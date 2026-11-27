Com a eleição da nova mesa executiva da Câmara Municipal de Apucarana programada para esta segunda-feira, às 19 horas, o fim de semana promete ser de muitas tratativas, envolvendo não só os próprios vereadores como também o prefeito Rodolfo Mota. O alcaide tem uma base de seis vereadores, ou seja, a maioria dos 11 edis. Teoricamente, ele faria quem quisesse como presidente do Legislativo. Mas em eleição de Câmara Municipal, nem sempre essa equação é fechada. Tudo depende de quem o prefeito indicar como seu candidato à presidência, porque teria de ser um nome de consenso entre os seis edis da base. Isso, pelo menos até ontem, não parecia nada fácil, porque tem vereador que veta ciclano e outro que veta fulano, ou seja, encontrar um nome que feche em torno de si os seis votos não parece uma missão simples. Por sua vez, a oposição, com seus cinco votos, fica à espreita de algum racha na situação para fazer a presidência. Para o prefeito Rodolfo Mota, mais importante do que fazer um presidente para chamar de seu é manter a base unida em futuras votações de interesse do Executivo, já que os vereadores têm garantido que a eleição da mesa é uma coisa e a votação de projetos é outra totalmente diferente. Isso significa dizer que, na prática, o prefeito não terá problemas futuros, independentemente de quem venha a ser o novo presidente da Câmara.

Possíveis candidatos

Além do atual presidente, vereador Danylo Acioli, que busca a reeleição, há três outros vereadores, todos tidos como da situação, interessados na presidência da Câmara Municipal de Apucarana: Tiago Cordeiro, Moisés Tavares e José Airton de Araújo, o Deco. Até ontem, pelo menos, nenhum deles tinha tido a confirmação oficial do apoio do prefeito Rodolfo Mota e, muito menos, a garantia de que teria os seis votos da base, independentemente de quem seja o ungido pelo alcaide.

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Quatro cargos

A mesa executiva da Câmara Municipal é composta de quatro cargos: presidente, vice-presidente, primeiro secretário e segundo secretário. A votação, além de aberta, é nominal, cargo por cargo. Não há oficialmente chapa prévia, embora se saiba que possa haver grupo fechado em torno de todos os nomes, em votação casada. Mas já houve casos, em eleições passadas, em que nem todos os eleitos tiveram o mesmo número de votos por razões de foro íntimo dos vereadores.

Unanimidade impossível

Já houve votação na Câmara Municipal de Apucarana em que o presidente foi eleito por unanimidade, mas isso é coisa do passado. Atualmente, é praticamente impossível que isso ocorra. Foi assim em janeiro de 2025, quando da eleição do atual presidente Danylo Acioli, com seis a cinco e, possivelmente, deve ser novamente esse placar na eleição de segundafeira, independentemente de quem seja o vencedor. Sempre é uma eleição muito apertada. O jogo está jogado? Pode ser que sim, pode ser que não.

“Se cair no colo”

Indagado se trocaria a direção da Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa) pela presidência da Câmara Municipal, o vereador licenciado José Airton de Araújo, o Deco, disse que “se cair no colo, por que não”. No entanto, garante não estar brigando pelo cargo e vai votar em quem o prefeito Rodolfo Mota mandar. Para Deco, politicamente falando, a Aserfa é muito melhor e garantiu sua eleição em 2024, já que ocupava o mesmo cargo na gestão Junior da Femac.

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Praça “Coca-Cola”

Em Maringá, a vereadora Majô Capdeboscq (PP) apresentou projeto permitindo a exploração comercial dos nomes dos espaços públicos, “preservando as denominações originais”. Ou seja, praça fulano de tal passaria a se chamar “praça Coca-Cola fulano de tal”, pelo menos é o que se deduz da proposta da edil. Segundo ela, essa exploração comercial permitiria uma melhor conservação dos logradouros públicos, isentando o município de arcar com essas despesas.

ARAPONGAS RECEBE PREMIAÇÃO ESTADUAL EM GESTÃO PÚBLICA

Arapongas foi destaque em duas categorias do Prêmio Band Cidades Excelentes 2026 do Paraná. O município foi contemplado em segundo lugar no pilar Educação e em terceiro no de Infraestrutura e Sustentabilidade entre as localidades acima de 100 mil habitantes. O prefeito Rafael Cita comemorou o resultado, destacando que poucos municípios do Estado foram reconhecidos em duas categorias do prêmio. A sexta edição estadual do Band Cidades Excelentes 2026 ocorreu na noite de quarta-feira (25), no Teatro Regina Vogue, em Curitiba.

Vapt Vupt

* A primeira-dama do Brasil, Janja da Silva, nos últimos quatro anos passou nada mais, nada menos do que 201 dias no exterior, 32 dias a mais que seu marido, o presidente Lula. Não é à toa que já ganhou o apelido de “Viajando da Silva”. Nunca antes na história deste país alguma primeira-dama viajou tanto.

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* Os dois próximos nomes que o governador eleito Sergio Moro (PL) irá anunciar de sua equipe de governo devem ser os secretários de Cidades e da Casa Civil. Os cotados são o deputado federal Felipe Francischini (Podemos), para Cidades, e Lucas Goes (Casa Civil), atual chefe de gabinete de Moro no Senado.

* Ainda ontem, o governador eleito anunciou o nome do futuro secretário de Estado da Saúde. Trata-se do médico Ricardo Akel, especialista em medicina interna e administração hospitalar e de organizações de saúde. O nome dele foi uma surpresa, porque o nome mais cotado era o do cardiologista André Bernardi.

* Por falar no futuro governo Moro, ele também anunciou ontem a criação da Secretaria de Governo Digital e de Inteligência Artificial, declinando o nome do executivo Fernando Hideyo Yokemura para comandá-la. É a segunda nova secretaria a ser criada por Moro. A primeira foi a de Anticorrupção. Outras devem ser extintas.