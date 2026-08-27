A chapa do Podemos, que leva o número 20, está montada para tentar eleger dois deputados estaduais nesta eleição. Uma das cadeiras deve ser do atual parlamentar Do Carmo, que abriu muitas frentes de apoio e deve ter uma reeleição tranquila. A segunda vaga, se o partido conseguir, deve ser da atual presidente do Podemos no Paraná, Lu Bonatto, mãe do deputado federal Felipe Francischini, que tem reeleição garantida para a Câmara Federal, segundo prognósticos da agremiação partidária. Os demais candidatos a deputado estadual, incluindo o apucaranense Rodrigo Recife, são tidos como legendeiros, ou seja, a votação que fizerem vai contribuir para o Podemos tentar eleger dois deputados estaduais. É assim que funciona a política, nunca foi e nunca será diferente. Todo partido tem que ter em sua chapa os chamados legendeiros, cujas campanhas são bancadas pelos candidatos à federal para ajudar na soma de votos na legenda, que determina o número de cadeiras conquistadas, seja na Assembleia Legislativa, seja na Câmara Federal. Infelizmente, o eleitor menos avisado joga seu voto fora em detrimento de outros candidatos que realmente poderiam ter chance de eleição na cidade.

Mall em Apucarana

Um grupo de investidores está viabilizando a construção de um Mall na cidade, tipo um shopping center, distribuído entre lojas, academia, cafeterias e restaurantes. O empreendimento está projetado para ser construído no terreno da antiga garagem da Viação Garcia, já negociado. Vai ficar com duas frentes, uma delas para a avenida Minas Gerais, defronte ao Max Atacadista.

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Multa por uso de IA

Os dois candidatos a governador do Paraná que travam uma disputa particular entre si, Sandro Alex, do PSD, e senador Sergio Moro, do PL, foram multados pelo Tribunal Regional Eleitoral pelo uso de inteligência artificial em postagens em redes sociais, um atacando o outro. Moro levou uma multa de R$ 5 mil e Sandro Alex de R$ 15 mil. TRE age mesmo.

Guerra dos wind banners

Está acirrada a disputa de espaço para colocação dos chamados wind banners nas principais vias públicas de Apucarana. A grande maioria das propagandas é de candidatos de fora da cidade, especialmente os que postulam a Câmara Federal. Os locais mais disputados pelos cabos eleitorais é a Praça do Redondo e a Praça Rui Barbosa. Já teve ameaça de briga.

Só para atrapalhar

Um determinado candidato a deputado estadual de Apucarana, conhecido pelo que fez no verão passado, estaria seguindo os passos de outro candidato para visitar os mesmos locais, após a saída do oponente. O objetivo não é conquistar apoio ou voto, mas simplesmente atrapalhar o outro. Por essas e outras que Apucarana sempre fica sem deputado estadual. Infelizmente.

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Rodolfo bem animado

O prefeito de Apucarana, Rodolfo Mota, está animado em fazer boa votação para seus principais candidatos a deputado estadual e deputado federal, respectivamente Do Carmo e Felipe Francischini, ambos do Podemos. Rodolfo se mostra grato a eles não só pelo apoio que recebeu em sua eleição de prefeito, em 2024, como também pelos recursos liberados para a cidade.

O PERIGO DAS CRIPTOMOEDAS

Muita gente que investiu nessas moedas digitais anos atrás, ganhou muito dinheiro com a valorização delas. Isso acabou atraindo a atenção de muitos investidores pouco familiarizados com esse dinheiro virtual que acabam perdendo muita grana com os espertalhões de plantão. Como qualquer tipo de investimento, as criptomoedas também possuem um determinado grau de risco. Ainda assim, muita gente se deixa levar pela ganância e perde muito dinheiro, em especial quando se trata de pirâmide financeira. Centenas de moradores da região que o digam, por terem acreditado em um empresário evangélico que fez a cabeça deles e causou milhões e milhões de prejuízos. Todo cuidado é pouco. Não tem almoço grátis e nem milagre.

Vapt Vupt

* A deputada estadual e vice-presidente da Assembleia Legislativa, Flávia Francischini (PL) encontra-se desde ontem em Apucarana, onde ministrou palestra sobre autismo no Hotel Doral e hoje tem uma agenda de visitas em algumas empresas da cidade. Vai à reeleição.

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* Cada vez mais empresas do Paraná estão transferindo parte ou o todo de suas operações fabris para o Paraguai, onde o imposto é de 10%, o chamado IVA, e não há tributo de importação para máquinas e insumos, independente do país de origem. Muitas vantagens...

* A candidatura do deputado federal Sandro Alex ao governo do Paraná, pelo PSD, tem deixado alguns prefeitos do Vale do Ivaí bem animados e muitos deles já estão apostando em sua vitória, pelo menos no segundo turno.Tudo graças ao carisma do governador Ratinho Junior.

* Duas vereadoras de Contenda foram cassadas por transportar ilegalmente do Paraguai para o Brasil as chamadas canetas emagrecedoras, usando o próprio carro da Câmara Municipal. Outros dois vereadores de Rolândia, pelo mesmo motivo, podem perder seus mandatos no Legislativo.