O ex-prefeito de Curitiba e candidato ao governo do Estado, Rafael Greca (MDB), está tentando conseguir uma mulher para sair de vice em sua chapa. Alguns contatos já foram feitos. Até agora ainda não recebeu sinal verde de nenhuma das possíveis candidatas. A primeira mulher a ser consultada por Greca foi a deputada federal Luísa Canziani, filiada ao União Brasil. Outra parlamentar que também teria sido procurada por Greca é a deputada estadual Maria Victoria (PP), filha do deputado federal Ricardo Barros. Mas ainda há muitas conversas até 5 de agosto para fechar a chapa. A deputada Luísa Canziani é muito ligada ao governador Ratinho Junior, além de ser filha do ex-deputado federal Alex Canziani, que até recentemente era secretário estadual de Inovação. O aceite dela, diante de tudo isso, é muito difícil. Já Maria Victoria depende do que vai decidir a Federação União/PP. Há ainda muito tempo pela frente.

Nenhum local

Independentemente de quem estejam apoiando para o governo do Estado, dificilmente algum dos candidatos a deputado estadual de Apucarana conseguirá conquistar uma cadeira na Assembleia Legislativa. O problema é a falta de votos fora da cidade. Tem sido assim nas últimas eleições e, infelizmente, poderá se repetir agora novamente. Faz falta um deputado estadual da cidade.

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Dois federais

Por outro lado, Apucarana poderá contar com dois deputados federais na próxima legislatura. O atual deputado federal Beto Preto (PSD) tem uma reeleição praticamente garantida, e o atual deputado estadual Arilson Chiorato (PT), que reside na cidade, vai disputar a Câmara Federal com uma forte base de apoio de seu partido. Arilson casou-se com uma apucaranense.

Nas fileiras do PL

O vice-prefeito de São Pedro do Ivaí, Elço Fabiano, o Elço da Líder, acaba de se filiar ao PL para apoiar as candidaturas de Sérgio Moro ao Governo do Estado e Filipe Barros ao Senado da República. O filho dele, Rodrigo Stuart, também se filiou ao PL. Os dois tiveram a ficha de filiação abonada pelo deputado federal e presidente do PL no Paraná, Filipe Barros.

Futebol e churrasco

Depois de reunir algumas centenas de prefeitos na Fazenda Ubatuba, em Apucarana, propriedade da família, o governador Ratinho Junior agora quer reunir boa parte dos meios de comunicação do Paraná para um jogo de futebol e churrasco. O evento vai acontecer neste sábado e deve provocar uma revoada de profissionais da imprensa na cidade de Apucarana.

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Mando político

Partidários do deputado Delegado Jacovós (PL) em Apucarana garantem que, se o senador Sérgio Moro for eleito governador, o mando político na cidade vai ser dele. Isso significaria que o parlamentar indicaria todos os cargos do Estado em Apucarana. Como deve ser o deputado do PL mais votado na cidade, com Moro o parlamentar vai ficar muito forte.

BOLA DA VEZ

O Paraguai é mesmo a bola da vez na América do Sul. Mais um grupo brasileiro anunciou investimentos de 40 milhões de dólares, o equivalente a mais de 200 milhões de reais, para instalar uma planta industrial de indumentária esportiva para fabricar marcas como Nike, Fila, Umbro, ASICS e Champion. A fábrica vai gerar 600 postos de trabalho diretos. O que tem atraído muitos empresários brasileiros para o Paraguai são inúmeros fatores, como carga tributária baixa comparada ao Brasil, custo de energia mais baixo e encargos trabalhistas menores. De Apucarana mesmo, alguns empresários já estão por lá há muito tempo.

Vapt Vupt

* O ex-vereador de Apucarana por sete legislaturas, Mauro Bertoli, tem vontade de retornar à política e até sair candidato a deputado estadual. Ele tem hoje uma forte base política em Cândido de Abreu, onde possui uma propriedade agrícola.

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* O trânsito na chamada Praça do Redondo, em Apucarana, nos finais de semana, é palco de grandes engarrafamentos de veículos. A abertura da praça, hoje mal frequentada, é a solução defendida por arquitetos.

* Apucarana registra atualmente a 12ª maior população do Paraná, mas, em renda per capita, a cidade amarga a 33ª posição no Estado. Muito também por culpa da economia informal que não aparece nos indicadores.

* Embora esteja no terço superior entre os 399 municípios do Paraná, o orçamento da Prefeitura de Apucarana oscila entre o 20º e o 30º lugar no Estado, segundo indicador do Ipardes, órgão do governo estadual.