Eleição, como dizia um velho e hábil político mineiro, é igual mineração: resultado só depois da apuração. Diante disso, tem candidato a governador no Paraná que não se dá por vencido pelo que apontam as mais recentes pesquisas. É o caso do deputado estadual Requião Filho, que concorre ao Palácio Iguaçu pelo PDT. Ele diz ter esperança de estar no segundo turno para enfrentar o senador Sergio Moro (PL), com apoio até mesmo do grupo do governador Ratinho Junior. Já o candidato do próprio Ratinho, deputado federal Sandro Alex (PSD), acredita que quem estará no segundo turno é ele, baseado na mobilização de prefeitos pelo Estado afora. E espera ter o apoio do grupo de Requião Filho para vencer Moro no segundo turno. Enquanto Requião Filho e Sandro Alex têm seus argumentos, cada um, para estar no segundo turno, os apoiadores do senador Sergio Moro acreditam em vitória já no primeiro turno, embora as últimas pesquisas deixem margem de dúvidas quanto a essa possibilidade. Seja o que for apontado nas urnas neste domingo, até lá, como disse ontem um assessor de Requião Filho, “a esperança é a última que morre”. Mas esse adágio vale para os três candidatos, cada um com seu propósito. Está tudo nas mãos do senhor dos votos, o eleitor.

Previsão de chuva

Se as previsões estiverem corretas, o domingo de eleição pode ser chuvoso em quase todo o Estado. A previsão é que Apucarana tenha 98% de possibilidade de chuva ao longo do dia, o que em tese poderia atrapalhar um pouco o comparecimento do eleitor às urnas. Como previsão não é precisão, pode ser que o tempo esteja firme para que a abstenção seja a menor possível para o exercício pleno da democracia.

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Campanha meio tardia

Coincidência ou não, o volume de campanha em Apucarana do candidato ao governo Sandro Alex (PSD) só começou a aparecer às vésperas de sua passagem pela cidade, quarta-feira, quando fez uma carreata ao lado do governador Ratinho Junior. Até então, a campanha esteve tímida demais, só existindo em wind banner ao lado de candidatos a deputado, como nas propagandas do deputado federal Beto Preto (PSD).

A margem de erro

Finda a apuração dos votos na eleição deste domingo, muitas empresas de pesquisas serão questionadas pelos números que apresentaram ao longo da campanha, incluindo esta reta final, e vão estar com a explicação na ponta da língua: a tradicional margem de erro. No entanto, tem instituto que nem a margem de erro vai ser suficiente para se justificar, tamanha a diferença que pode sair das urnas...

Ratinho, a estrela

Durante a rápida caminhada que fez em um pequeno trecho da Avenida Curitiba ao lado de seu candidato ao governo, Sandro Alex, nesta quarta-feira em Apucarana, o governador Ratinho Junior foi muito mais paparicado que o próprio candidato. As pessoas que cercavam o governador queriam tirar foto com ele, ser abraçadas por ele. Já Sandro Alex foi um mero coadjuvante, até porque não é tão conhecido.

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Se vira nos trinta

Para estar em Apucarana e acompanhar a visita do governador Ratinho Junior e do candidato do PSD ao governo, Sandro Alex, o deputado federal Beto Preto teve que se virar nos 30. Se obrigou a fazer deslocamentos por terra e ar para cumprir os compromissos previamente agendados em Umuarama e Guaratuba, no litoral. Usou avião, ônibus e carro para dar conta de estar nestas cidades e em Apucarana quase ao mesmo tempo. Um sufoco.

LONDRINA FAZ HISTÓRIA NO SENADO

Se o deputado federal Filipe Barros (PL) vier a ser eleito senador da República neste domingo, ele será o quarto londrinense a ocupar uma das mais importantes cadeiras no Congresso Nacional. Londrina já elegeu três senadores radicados na cidade: Francisco Leite Chaves, José Richa e Álvaro Dias. Nenhum deles nasceu em Londrina, mas foi lá que começaram a carreira política. Já Filipe Barros, que concorre ao Senado com grandes chances de ocupar uma das duas cadeiras, é nascido em Londrina, por onde se elegeu vereador em 2016, deputado federal em 2018 e reeleito em 2022. Londrina, aliás, é pródiga em eleger não apenas senadores, como também governadores de Estado: Hosken de Novaes, José Richa, Álvaro Dias e Beto Richa. Não é à toa que é o segundo maior colégio eleitoral do Paraná, como também a segunda maior cidade do Estado.

Vapt Vupt

* Tem candidato a deputado federal que não é da cidade e faz campanha milionária em Apucarana que, se comprovado estar fazendo uso de caixa dois, pode se complicar com a Justiça Eleitoral, se eleito for. É muita ostentação para passar despercebida a campanha.

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* Muita gente apostando que, se o senador Sergio Moro for eleito governador, vai ter uma boquinha nos cargos regionais, como a 16ª Regional de Saúde, a Ciretran, a Cohapar e até mesmo o Núcleo Regional de Educação, mesmo sem ser do magistério. Haja pretensão.

* Como dizia um velho sábio da política: tem eleição que se ganha, perdendo; tem eleição que se perde, ganhando. Quando a expectativa é muito grande em ter boquinha num eventual governo, a decepção pode ser muito maior. Vida pregressa pode ser fator decisivo.

* A sessão ordinária da Câmara Municipal de Apucarana, nesta segundafeira, pode ser um muro de lamentações ou não, a depender da votação que sair das urnas para os vereadores candidatos: Lucas Leugi (PSD), Dr. Odarlone (PT) e Guilherme Livoti (Novo). A conferir.