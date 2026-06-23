No lançamento da candidatura do ex-prefeito de Curitiba ao governo do Estado, sábado na Sociedade Thalia, na capital, o que mais se observou foi a ausência tanto de secretários estaduais como da própria Prefeitura da cidade. Até mesmo secretários municipais indicados por Greca na atual administração não teriam comparecido. A leitura que se faz é que o governador Ratinho Junior e o próprio prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, de quem foi vice de Greca e teve seu apoio em 2024, estão isolando o candidato do MDB ao governo, talvez na tentativa de forçá-lo a aceitar sair vice do candidato oficial, Sandro Alex (PSD). Greca, por sua vez, se recusa ser vice e pretende levar sua candidatura até o final. Ele acredita piamente que tem chances de chegar ao segundo turno.

Júnior não compareceu

Principal liderança do MDB em Apucarana, o ex-prefeito Junior da Femac não compareceu ao lançamento de Greca sábado na Capital, por motivo de força maior. Os dois vereadores emedebistas também não registraram presença, tanto Danylo Acioli como Sidnei da Levelimp. Única política de Apucarana que se fez presente foi a ex-vereadora Jossuela Pirelli.

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Beto desconhece reunião

Informação publicada por um blog nesta segunda-feira dizia que em sua estada nos EUA, para onde viaja neste dia 27, o governador Ratinho Junior receberia para reunião os deputados Ricardo Barros, Nelsinho Padovani e Beto Preto. Indagado ontem sobre a notícia, Beto disse desconhecer a origem. Já a ida de Barros seria uma possível aliança PP com PSD.

Empenhado na renegociação

Um dos principais líderes da bancada ruralista no Congresso Nacional, deputado federal Sérgio Souza (MDB) tem sido um grande defensor de um projeto para renegociação das dívidas dos agricultores, especialmente aqueles que tiveram prejuízos nas safras por conta de situações climáticas adversas. Sérgio tem se empenhado muito para resolver a situação desses ruralistas.

Parceria com Tarcísio

O candidato ao governo do Paraná, senador Sergio Moro (PL) parece ter mesmo laços históricos com São Paulo, por onde tentou sair candidato ao Senado em 2022 e sua mulher, Rosangela Moro se elegeu deputada federal. Agora, Moro anuncia parceria com o governador paulista Tarcísio de Freitas para implantar no Paraná, se eleito, um tipo de SUS estadual.

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Empate em Ponta Grossa

Apesar de ser radicado na cidade, onde fez sua vida profissional, política e familiar, o candidato ao governo Sandro Alex (PSD), estaria empatado tecnicamente em Ponta Grossa com o senador Sérgio Moro (PL), segundo pesquisa do Instituto Radar divulgada ontem e devidamente registrada na Justiça Eleitoral. Sandro tem 33,4% e Moro 32,6%. Margem de erro 4%.

RECESSO EM JULHO

Câmara Municipal de Apucarana vai entrar em recesso no mês de julho. Apenas sessões extraordinárias poderão ser convocadas durante o período. No entanto, a parte administrativa e os gabinetes dos vereadores vão manter atendimento normal durante o horário de expediente, das 8 às 18 horas. Ainda não se tem informação se a CPI sobre licitações, presidida pela vereadora Eliana Rocha tendo por relator o vereador Lucas Leugi, terá ou não funcionamento durante o recesso. As sessões ordinárias retornam em agosto.

Vapt Vupt

* O advogado Leandro Rosa, especialista em direito eleitoral, que já defendeu alguns políticos apucaranenses, vai comandar a equipe jurídica do candidato ao governo do Estado, senador Sérgio Moro. Vai ter muito trabalho.

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* Nesta quarta-feira, quando o Brasil enfrenta a Escócia às 19 horas, o comércio de Apucarana poderá encerrar as atividades mais cedo do horário habitual para permitir aos funcionários acompanharem o jogo em suas casas.

* A Câmara Municipal de Curitiba vai investir quase 100 milhões de reais na construção de um novo anexo junto ao Palácio Rio Branco, onde funciona o legislativo municipal da capital. Investimento está dando o que falar.

* Os investidores que teriam levado um possível calote de um empresário que supostamente teria dado um golpe em Apucarana e região, continuam agoniados por falta de garantias reais de que teriam como reaver o seu dinheiro.