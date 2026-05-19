Depois de terem conversado reservadamente uns dias atrás, o governador Ratinho Junior e o ex-secretário de Cidades, Guto Silva, estariam novamente afastados. A causa seria a pretensão de Guto Silva em ser candidato ao Senado pelo PSD, já que foi preterido em disputa pelo governo do Estado. Ratinho, por sua vez, não teria interesse na candidatura de Guto para não atrapalhar o deputado estadual Alexandre Curi (Republicanos), que disputa uma das vagas ao Senado da República. Amigos de Guto Silva estariam tentando convencê-lo a disputar uma vaga na Assembleia Legislativa, até como forma de impulsionar a legenda do PSD para conquistar o maior número de cadeiras possível. Guto ainda reluta e mantém firme sua vontade de concorrer ao Senado. Aguardar os próximos capítulos.

Nova pesquisa

Deve ser divulgada nesta quinta-feira uma nova pesquisa de intenção de voto para o governo do Estado e Senado da República. É o que promete o instituto de Pesquisa IRG, que já protocolou o registro na Justiça Eleitoral.O instituto vai ouvir mil pessoas por telefone. Entre as novidades está o nome do coronel Hudson como possível candidato ao Senado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

PEC 66 aprovada

A Câmara dos Deputados aprovou a PEC 66, chamada de a PEC das Cidades. Agora só falta o Senado. A PEC interessa diretamente ao município de Apucarana para renegociação de sua dívida com o Tesouro Nacional. A PEC vai permitir o parcelamento das dívidas em até 300 meses, com correção de IPCA mais 4%. Vale também para precatórios.

É de Londrina

Destaque na edição deste domingo do “Fantástico”, da Rede Globo, a brasileira Camila Dias Briote, acusada de dar calotes de R$ 100 milhões em joias, já esteve envolvida anteriormente em estelionato de R$ 4 milhões em bolsas de grife. Camila é de Londrina e tem inclusive amigos em Apucarana, que, no entanto, não têm qualquer ligação com seus crimes.

Otimismo de Arilson

O presidente do PT no Paraná, deputado estadual Arilson Chiorato, está bastante otimista em relação à disputa por cadeiras na Câmara Federal. Ele próprio disputa uma dessas vagas. Arilson acredita que o PT do Paraná possa saltar de seis para 10 cadeiras na Câmara Federal. A direção do PT no Paraná calcula fazer 2 milhões de votos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Agitando as redes

O deputado federal e ex-secretário de Estado da Saúde, deputado federal Beto Preto (PSD), tem usado com muita frequência suas redes sociais para mostrar suas andanças pelo Estado todo, bem como para destacar as cidades para onde direcionou suas emendas parlamentares. Beto, que disputa a reeleição, diz já ter percorrido quase todo o Paraná.

EM CAMPANHA

Presidente da Fiep - Federação das Indústrias do Paraná e pré-candidato a vice-governador em chapa do senador Sérgio Moro, ambos do PL, o empresário Edson Vasconcelos anda percorrendo o Estado para se reunir com empresários e industriais. O objetivo, segundo ele, é compreender melhor a situação do setor de modo geral, já que sua atuação se limita à construção civil. Edson, na verdade, está em plena campanha e usa o cargo na Fiep para convencer a classe empresarial da importância de ter representação na política.

Vapt Vupt

* Do alto de seus 85 anos, o ex-governador Roberto Requião (PDT), em sua passagem por Apucarana neste final de semana, esbanjou saúde e disposição de buscar uma vaga na Câmara Federal. Fazer política está no sangue dele.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

* Dirigentes de autarquias, fundações, sindicatos e entidades de classe têm até o dia 4 de junho para se afastar da função e disputar a eleição de outubro. Já os servidores públicos, incluindo comissionados, têm até 4 de julho.

* Em que pese o temor de alguns prefeitos de não receber os repasses de convênios assinados com a Secretaria de Cidades, fontes do governo do Estado garantem que todos os compromissos serão cumpridos tal qual foram assumidos.

* Assessores do delegado Fernando Francischini (PL), candidato a deputado federal, têm percorrido o Vale do Ivaí em busca de convencer lideranças locais a apoiá-lo. Fernando já foi deputado federal e quer voltar a Brasília.