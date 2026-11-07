Implantado há 25 anos pelo então prefeito Valter Pegorer, o ensino em tempo integral na rede municipal de Apucarana virou referência nacional há muitos anos. Todos os prefeitos que sucederam Pegorer na Prefeitura deram continuidade ao projeto, fazendo com que a cidade sempre ocupe posição de destaque em todos os índices educacionais do país. Volta e meia, prefeitos de vários municípios do Brasil vêm a Apucarana para conhecer como funciona o ensino integral das escolas municipais e muitos deles implantaram o projeto em suas cidades, justamente tomando por base o que é feito em Apucarana. Nesse mister, não se pode negar o legado deixado pelo ex-prefeito Valter Pegorer, que, como chefe do Executivo, cometeu muitos erros e endividou a Prefeitura, mas na área da educação foi um pioneiro no ensino de tempo integral. O projeto pedagógico é importante e sempre precisa ser aperfeiçoado, o mesmo em relação à manutenção dos espaços físicos e da merenda escolar. Isso é e sempre será obrigação de todo prefeito que administrar a cidade.

Caminhos diferentes

O atual presidente da Câmara Municipal de Apucarana, vereador Danylo Acioli, e o prefeito Rodolfo Mota já fizeram política juntos e até foram companheiros de trabalho, quando Rodolfo era vereador e Danylo foi seu assessor. Mas o tempo fez com que houvesse um distanciamento entre eles e hoje são adversários políticos declarados e podem se enfrentar nas urnas em 2028, quando ambos vão disputar a Prefeitura.

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A briga pela vice

A propósito da eleição municipal de 2028, o que já se observa nos meios políticos de Apucarana é uma briga para ser vice do prefeito Rodolfo Mota, que vai à reeleição. Acontece que Rodolfo, se reeleito, ficaria apenas dois anos à frente da Prefeitura, renunciando no começo de 2030 para sair candidato a deputado estadual ou federal, como está em seu projeto político. O vice assumiria pelo resto do mandato.

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Sem aposentadoria

O ex-prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre (PSD), mandou um recado para adversários que estariam anunciando o fim de sua carreira política. “Para quem achou que eu ia parar, vou continuar fazendo o que mais gosto, que é política”. Em vídeo divulgado em suas redes sociais, Sérgio voltou a agradecer os quase 37 mil votos obtidos paradeputado estadual, deixando nas entrelinhas que pode estar na eleição de 2028.

Três eleições agora

Enquanto 2028 ainda está um pouco longe, o prefeito de Apucarana tem três eleições ainda este ano para se ocupar: Cisvir, Amuvi e presidência da Câmara Municipal. Ao que consta, Rodolfo teria interesse em presidir o Cisvir ou até mesmo a Amuvi, a depender do andar da carruagem. Pelo menos no Cisvir já tem adversário declarado, o prefeito de Arapongas, Rafael Cita, que busca a reeleição. A conferir.

Vereadores & deputados

Na história política de Apucarana, apenas três vereadores da cidade conseguiram se eleger deputado estadual ou federal, embora muitos edis tenham concorrido com esse objetivo. Os únicos três a terem sucesso nas urnas foram Jorge Amin Maia Filho, que se elegeu deputado estadual, o mesmo acontecendo com José Domingos Scarpelini e seu irmão, Carlos Scarpelini, que conquistou uma vaga à Câmara Federal em 1990.

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Disciplinas as coletivas

As autoridades políticas de Apucarana gostam de convocar entrevistas coletivas que, na verdade, se tornam apenas pronunciamentos de quem as convoca. Tem caso que a autoridade fala 10 minutos ininterruptos, sem espaço para intervenção dos repórteres, que, quando têm espaço para indagações, não têm mais o que perguntar. Fica um tipo de chove no molhado. O pior é que, para a população, esse tipo de pronunciamento de 10 minutos ou mais se torna enfadonho e repetitivo, não surtindo o efeito que a autoridade política espera. Disciplinar as coletivas para que de fato sejam coletivas é importante, até para que o apucaranense fique inteirado do fato como ele de fato é.

Vapt Vupt

* Mais dois municípios do Vale do Ivaí anunciaram nesta sexta-feira o cancelamento de festejos de aniversário por conta do fenômeno El Niño: Rio Branco do Ivaí, que foi alagada por um temporal na quinta-feira, e Ariranha do Ivaí, que também enfrentou muito granizo. Ambos os municípios fazem aniversário em dezembro.

* Em Apucarana, pelo menos por enquanto, não há nenhuma possibilidade da cidade não comemorar seu aniversário dia 28 de janeiro, quando tradicionalmente são contratadas atrações musicais que atraem milhares de pessoas não só do próprio município como de toda a região, incluindo a tradicional Prova Pedestre.

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* Mesmo restando dois meses para o fim de seu mandato, o governador Ratinho Junior (PSD) tem trabalhado como se fosse início de seu governo, preocupado que está com os danos provocados no Paraná pelo fenômeno El Niño, que, segundo previsões meteorológicas, ainda vai perdurar por alguns meses. Haja sofrimento do povo.

* O prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, deve ser o novo presidente do PSD no Paraná, em substituição ao ainda deputado federal Sandro Alex, derrotado para o governo do Estado. Pimentel, diante da nova situação política do Paraná, emerge como uma das mais importantes figuras para tentar suceder Moro em 2030.