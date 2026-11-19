Há políticos que têm longevidade na carreira e podem chegar longe em mandatos públicos, enquanto há outros que têm vida curta e mal conseguem completar um mandato eletivo por absoluta falta de humildade e excesso de arrogância. O cargo público é efêmero e passa rápido, até porque, da mesma forma que o eleitor põe, ele tira, principalmente quando se trata de reeleição. Calçar as sandálias da humildade não faz mal algum ao ocupante de cargo eletivo, da mesma forma que entender que seu mandato acaba e o povo continua. Infelizmente, tem político que só se dá conta disso quando é alijado do poder pelo voto popular e, ao se sentir abandonado não só pelo eleitorado, como também por aqueles que um dia o cercaram e bajularam. Muitos políticos acabam dessa forma, merecidamente, diga-se. A arrogância e a prepotência não levam a lugar algum, muito pelo contrário: encurtam sobremaneira a vida pública de quem assim procede. O mundo está repleto de exemplos de políticos que foram ceifados pelo velho ditado de que a soberba precede a queda...

Infidelidade partidária

Muitos políticos, especialmente vereadores, ignoram que seu mandato pertence ao partido, e desrespeitar as regras da agremiação pode caracterizar infidelidade partidária e até perda do mandato, dependendo da situação. O TSE entende que, por vigorar no Brasil o sistema representativo, o mandato eletivo pertence ao partido. Sendo assim, um simples fechamento de questão pode ensejar infidelidade partidária.

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Vereadores em Curitiba

Volta e meia, vereadores de Apucarana viajam a Curitiba para fazer o que pouca gente fica sabendo. Como a viagem é custeada com dinheiro público, por meio de diárias, deveria haver uma prestação de contas para que o apucaranense saiba o que seu vereador está fazendo para cumprir seu mandato. Viajar é preciso; dizer o que resolveu, também. Diária para passear ou resolver assunto particular não pode. É a lei.

Bancada confirma apoio

Dia destes, na Prefeitura de Apucarana, após uma solenidade, cinco dos seis vereadores que compõem a base do prefeito Rodolfo Mota na Câmara Municipal disseram em alto e bom som que não têm problema em votar no vereador Tiago Cordeiro para presidente do Legislativo, mesmo após o evento judicial ocorrido com seu pai. O prefeito Rodolfo Mota deu o aval e reafirmou sua confiança em Tiago, tipo de quem põe a mão no fogo por ele.

PSD tenta reagir

Tempo ainda pode haver, mas dificilmente a bancada do PSD na Assembleia Legislativa terá forças para alterar a futura composição da Mesa Executiva da Casa, já definida pelo governador eleito Sergio Moro (PL). Divisões internas no próprio PSD e a derrota do candidato do partido ao governo, Sandro Alex, enfraqueceram sobremaneira a bancada, e os demais partidos estão se alinhando com Moro.

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Curi aguarda Senado

O atual presidente da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), deputado Alexandre Curi (Republicanos), que poderia intervir na eleição da futura Mesa Executiva da Casa, está muito mais preocupado com o que o Tribunal Superior Eleitoral vai decidir sobre a inelegibilidade, ou não, do senador eleito Deltan Dallagnol. Se o TSE anular os votos de Dallagnol e decidir não haver nova eleição, Curi assumirá o mandato de senador.

MORO ANUNCIA APUCARANENSE

O governador eleito Sergio Moro anunciou ontem o nome do ex-procurador Carlos Fernando dos Santos Lima como futuro secretário Anticorrupção, estrutura a ser criada em uma reforma administrativa prevista para ser encaminhada à Assembleia Legislativa a partir de janeiro. Carlos Fernando é nascido em Apucarana, filho do ex-promotor público Osvaldo dos Santos Lima, que foi vice-prefeito na gestão de Valmor Giavarina e, posteriormente, se elegeu deputado estadual. O futuro secretário trabalhou com Moro na Operação Lava Jato e, como secretário, terá a missão de fiscalizar o próprio governo, como também os ocupantes de outros poderes no Estado, incluindo, portanto, a própria Assembleia Legislativa.

Vapt Vupt

* Se não houver bate-chapa, o atual presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ivaí (Cisvir), o prefeito de Arapongas, Rafael Cita (PSD), deve ser reeleito para mais um mandato. Se houver bate-chapa, o adversário seria o prefeito de Apucarana, Rodolfo Mota (União Brasil).

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* Prefeitos do Paraná estão preocupados com uma possível contenção de investimentos do governo do Estado em 2027, justamente o ano que antecede as eleições municipais de 2028, e muitos deles pretendem se candidatar à reeleição. O próprio governador eleito nada sinalizou a respeito.

* Neste dia 26, na Câmara Municipal de Apucarana, às 19 horas, haverá uma solenidade especial para entrega do Prêmio Zumbi dos Palmares, de autoria do vereador Dr. Odarlone (PT). Nesta sexta-feira, dia 20, feriado nacional, comemorase o Dia da Consciência Negra. Prêmio oportuno.

* O deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli vem liderando um movimento de seu partido, o PSD, na Assembleia Legislativa, na tentativa de enfrentar a chapa do governador eleito Sergio Moro na eleição da Mesa Executiva da Casa, garantindo ao PSD pelo menos a primeira secretaria.