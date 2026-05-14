Pessoas ligadas ao deputado federal Beto Preto (PSD) fazem algumas previsões sobre o futuro político do parlamentar. Tendo uma reeleição à Câmara Federal praticamente garantida, Beto, após 2027, teria dois caminhos a seguir. No primeiro, considerando que o candidato de Ratinho Junior vença a eleição, Beto teria boas chances de voltar à Secretaria de Estado da Saúde, onde atuou com sucesso por mais de 7 anos. A segunda hipótese do caminho de Beto, se o governador eleito for o senador Sérgio Moro (PL), seria disputar a Prefeitura de Apucarana em 2028, já que seu perfil é muito mais de gestão do que o de parlamentar. Quando prefeito, Beto não deixou o cargo lhe subir à cabeça e atendia todas lideranças comunitárias indistintamente. Beto sempre foi político do diálogo.

Cidade disputada

Do alto de seus 90 mil eleitores, Apucarana sempre atrai a atenção de candidatos de outras plagas em eleição de deputado estadual e federal. Este ano, o número de candidatos que esperam ter boa votação na cidade aumentou, e muito, em relação ao pleito de 2022, diante do compromisso de algumas lideranças locais de fazer boa votação para seus apadrinhados.

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Prefeitos na moita

Nem todos os prefeitos do Paraná estão atendendo ao pedido do estafe da précampanha do candidato do PSD ao governo do Estado, deputado federal Sandro Alex de fazer videos de apoio. Os prefeitos, em especial os dos pequenos municípios, temem ser perseguidos no caso de vitória do candidato da oposição, senador Sérgio Moro (PL). Preferem ficar quietos neste primeiro momento.

Candidatura ousada

A ativista apucaranense da causa LGBTQIA+, Renata Borges, vai disputar uma vaga Senado pelo PSOL, partido ao qual está filiada e que divulgou ontem manifesto da sua pré-candidatura. A ativista, portanto, passará a integrar o arranjo dos partidos de apoio a Requião Filho (PDT) ao governo do Estado. Na última eleição que disputou, Renata fez 375 votos para vereadora.

Plantando bananeira

No bom sentido da palavra, Novo Itacolomi, no Vale do Ivaí, é hoje a segunda maior produtora de banana no Paraná. São quase cem produtores da fruta, proporcionando uma significativa geração de renda no município. O prefeito da cidade, João Pedro Magon (PSD), tem incrementado cada vez mais a produção, através de incentivo e apoio aos agricultores.

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Pastor requisitado

Líder da igreja Assembleia de Deus em Apucarana, o pastor Daniel Acioli tem sido muito procurado por candidatos de outras cidades que buscam o apoio de seus fiéis na eleição. O pastor, no entanto, sempre deixa claro a independência de cada um para escolher o candidato que mais lhe aprouver, desde que respeite a doutrina da Assembleia de Deus.

REPUBLICANOS

Cai por terra a ilação de que poderia haver um acordão entre Republicanos, MDB e Federação União-PP com Alexandre Curi disputando o governo do Estado, tendo Rafael Greca por vice. Pelo menos o Republicanos, partido de Curi, deixou claro que vai apoiar o candidato do governador Ratinho Junior ao governo do Estado e que a candidatura de Alexandre Curi ao Senado é irreversível. É o que garantiu ontem o presidente nacional do partido, deputado Marcos Pereira, em conversa com Ratinho.

Vapt Vupt

* Ex-prefeito de Doutor Camargo, Edilen Henrique Xavier (PL) andou passando por Apucarana para tentar alavancar sua candidatura a deputado federal na cidade, onde espera ter o apoio de algumas lideranças.

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* Sempre bem votado em Apucarana, onde exerceu o cargo de delegado da Polícia Civil por muitos anos, o deputado Jacovós espera, no mínimo, repetir sua última votação em 2022, de mais de 12 mil votos na cidade.

* O deputado federal Sérgio Souza (MDB), que tem suas raízes no Vale do Ivaí, tem direcionado suas emendas para vários municípios da região, especialmente para cidades onde tem base política. E são muitas.

* Dizendo que, se eleito, vai ser um senador da causa municipalista, o deputado estadual Alexandre Curi (Republicanos) está mesmo focado em conseguir uma das duas vagas no Senado. E descarta outra candidatura.