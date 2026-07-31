O ex-prefeito de Curitiba, Rafael Greca, não resistiu à pressão interna de seu partido, o MDB, e do próprio governo estadual e acabou cedendo. Ontem pela manhã, em seu apartamento no bairro Batel, Greca recebeu o candidato do PSD ao governo, deputado federal Sandro Alex, que estava acompanhado do vice-governador Darci Piana. Depois de uma boa conversa, Greca admitiu sair de vice e o anúncio pode ser feito a qualquer momento, até mesmo antes da convenção do MDB neste domingo (2). Há, entretanto, um problema ainda a ser equacionado. Esse problema se chama Alvaro Dias. Para fechar o acordo, algumas lideranças emedebistas querem incluir o ex-governador na chapa majoritária, como candidato ao Senado e apoiado pelo governador Ratinho Junior. A pretensão esbarra no Republicanos, que não aceita dividir esse apoio por conta do acordo firmado meses atrás com o presidente da Assembleia Legislativa, Alexandre Curi, que aceitou concorrer ao Senado ao invés de disputar o governo do Estado. Se Alvaro for incluído na composição, corre-se o risco de o Republicanos pular fora. Mas o governador Ratinho Junior, com toda sua habilidade política, vai dar um jeito, garantem fontes palacianas. Alguém vai ter que ceder.

Guerra nos partidos

Não é só o Podemos que vive uma guerra interna por conta do partido ter declinado apoio à candidatura do senador Sérgio Moro (PL) ao governo do Estado. O PSB no Paraná, comandado pelo deputado federal Luciano Ducci, também está vivendo um inferno astral por conta da pressão nacional para apoiar a candidatura do deputado estadual Requião Filho (PDT) a governador. Tem membro do partido indo à Justiça.

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Convenção não decidiu

A convenção realizada pelo Podemos nesta quarta-feira, em Curitiba, durou pouco mais de 40 minutos e registrou a presença de apenas 15 convencionais, entre os quais os deputados federais Felipe Francischini e Luiz Carlos Hauly. O deputado estadual Do Carmo não se fez presente. Nada ficou decidido, nem mesmo as chapas de candidatos a deputado estadual e federal. A decisão ficou por conta da Executiva.

Governo não perdoa

O governador Ratinho Junior, a partir de agora, não admite que nenhum integrante de seu governo estabeleça qualquer contato com os adversários que disputam sua sucessão. A primeira vítima dessa “caça às bruxas” foi o presidente do BRDE e ex-secretário de Finanças do Estado, Rene Garcia. Ele foi demitido do cargo por ter se encontrado com o candidato a vice-governador do senador Sérgio Moro, do PL.

Podem ir à Justiça I

Caso o presidente da Câmara Municipal de Apucarana, vereador Danylo Acioli, não cumpra o regimento interno da Casa que permite à maioria convocar sessão extraordinária, a bancada de apoio ao prefeito Rodolfo Mota poderá recorrer à Justiça para obrigá-lo a fazer a convocação de sessões extras para votação do projeto do Executivo que pede autorização para contrair um empréstimo de R$ 30 milhões junto à CEF.

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Podem ir à Justiça II

O presidente da Câmara Municipal de Apucarana, Danylo Acioli, informou ontem que não vai acatar o pedido de convocação de sessões extraordinárias porque regimentalmente nenhum projeto pode ser votado sem os devidos pareceres das comissões permanentes da Casa. Portanto, de acordo com Danylo, o projeto só poderá ser pautado quando todos os pareceres estiverem prontos. “Estou cumprindo o regimento”, concluiu.

AUDIÊNCIA PÚBLICA CONVOCADA

O imbróglio do projeto da Prefeitura de Apucarana solicitando autorização do Legislativo para contrair uma operação de crédito de R$ 30 milhões junto à Caixa Econômica Federal vai ter novo desdobramento na próxima quinta-feira, dia 6 de agosto, data de uma audiência pública para debater a questão, a ser realizada às 19 horas no plenário da Câmara Municipal. Como se trata de audiência pública, qualquer pessoa pode comparecer e opinar sobre o projeto, inclusive quem o defende por entender ser necessário para a execução de obras de infraestrutura que o prefeito Rodolfo Mota pretende realizar na cidade.

Vapt Vupt

* O economista Heraldo Neves, ex-diretor-presidente da Fomento Paraná, é o novo presidente do BRDE, nomeado pelo governador Ratinho Junior em substituição a Rene Garcia, exonerado nesta quarta-feira do cargo. Heraldo já estava no BRDE como diretor administrativo do órgão.

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* O vereador apucaranense Dr. Odarlone Orente (PT), nomeado relator do projeto de autorização de empréstimo da Prefeitura, encaminhou ofício ao Executivo pedindo alguns esclarecimentos antes de emitir seu parecer. Vereadores da base do prefeito não gostaram da atitude dele.

* O assunto El Niño vai ser o centro das discussões na reunião mensal de hoje da Amuvi -Associação dos Municípios do Vale do Ivaí, a ser realizada na sede da entidade em Apucarana. O coronel Ivan Ricardo Fernandes, da Defesa Civil do Paraná, vai orientar os prefeitos.

* O deputado federal Beto Preto (PSD), que também participou da audiência de concessão da malha ferroviária sul, defende a inclusão de um contorno em Apucarana para evitar a passagem de trens de carga pelo perímetro urbano da cidade. Essas linhas de trem foram construídas quando Apucarana era pequena e por onde se passava era tudo mato.