade na madrugada de segunda-feira, quando também anunciou a liberação de recursos para ajudar na reconstrução dos danos causados pelo tornado, como a tempestade foi classificada.

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Rodolfo solidário

O prefeito de Apucarana, Rodolfo Mota, esteve em Maringá para se solidarizar com seu colega Silvio Barros (PP) pelo temporal que assolou a cidade. Rodolfo foi oferecer ajuda e colocar maquinários à disposição do alcaide maringaense. Foi um bonito gesto, que não se viu quando Apucarana sofreu a mesma situação, que deixou muita gente desabrigada e provocou muitos danos às famílias apucaranenses.

MISSÃO DA FNP EM APUCARANA

O prefeito Rodolfo Mota recebe na manhã desta quinta-feira em seu gabinete representantes da missão da FNP - Frente Nacional de Prefeitos que está levando gestores a conhecer iniciativas administrativas de destaque no Norte do Paraná. A agenda começou nesta quarta-feira em Londrina. Em Apucarana, o tema da visita é a educação em tempo integral que, aliás, completa 25 anos na rede municipal de ensino. Do gabinete, o prefeito Rodolfo Mota e comitiva vão fazer visitas a uma escola e um CMEI da cidade.

Vapt Vupt

* Além do prefeito de Ivaiporã, Carlos Gil, dois outros prefeitos do Vale do Ivaí estariam interessados em disputar a presidência da Amuvi: Fábio Hidek, de São João do Ivaí, e Giva Lopes, de Mauá da Serra. A eleição deve acontecer em dezembro. Uma composição entre eles não está descartada para evitar um bate-chapa.

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* O vereador apucaranense Dr. Odarlone, que disputou uma vaga de deputado estadual pelo PT e não se elegeu, estaria disposto a aproveitar a janela partidária em 2028 para se abrigar em um partido de centro para disputar a Prefeitura. Odarlone ficou magoado com a pouca ajuda que recebeu do PT na eleição de outubro último.

* O vereador Guilherme Livoti (Novo) saiu em defesa da lista que circula em Apucarana de empresas que supostamente seriam consideradas de esquerda. Mesmo dizendo não divulgá-la, o edil defendeu a liberdade de expressão e emendou que “é muito mimimi e muito chororô”. Se fosse em uma ditadura a lista seria considerada subversiva.Viva a democracia.

* Caso o TSE declare a inelegibilidade do senador eleito Deltan Dallagnol (Novo), o deputado estadual Alexandre Curi, que ficou em terceiro lugar na disputa, pode assumir o posto. No entanto, se houver nova eleição, Curi já antecipou que não pretende concorrer mais. O mesmo não se pode dizer em relação a Ratinho Junior.