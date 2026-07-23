Acabou o suspense sobre o destino da Federação União Progressista nestas eleições. A Federação, que reúne os partidos União Brasil e Progressistas (PP), bateu o martelo e vai apoiar a candidatura do deputado federal Sandro Alex (PSD) ao governo do Estado. O acordo foi selado ontem em reunião entre o governador Ratinho Junior e as principais lideranças do União Brasil e do PP, entre as quais os deputados federais Ricardo Barros (PP) e Matheus Laiola (União Brasil), além da deputada estadual Maria Victoria, presidente estadual do PP. Ainda não há muitos detalhes do acordo, mas fica evidente que, em um eventual governo de Sandro Alex, a Federação União Progressista vai ter importante participação, abocanhando algumas secretarias e estatais. Ainda é possível que Nelson Padovani (União Brasil) ocupe a primeira suplência de Alexandre Curi (Republicanos) na candidatura ao Senado. Não está descartada a possibilidade de o PP indicar a vice de Sandro Alex; neste caso, seria a ex-governadora Cida Borghetti, esposa de Ricardo Barros. Nos próximos dias, todos os detalhes virão à tona. O maior ganho para o candidato de Ratinho é o tempo de TV e rádio no horário gratuito do TRE, já que a Federação União Progressista é dona de preciosos 2 minutos, 28 segundos e 19 centésimos. O PSD, por sua vez, dispõe de apenas 59 segundos e 54 centésimos.

Faltaram Valmor e Jorginho

Entre os apucaranenses que já se elegeram deputados estaduais, por um lapso desta coluna em sua edição de ontem, faltaram dois importantes nomes da política local: Valmor dos Santos Giavarina e Jorge Amin Maia Filho. Valmor foi deputado estadual entre 1967 e 1968, quando se elegeu prefeito; Jorginho, por sua vez, foi deputado na década de 90, exercendo todo o mandato.

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Milani não é candidato

O ex-vice-prefeito de Arapongas, Jair Milani, que chegou a ter seu nome aventado pelo PL como possível candidato a deputado estadual, descartou essa possibilidade e nesta eleição vai trabalhar pela reeleição da deputada estadual Flávia Francischini e do marido dela, Fernando Francischini, candidato à Câmara Federal, ambos do PL, a pedido do deputado Filipe Barros (PL).

Marcos nega candidatura

Outro vice-prefeito que não deve disputar as eleições deste ano é o apucaranense Marcos da Vila Reis, segundo o próprio prefeito Rodolfo Mota. O alcaide, aliás, nega ter dito em qualquer situação que seu vice sairia candidato a deputado federal, bem como o próprio Marcos em momento algum, segundo Rodolfo, anunciou qualquer pré-candidatura. Está feito o esclarecimento.

Doação inédita na Câmara

Pela primeira vez na história política de Apucarana, um vereador em pleno exercício do mandato é beneficiado com a doação de um imóvel pela Prefeitura Municipal. Trata-se do vereador Gabriel Caldeira, do mesmo partido do prefeito Rodolfo Mota (União Brasil). A empresa dele, Caldeira Metalurgia Ltda., vai receber um lote de 1.456,45 m² no Parque Cidade Industrial. No mínimo, imoral.

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Empréstimo gera polêmica

Aterrissou na Câmara Municipal de Apucarana um projeto do prefeito Rodolfo Mota solicitando autorização para contrair um empréstimo junto à Caixa Econômica Federal da ordem de R$ 30 milhões, sob a justificativa de investimento em infraestrutura. O último empréstimo dessa natureza foi feito por Valter Pegorer, que gerou a dívida monstruosa de mais de R$ 1 bilhão.

CONFIANÇA NO ARGENTINO

O governador Ratinho Junior pode não torcer para a Argentina no futebol, mas torce como nunca para que seu marqueteiro argentino Jorge Gerez esteja certo em suas projeções de levar seu candidato Sandro Alex ao segundo turno e daí, com a eleição zerada, vencer o senador Sergio Moro no dia 25 de outubro e levantar a taça de novo governador do Estado do Paraná. O argentino Jorge Gerez tem sido o guru político de Ratinho desde a eleição do primeiro mandato de governador, em 2018, quando venceu o pleito no primeiro turno com expressivos 59,99% dos votos válidos, ou seja, 3.210.712 votos.

Vapt Vupt

* O vereador Lucas Leugi (PSD) usou as redes sociais para esbravejar contra o prefeito Rodolfo Mota pelo pedido de empréstimo de R$ 30 milhões enviado à Câmara Municipal de Apucarana. A fala foi das mais duras, até com ofensas. O próprio Lucas disse que pode ser processado.

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* Apesar da polêmica que o pedido de empréstimo pode provocar no legislativo apucaranense, o prefeito Rodolfo Mota não deve ter problemas em aprovar a proposição pelo fato de ter voto da maioria na Câmara Municipal. Nenhum vereador da base do alcaide vai se opor ao pedido.

* Criticado por sancionar a lei aprovada pela Câmara Municipal que reajustou os salários para vereadores e prefeito da próxima gestão, o atual prefeito de Jandaia do Sul, Ditão Pupio, lembra que é prefeito 24 horas por dia e, se fosse uma empresa privada com o mesmo orçamento, ganharia mais.

* Apesar do pedido de impugnação, a Neokemp, contratada por um jornal do interior catarinense, divulgou ontem o resultado da pesquisa de intenção de voto no Paraná, com números praticamente iguais aos de levantamentos de outros institutos. Nada de novo no cenário eleitoral.